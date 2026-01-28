В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Федеральная антимонопольная служба России в январе 2026 г. впервые признала рекламу сервисов virtual private network ненадлежащей. Регулятор посчитал, что владелец Telegram-канала нарушил закон, просто разместив в своем блоге ссылки на онлайн-сервисы.

Реклама онлайн-сервисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла первое решение по делу о рекламе virtual private network (VPN)-сервисов, пишут «Ведомости». Регулятор использовал расширительную трактовку закона, считают эксперты.

Вологодское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в январе 2026 г. признало ненадлежащей рекламу VPN-сервисов, указано в базе решений ведомства. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности распространителя рекламы, то есть владельца Telegram-канала. Регулятор отнес к рекламе публикации с электронными ссылками на соответствующие ресурсы.

VPN — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. Первый VPN был создан в 1996 г. сотрудником Microsoft и получил название point-to-point tunneling protocol (PPTP). Суть этого протокола заключалась в создании между двумя компьютерами, подключенными к сети, защищенного соединения, чтобы остальные пользователи интернета не могли перехватить и проанализировать пересылаемый между этими компьютерами трафик. Развитие подобных технологий позволило объединить защищенными соединениями не два, а множество компьютеров, объединяя их в виртуальные сети, которые благодаря шифрованию были достаточно приватными.

Unsplash - Jonas Leupe ФАС впервые признала рекламу VPN-сервисов ненадлежащей, владельца Telegram-канала привлекли к административной ответственности

Указанное дело было возбуждено по результатам рассмотрения заявления Центра по противодействию экстремизму Управления Министерства внутренних дел (УМВД) России по Вологодской области. По информации «Ведомостей», других аналогичных решений в базе ФАС 28 января 2026 г. пока нет. Но есть еще одно дело, которое возбудило УФАС по Хабаровскому краю на том же основании, также по заявлению регионального Центра по противодействию экстремизму УМВД. Причиной стал каталог в бизнес-аккаунте в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который содержал ссылку на Telegram-бот, предоставляющий доступ к VPN-сервису.

Запрет на рекламу VPN-сервисов

Отметим, что закон о запрете продвижения VPN-сервисов вступил в силу в России с 1 сентября 2025 г. Согласно части 10.8 статьи 5 закона «О рекламе», не допускается распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам и информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством России. Административный штраф за нарушение этого запрета составляет для граждан от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. (части 18 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях).

Мнения экспертов

Ответственность распространяется на рекламораспространителя и рекламодателя, отмечает адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова: «Но в случае с VPN-сервисами установить рекламодателя обычно невозможно, поскольку юридические лица большинства из них находятся не в России. Заблокированные социальные сети сотрудники центров по противодействию экстремизму тоже просматривают на предмет нарушений российского законодательства», — резюмирует она.

Солидарны с Рыжковой и директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» Дмитрий Григорьев, а также партнер практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Chervets.Partners Юлия Синицына. Если рекламу VPN-сервисов размещает иностранный гражданин или российский гражданин в запрещенной социальной сети, они тоже будут подлежать административной ответственности за указанное нарушение, считают Синицына и Рыжкова.

Рекламные бюджеты

Оценить рекламные бюджеты VPN-сервисов крайне затруднительно, поскольку они серые, но речь идет о довольно небольших суммах, говорит «Ведомостям» собеседник в крупном рекламном агентстве. По его словам, эти ИТ-сервисы, как правило, точечно размещаются в небольших аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах с бюджетом не более 50 тыс. руб. за интеграцию, также отмечает он. Другой актуальный вариант продвижения для них — это реклама у крупных блогеров-иностранных агентов, но и у них разовое размещение 28 января 2026 г. стоит не более 1 млн руб., отмечает тот же собеседник.

*WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).