Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

Шквал кибератак на российские компании не утихает — необходим постоянный мониторинг событий кибербезопасности. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту? Насколько выгодно и эффективно передавать ИБ-функции на аутсорсинг?

Приглашены к участию:

Дмитрий Морозов, директор по информационным технологиям, Управляющая компания «Первая»;
Александр Лещиков, заместитель генерального директора по безопасности, ФГУП «Росморпорт»;
Максим Аверин, директор по ИТ, «СберСтрахование жизни»;
Антон Замараев, начальник управления информационной безопасности, «ОТП Банк»;
Георгий Руденко, директор по информационной безопасности, Райффайзен-банк;
Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры, ГКМ «Норникель»;
Роман Шапиро, руководитель дирекции информационной безопасности, «Почта России»;
Виталий Медведев, директор по информационной безопасности, ГК «Медси»;
Евгений Солянкин, руководитель управления информационной безопасности, «АльфаСтрахование»;
Александр Орешков, руководитель департамента информационной безопасности, группа «М.Видео-Эльдорадо»;
Артем Гутник, директор департамента, НСПК;
Алексей Крюков, руководитель направления кибербезопасности, «Азбука Вкуса»;
Дмитрий Тараненко, директор по кибербезопасности. «СберЗдоровье»;
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности, ПАО «Московская Биржа»;
Александр Капустин, заместитель начальника службы ИБ «СО ЕЭС»;
Дмитрий Аргуновский, директор по информационной безопасности, ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

Российский рынок кибербезопасности растет более чем на 20% в год, что в два раза быстрее мирового. Рост продолжится и в ближайшие годы на фоне цифровизации всех секторов экономики.

Количество и сложность кибератак на российские компании увеличивается, что вынуждает бизнес инвестировать в усиленную защиту. Государство обязывает переходить на российские и решения и вводит оборотные штрафы за утечку персональных данных.

На этом фоне растет спрос на услуги центров мониторинга и реагирования на инциденты, а также на экспертные сервисы. В тоже время многим компаниям не хватает ИБ-специалистов и недостаточно собственных компетенций в этой сфере. Да и сами ИБ-решения обходятся недешево. Как в таких условиях обеспечить надежную защиту?

Российский рынок

  • Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?
  • Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?
  • Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?
  • Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?
  • Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?

Технологии безопасности

  • Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?
  • Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?
  • Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?
  • Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?
  • Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?
  • Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?

Запросы заказчиков

  • Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?
  • Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?
  • Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?
  • Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?

Проекты и решения

  • Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?
  • Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?
  • Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?
  • Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?
  • Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?

Будущее информационной безопасности

  • Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?
  • Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?
  • Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?
  • Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?
  • Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.

