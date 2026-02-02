В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

В России впервые аннулирован кредит, оформленный мошенниками дистанционно без ведома заемщика. Жительница Москвы добилась признания недействительным кредита на один миллион рублей, выданного на ее имя в 2022 г. При этом еще до визита в офис на нее дистанционно оформили кредит, часть средств с которого ушла на страховку, а остальное было переведено на счет посторонней компании. Уже в январе 2026 г. точку в споре поставил Верховный суд России.

Судебное решение

В России впервые аннулирован кредит, который был оформлен мошенниками дистанционно без ведома заемщика, пишет Mash. Москвичке в 2026 г. удалось добиться отмены долговых обязательств на один миллион рублей.

Хоть и первоначально Кунцевский суд признал кредитный договор недействительным, но это решение было отменено апелляционной инстанцией. Окончательную точку в деле поставил Верховный суд России, указавший в нем признаки мошенничества.

Понятие мошенничества, его виды и меры ответственности прописаны в статьях 159, 159.1-159.6 Уголовного кодекса (УК) России. Мошенничество, в соответствии со статьей 159 УК, представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана либо злоупотребления доверием.

После повторного рассмотрения Московский городской суд (Мосгорсуд) вынес окончательное решение, подтвердив факт мошенничества. Суд установил, что женщина не имела намерения брать кредит, а зачисление денежных средств на ее счет носило лишь формальный характер.

Кредит оформленный мошенниками

Сам же инцидент произошел еще в 2022 г. Москвичке в возрасте 57 лет позвонили злоумышленники, представившись сотрудниками банка. Они пригрозили женщине блокировкой счетов, если она срочно не посетит отделение банка.

Стоит отметить, что еще до прихода в офис, мошенники дистанционно оформили на имя женщины кредит. Часть этих средств была направлена на оплату страховки, а основная сумма переведена на счет третьей компании.

Москвичка же не получала никаких SMS-уведомлений о проведении операции или запросов на подтверждение действий.

Жертвы обмана

Москвичка перевела мошенникам почти 18 млн руб., став жертвой обмана с якобы инвестициями в криптовалюту, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) России по Оренбургской области. Женщина не только лишилась всех сбережений, но и продала квартиру в столице, а также набрала кредитов, поверив виртуальному знакомому.

«В отдел полиции обратилась жительница Москвы в возрасте 41 года с заявлением о хищении денежных средств в размере 17 862 880 руб.», — говорится в официальном Telegram-канале МВД. В ходе расследования выяснилось, что женщина познакомилась с мужчиной в одном из популярных мессенджеров в июле 2025 г. После некоторого общения неизвестный предложил заявительнице возможность дополнительного заработка через инвестирование в криптовалюту. Женщина согласилась. Злоумышленник объяснил, что для начала работы необходимо внести первоначальный взнос.

Поверив собеседнику, москвичка обналичила в банке 1,5 млн руб., установила приложение для торговли валютой и через криптообменник внесла всю сумму на созданный ею личный счет. Увидев, что деньги отобразились в личном кабинете, потерпевшая решила продолжить инвестирование и далее, а мошенник убедил женщину пойти на более радикальные меры.

Гражданка Н. решилась на продажу собственной квартиры в Москве. Кроме того, злоумышленник убедил ее оформить кредиты на сумму более пяти миллионов руб. Не останавливаясь на этом, женщина сняла все свои личные сбережения с накопительных счетов. Полученные средства она последовательно перечисляла на счет в криптовалютном приложении.

Только после того, как мнимый инвестиционный консультант полностью прекратил общение, женщина осознала, что стала жертвой онлайн-мошенничества, о чем всегда предупреждает CNews. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сколько средств мошенники похитили

По оценке Сбербанка, за 2025 г., кибермошенники похитили у россиян 275-295 млрд руб.

Расхождение с оценками МВД и Центрального Банка (Центробанк) России, заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании в Совете Федерации объяснил тем, что Центробанк при подсчетах учитывает только переводы из приложений банков, а МВД считает статистику только по заявлениям пострадавших.

По информации РБК, Сбербанк же учитывает и случаи, когда клиент снимал деньги со счета, а наличные отдавал мошенникам. В статистику включены не только клиенты Сбербанка, она охватывает весь рынок.

В итоговую оценку Сбербанка попадают не только переводы и снятия в банкоматах, но и передача кредитных средств, а также средства с продажи высоколиквидного имущества (например, квартир). Также учтена передача сбережений, которые гражданин не хранил в финансовых организациях.

Как подчеркнули в Сбербанке, в статистику попали и случаи, когда обманутые граждане не обращались ни в МВД, ни в Центробанк. От 30 до 40% потерь, исходя из этого, не попадают в какую-либо статистику, добавили там.