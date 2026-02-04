В России стали нанимать нанимать ИТ-шников на работу с обучением на рабочем месте. Число вакансий упало

Российские работодатели в 2025 г. стали чаще нанимать ИТ-специалистов, предлагая обучение или дообучение на рабочем месте. Около 202 тыс. вакансий в ИТ не требовали опыта работы или предполагали минимальный. Число же вакансий в ИТ-сфере заметно сократилось.

Найм сотрудников с дообучением

В 2025 г. российские компании стали активнее нанимать ИТ-специалистов на дообучение, пишут «Ведомости». Но число вакансий в ИТ-сфере заметно сократилось.

По данным HeadHunter и компании «Мобиус технологии», работодатели стали чаще нанимать ИТ-специалистов, предлагая обучение или дообучение на рабочем месте. Около 202 тыс., не требовали опыта работы или предполагали минимальный — от одного года до трех лет, предлагая корпоративное обучение джуниор-, мидл- и сеньор-специалистам. В 2024 г. российские компании разместили лишь 129 тыс. аналогичных вакансий.

В 78 тыс. вакансий от ИТ-компаний, где упоминается возможность обучения, работодатели готовы рассматривать кандидатов без какого-либо опыта в ИТ, уточнила «Ведомостям» директор HeadHunter по исследованиям Мария Игнатова. Для готовых пройти дополнительное обучение сеньор-специалистов было открыто 7,7 тыс. вакансий, добавила она. Речь идет о соискателях, имеющих опыт работы в ИТ-сфере, но недостаточную квалификацию для работы на данной позиции.

Компании в России стали чаще привлекать айтишников на дообучение, но число вакансий заметно сократилось

Наиболее часто в ИТ-сфере обучение предлагают компании, связанные с системной интеграцией и автоматизацией технологических и бизнес-процессов предприятия: на их долю приходится 34% от всех вакансий. На втором месте с показателем 31% заняли компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения (ПО). На третьем месте — информационно-познавательные и развлекательные ресурсы: 31% вакансий в IТ с упоминанием обучения, уточнила госпожа Игнатова.

Чаще всего в ИТ-сфере работодатели готовы обучать программистов и ИТ-разработчиков — об этом говорится в 13 500 вакансиях. На втором месте — специалисты технической поддержки (9 800). В объявлениях также встречается обучение для аналитиков, ИТ-тестировщиков, специалистов по информационной безопасности (ИБ), системных аналитиков, менеджеров продукта и системных администраторов.

ИТ-компании также готовы вкладываться не только в профильных специалистов, но и в другие смежные профессии — менеджеров по продажам (33 тыс. вакансий), операторов колл-центров (16 300), а также монтажников (6,4 тыс.).

Вакансий стало меньше

Число вакансий в ИТ-сфере в 2025 г. заметно сократилось. По данным HeadHunter, всего за 2025 г. было опубликовано 505 тыс. ИТ-вакансий, в то время как за 2024 г. — 680 тыс. предложений.

По данным SuperJob, вакансий в ИТ-сфере за год стало на 13% меньше, но количество резюме выросло на 11%.

Количество вакансий для специалистов без опыта в ИТ в январе 2026 г. составило 10-11% от общего числа, тогда как в целом по рынку труда — 37-38%. При этом около 50% предложений в ИТ без опыта — это работа в технической поддержке и на аналогичных ролях т.е. около ИТ-сферы, а вакансии непосредственно джуниор-программистов составляют всего 14-15% всех предложений без опыта в ИТ.

По данным «Авито работы», в 2025 г. количество вакансий в группе ИТ-профессий, не требующих опыта, осталось на прежнем уровне по сравнению с 2024 г., говорит директор категории «Офисные профессии» компании Кирилл Пшеничных. Наиболее заметный рост спроса среди вакансий без опыта пришелся на тестировщиков — число предложений для них увеличилось на 3% год к году, добавил он, не приводя абсолютных данных.

Как информировал CNews, количество резюме специалистов в области машинного обучения (ML) за год (c июня 2024 г. по июнь 2025 г.) выросло в 2,8 раза, до 5176 штук. Число вакансий тоже растет, но значительно более скромными темпами, а их прирост за анализируемый период составил в годовом выражении 37% (до 920 штук).

Сформировался тренд

Такая тенденция прежде всего связана с тем, что вырастить лояльного специалиста с уникальной компетенцией внутри компании стало дешевле, чем переманивать его с рынка с огромной надбавкой к зарплате, подчеркнул директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. В условиях высокой конкуренции среди соискателей, получив шанс и поддержку, сотрудники ценят рабочее место больше и реже покидают компанию, добавил он. Средняя предлагаемая зарплата для них по итогам 2025 г. составила 64 626 руб. в месяц, подчеркнул он. Для специалистов с опытом работы от одного до трех лет средние зарплатные предложения были почти вдвое выше — 126 478 руб. в месяц, а самые высокие средние предложения зафиксированы у ИТ-разработчиков — 91 980 руб. в месяц, продолжил эксперт.

Дообучить выпускника вуза — распространенная в России практика, поскольку в любой организации в зависимости от роли есть своя специфика, а вузы пока не готовят ИТ-специалистов, которым сразу при приеме можно доверять рабочие задачи даже не из приоритетных, подчеркнула руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис» Ксения Ахрамеева. В ИТ-направлении новичков очень часто берут в техническую поддержку, на должность младших системных администраторов, джунов, перечислила она. С ними зачастую легче сотрудничать, начиная еще с практики и стажировок, добавила эксперт.

По словам директора Академии UserGate Маргариты Зайцевой, систематическое обучение позволяет эффективно решать две стратегически важные задачи в области кадрового обеспечения: повышение квалификации и компетенций уже действующих специалистов, обладающих практическим опытом работы; формирование и подготовка кадрового резерва высококвалифицированных сотрудников, способных в перспективе стать основой для достижения и поддержания технологического суверенитета как на уровне отдельной компании, так и в масштабах государства в целом. «Через целенаправленное обучение мы не только усиливаем текущий кадровый потенциал, но и создаем устойчивый резерв компетенций, который станет фундаментом долгосрочной технологической независимости компании и страны», — подчеркнула госпожа Зайцева.

Вместо поиска готовых экспертов компаниям стало выгодно массово нанимать способных новичков или специалистов смежных профилей и инвестировать в их обучение на рабочем месте, настаивает старший менеджер практики «Технологическая трансформация» компании «Рексофт консалтинг» Дилара Ижбердеева. Но в первую очередь это инвестиция исключительно в перспективные кадры и отбор кандидатов проводится тщательнее, добавила она.