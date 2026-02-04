Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч

Самого быстрого робота-гуманоида, который может бежать со скоростью 10 м. в секунду, создали в Китае. В феврале 2026 г. это лучший показатель среди роботов в мире. Со слов инженеров-разработчиков, в будущем они продолжат расширять области применения робота, включая сферу услуг и производство.

Создание человекоподобного робота

Китайцы показали самого быстрого из человекообразных роботов, пишет China Daily. Он бегает со скоростью 10 м. в секунду т.е. 36 км/ч, что является лучшим показателем среди роботов в мире.

Ханчжоуский международный научно-технический инновационный центр при Чжэцзянском университете в феврале 2026 г. официально представил полноразмерного человекоподобного робота с названием Bolt. Благодаря скорости бега 10 м. в секунду, он стал самым быстрым роботом в мире на сегодняшний день.

По информации China Daily, свое название робот-гуманоид получил от ямайского легкоатлета Усейна Болта (Usain Bolt), 21 августа 2026 г. ему исполняется 40 лет. Хоть он и завершил карьеру еще в 2017 г., но до сих пор остается одним из самых узнаваемых спортсменов планеты: высокий (1,96 м), улыбчивый, с фирменным жестом-молнией и необычным танцем перед стартом. В феврале 2026 г. Усейн Болт является обладателем мировых рекордов на дистанциях 100 м, 200 м и эстафете 4х100 м со временем 9,58 сек, 19,19 сек и 36,84 сек. Его же первый мировой рекорд был установлен на дистанции 100 м еще в 2008 г., когда он показал время 9,72 секунды в Нью-Йорке.

Bolt был спроектирован по подобию человеческих пропорций. Его рост — 175 см, вес — 75 кг. Робот-гуманоид Bolt был создан совместно с шанхайской робототехнической компанией MirrorMe Tech и чжэцзянская Kaierda, и в будущем разработчики продолжат улучшать робота и расширять области применения, включая сферу услуг и производство.

Основная цель исследования заключалась не только в установлении рекорда, но и в разработке технологической основы, которая способна приблизиться к биологическим пределам движений человека или превзойти их, отметил основатель компании MirrorMe Ван Хунтао (Wang Hongtao).

Ожидается, что до конца 2026 г. разработчики проведут полноценные испытания и будут готовить его к официальному установлению рекорда.

Первый в мире полумарафон

19 апреля 2025 г. в Китае прошел первый в мире полумарафон людей и роботов, в котором прияли участие двадцать роботов-гуманоидов.

Первым к финишу тогда пришел робот Tianhong Ultra, преодолевший дистанцию в 21 км за 2 часа 40 минут 42 секунды, оторвавшись от ближайшего соперника почти на час. При этом самыми быстрыми из бегунов-людей стали представители Эфиопии: лучшее время у мужчин составило 1 час 2 минуты 36 секунд, у женщин — 1 час 11 минут 7 секунд.

Робот Tianhong Ultra весом около 55 кг в высоту достигает 1,8 м., в 2025 г. он не только увеличил свою скорость с 6 км/ч до максимальной пиковой скорости в 12 км/ч, но и стал умнее после оснащения новой интеллектуальной платформой.

YouTube - CnEVPost Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид

Как рассказал журналистам Xinhua представитель команды робота Tianhong Ultra Вэй Цзясин (Wei Jiaxing), во время забега он сохранял скорость примерно на уровне 7-8 км/ч. «Для достижения такого выдающегося результата на этом марафоне, нам пришлось преодолеть проблемы с устойчивостью конструкции, ее легковесностью, а также с перегревом суставов из-за длительного движения», — отметил Цзясин.

Робот-победитель получил денежный приз в размере $700, серебряный и бронзовый медалисты $560 и $420 соответственно. Организаторы также предусмотрели ряд дополнительных наград-номинаций: за успешное завершение забега, за лучшую выносливость и за самый креативный дизайн. Командам-разработчикам участвовавших в полумарафоне роботов-гуманоидов также вручили специальные призы от спонсоров. Награду главному роботу-победителю вынес другой робот-гуманоид.

Лидеры по объемам производств и поставок

В феврале 2026 г. рынок гуманоидных роботов переживает настоящий бум: поставки в 2025 г. превысили 13 тыс. единиц. Лидерство по объемам производства и поставок удерживают китайские компании, но по технологиям, инвестициям и медийному вниманию сильно выделяются американские, а также несколько европейских и корейских игроков.

Ключевые компании, которые сейчас лидируют или активно развивают гуманоидных роботов: AgiBot (Zhiyuan Robotics, Китай) — 5 168 шт. (лидер по объему); Unitree Robotics (Китай) — 4 200 шт. (G1, H1/H2 — очень доступные модели, от $16–30 тыс.); UBTech (Китай) — 1 тыс. шт. (Walker S2 — активно идет в промышленность и авиацию, партнер Airbus); Leju Robotics (Китай) — 500 шт.; Engine AI (Китай) — 400 шт.; Fourier Intelligence (Китай) — 300 шт.; Figure AI (США) — 150 шт. (Figure 03 — один из самых продвинутых по универсальности и технологиям с искусственного интеллекта); Agility Robotics (США) — 150 шт. (Digit — лидер в логистике и складах); Tesla (США) — 150 шт. (Optimus Gen 2/3 — стартовали массовое производство в 2026 г., планы на тысячи единиц).

Китай доминирует по количеству и низкой цене (Unitree, AgiBot, UBTech уже поставляют тысячи штук). США лидируют по технологиям и хайпу (Tesla Optimus, Figure 03, Boston Dynamics Atlas, 1X NEO — самые обсуждаемые модели с мощным ИИ). Европа и Корея догоняют в нишевых сегментах (дом, промышленность высокого класса).

Рынок растет, ведь в 2025 г. инвестиции в стартапы гуманоидных роботов уже превысили $2,6 млрд.