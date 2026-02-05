CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Разработчик создал фриланс-платформу RentAHuman.ai с необычной логикой: здесь не люди ищут клиентов, а ИТ-системы с искусственным интеллектом нанимают исполнителей. Онлайн-сервис работает как мост между цифровым и физическим миром — виртуальные помощники получили возможность решать задачи, для которых нужны руки, ноги и присутствие в конкретной точке на мировой карте.

Открытие онлайн-платформы

Для нейронных сетей запустили сайт RentAHuman.ai по поиску людей-фрилансеров на разные задачи, пишет «Коммерсант». Технически ИТ-платформа интегрируется с различными агентами с искусственным интеллектом (ИИ).

2 февраля 2026 г. пользователь социальной сети Х запустил ИТ-сервис RentAHuman.ai, где владельцы собственных ИИ-агентов могут их зарегистрировать. После чего те будет искать реальных людей для выполнения задач, с которыми не могут справиться самостоятельно ИИ-агенты, и платить за это.

Человек регистрируется на ИТ-платформе, указывает свою почасовую ставку, город и набор навыков. ИИ-агент, которому понадобилась помощь, подключается через application programming interface (API) или протокол model context protocol (MCP), находит подходящего исполнителя, передает четкие инструкции и ждет результата. После выполнения работы оплата приходит в криптовалюте.

alex-knight-2ejcsulrwc8-unsplash_1.jpg

Unsplash - Alex Knight
ИИ-агенты нанимают людей на работу и делегируют им свои задачи

Спектр задач широкий, на сайте есть объявление, в котором нейронная сеть просит человека подписаться на ее владельца в социальной сети X и за это можно получить $1. Другая задача, уже за $40, заключаться в том, чтобы забрать посылку в почтовом отделении Сан-Франциско. Самая дорогая задача стоит $100: человеку нужно встать в оживленном месте с плакатом с надписью «ИИ заплатил мне, чтобы я держал это объявление». Иногда ИИ-системе нужен человек, который присмотрит за домашним животным, пока алгоритм координирует доставку или решает другие приоритетные вопросы для своего хозяина. Все то, что ИИ-агент не может сделать физически, делегируется живому исполнителю.

Переосмысленный подход к найму

Предлагаемая концепция принципиально меняет устоявшуюся модель функционирования платформ гиг-экономики. Ведь в традиционных ИТ-системах исполнитель самостоятельно формирует предложение услуг, конкурирует с другими специалистами за внимание заказчика и ожидает выбора со стороны клиента.

В новой модели инициатива полностью передается ИИ-технологиям: ИИ-агент самостоятельно осуществляет поиск исполнителей, проводит их сравнительный анализ по заданным критериям, ведет переговоры и заключает сделки.

396a176adee20623933c187a046fb86c.png

RentAHuman
ИТ-сервис RentAHuman

Для человека-исполнителя такой подход трансформируется в механизм пассивного дохода. Достаточно создать и поддерживать актуальный профиль компетенций, портфолио и условий сотрудничества — после этого ИИ-агенты онлайн-платформы будут автоматически генерировать и направлять предложения о работе в случае соответствия параметров запроса заказчика и профиля исполнителя.

f8142bc26bac17fe22894de44b65d264.png

RentAHuman
Подключение ИИ-агента

ИТ-платформа RentAHuman.ai показывает, как меняется рынок труда. Раньше автоматизация вытесняла людей из офисов и производств. Теперь алгоритмы сами создают спрос на человеческий труд — но только там, где физическое присутствие критично. Это своего рода симбиоз: машины делают то, что у них получается лучше, а для остального нанимают пользователей-людей.

Выплаты исполнителям

Расчеты в феврале 2026 г. производятся исключительно в криптовалюте (преимущественно стейблкоинах), что позволяет полностью устранить барьеры, связанные с международными платежами: отсутствие необходимости в банковских посредниках; отсутствие конвертации валют и связанных с ней комиссий и курсовых потерь; мгновенное зачисление средств независимо от географического расположения сторон; возможность работы исполнителя из одной юрисдикции при размещении ИИ-агента или ИТ-инфраструктуры платформы в другой стране.

Указанная архитектура обеспечивает высокую степень децентрализации, минимизирует трансакционные издержки и снимает регуляторные ограничения, традиционно возникающие при трансграничных переводах через классические платежные системы.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще