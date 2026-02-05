ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Разработчик создал фриланс-платформу RentAHuman.ai с необычной логикой: здесь не люди ищут клиентов, а ИТ-системы с искусственным интеллектом нанимают исполнителей. Онлайн-сервис работает как мост между цифровым и физическим миром — виртуальные помощники получили возможность решать задачи, для которых нужны руки, ноги и присутствие в конкретной точке на мировой карте.

Открытие онлайн-платформы

Для нейронных сетей запустили сайт RentAHuman.ai по поиску людей-фрилансеров на разные задачи, пишет «Коммерсант». Технически ИТ-платформа интегрируется с различными агентами с искусственным интеллектом (ИИ).

2 февраля 2026 г. пользователь социальной сети Х запустил ИТ-сервис RentAHuman.ai, где владельцы собственных ИИ-агентов могут их зарегистрировать. После чего те будет искать реальных людей для выполнения задач, с которыми не могут справиться самостоятельно ИИ-агенты, и платить за это.

Человек регистрируется на ИТ-платформе, указывает свою почасовую ставку, город и набор навыков. ИИ-агент, которому понадобилась помощь, подключается через application programming interface (API) или протокол model context protocol (MCP), находит подходящего исполнителя, передает четкие инструкции и ждет результата. После выполнения работы оплата приходит в криптовалюте.

Unsplash - Alex Knight ИИ-агенты нанимают людей на работу и делегируют им свои задачи

Спектр задач широкий, на сайте есть объявление, в котором нейронная сеть просит человека подписаться на ее владельца в социальной сети X и за это можно получить $1. Другая задача, уже за $40, заключаться в том, чтобы забрать посылку в почтовом отделении Сан-Франциско. Самая дорогая задача стоит $100: человеку нужно встать в оживленном месте с плакатом с надписью «ИИ заплатил мне, чтобы я держал это объявление». Иногда ИИ-системе нужен человек, который присмотрит за домашним животным, пока алгоритм координирует доставку или решает другие приоритетные вопросы для своего хозяина. Все то, что ИИ-агент не может сделать физически, делегируется живому исполнителю.

Переосмысленный подход к найму

Предлагаемая концепция принципиально меняет устоявшуюся модель функционирования платформ гиг-экономики. Ведь в традиционных ИТ-системах исполнитель самостоятельно формирует предложение услуг, конкурирует с другими специалистами за внимание заказчика и ожидает выбора со стороны клиента.

В новой модели инициатива полностью передается ИИ-технологиям: ИИ-агент самостоятельно осуществляет поиск исполнителей, проводит их сравнительный анализ по заданным критериям, ведет переговоры и заключает сделки.

RentAHuman ИТ-сервис RentAHuman

Для человека-исполнителя такой подход трансформируется в механизм пассивного дохода. Достаточно создать и поддерживать актуальный профиль компетенций, портфолио и условий сотрудничества — после этого ИИ-агенты онлайн-платформы будут автоматически генерировать и направлять предложения о работе в случае соответствия параметров запроса заказчика и профиля исполнителя.

RentAHuman Подключение ИИ-агента

ИТ-платформа RentAHuman.ai показывает, как меняется рынок труда. Раньше автоматизация вытесняла людей из офисов и производств. Теперь алгоритмы сами создают спрос на человеческий труд — но только там, где физическое присутствие критично. Это своего рода симбиоз: машины делают то, что у них получается лучше, а для остального нанимают пользователей-людей.

Выплаты исполнителям

Расчеты в феврале 2026 г. производятся исключительно в криптовалюте (преимущественно стейблкоинах), что позволяет полностью устранить барьеры, связанные с международными платежами: отсутствие необходимости в банковских посредниках; отсутствие конвертации валют и связанных с ней комиссий и курсовых потерь; мгновенное зачисление средств независимо от географического расположения сторон; возможность работы исполнителя из одной юрисдикции при размещении ИИ-агента или ИТ-инфраструктуры платформы в другой стране.

Указанная архитектура обеспечивает высокую степень децентрализации, минимизирует трансакционные издержки и снимает регуляторные ограничения, традиционно возникающие при трансграничных переводах через классические платежные системы.