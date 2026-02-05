В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

Комитет по экономической политике Государственной Думы подготовил предложение по созданию экспериментально-правового режима, для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Эта технология уже применяется, но не хватает нормативной базы и утвержденных стандартов. Инициатива прорабатывалась с 2024 г. на площадках экспертных советов по развитию цифровой экономики и по обелению экономики при думском комитете.

Особый режим для внедрения технологии

В Государственной Думе (Госдума) хотят провести эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве, пишут «Ведомости». Использование 3D-печати возможно в индивидуальном домостроении, но при нынешнем экономическом соотношении фонда труда и технологий это нецелесообразно, отмечают эксперты.

3D-печать в строительстве — это новая производственная технология, которая основана на послойном нанесении материалов — экструзии т.е. это процесс продавливания сырьевой массы через формующую печатающую головку 3D-принтера с заданным поперечным сечением.

В феврале 2026 г. комитет по экономической политике Госдумы подготовил предложение по созданию регуляторной песочницы т.е. экспериментально-правовой режим (ЭПР), для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Со слов заместителя председателя комитета по экономической политике Артема Кирьянова, инициатива прорабатывалась с 2024 г. на площадках экспертных советов по развитию цифровой экономики и по обелению экономики при думском комитете. В первой половине февраля 2026 г. предложения будут направлены в межфракционную рабочую группу по искусственному интеллекту (ИИ), а затем в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России, Министерство экономического развития (Минэкономразвития) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), добавил депутат.

ЭПР создает исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного нового регулирования, а затем ввести его в законодательство с учетом всех замечаний. Для вступления в силу ЭПР должен быть утвержден сначала Минэкономразвитием, а затем Правительством России.

Цель ЭПР для 3D-печати в строительстве — научиться не печатать, так как это уже умеют с 2017 г., о чем писал CNews, а регулировать новую технологию в реальных условиях, пояснил Артем Кирьянов. По его словам, сейчас даже успешные пилотные проекты часто реализуются по особому разрешению или в серой зоне, где нормы применяются по аналогии.

Проект будет рассмотрен

Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что в ряде российских регионов уже реализованы проекты с использованием технологий 3D-печати в строительстве — жилые дома, общественно-культурные центры, гостиничные комплексы. Это, по его словам, свидетельствует о возможности внедрения 3D-печати в реальных условиях. Кроме того, компании — производители строительных принтеров и разработчики материалов для печати уже работают на рынке, что говорит о наличии практических компетенций, добавил собеседник. Но представитель министерства отметил, что строительная отрасль обладает необходимыми инструментами для развития аддитивных технологий в рамках существующей нормативной базы: «Текущие инструменты регулирования и стратегические программы достаточны для развития 3D-печати и ИИ в строительстве».

ГБУ «ГлавАПУ» 3D-печать модульных домов

Представители Минэкономразвития и Минцифры сообщили «Ведомостям», что инициатива 5 февраля 2026 г. не поступала в министерства. При этом представитель Минэкономразвития подчеркнул, что при подготовке заявки на ЭПР необходимо провести комплексный анализ правового регулирования для выявления нормативных барьеров. «Министерство при необходимости готово оказать максимальное содействие в разработке программы эксперимента», — уточнил собеседник.

Отсутствие правовой базы

По словам директора блока технологического развития и ИИ группы «Самолет» Олега Тихонова, в России технология 3D-печати находится в стадии развития. В феврале 2026 г. есть белые пятна в том, как сертифицировать конструкции, кто несет ответственность за решения алгоритма, какие есть требования к валидации ИИ-моделей, перечисляет эксперт.

Главным ограничением интенсификации использования технологии 3D-печати в строительстве управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал отсутствие полноценной правовой базы.

Правительство Москвы Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью

Действующие строительные правила создавались для традиционных методов (кирпич, бетонные блоки, монолит) и текущее законодательство не в полной мере или вообще не учитывает специфику аддитивных технологий, добавил Артем Кирьянов. Например, есть проблема сертификации материалов и конструкций, поясняет он. При традиционном строительстве есть сертифицированные железобетонные изделия, кирпич определенной марки, а при 3D-печати здание возводится из бетонной смеси, конечные прочностные характеристики которой зависят от множества факторов, говорит депутат. ЭПР позволит понять, как регламентировать и контролировать процесс строительства, а также адаптировать текущие противопожарные и санитарные нормы для напечатанных конструкций, считает он.

Экономия средств на строительство

Создание ЭПР для 3D-печати в строительстве — необходимая и своевременная мера, так как застройщики активно ищут технологии снижения себестоимости строительства, говорит основатель компании SIS Development (девелопер ЖК комфорт-класса «Первый Рязанский») Ярослав Гутнов. Аддитивные технологии уменьшают массу отдельных узлов, оптимизируют расход материалов, уточняет собеседник. В итоге, по мнению эксперта, себестоимость строительства «коробки» индивидуального дома может быть в два раза ниже в расчете на квадратный метр, чем при обычном строительстве.

Использование 3D-печати возможно в индивидуальном домостроении, но при нынешнем экономическом соотношении фонда труда и технологий это нецелесообразно, отметил президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков. «Пока нет ни одного примера поселка, который был бы полностью реализован с помощью таких технологий, есть только экспериментальные дома. В 2025 г. 3D-печать — это больше демонстрация процессуальных возможностей, нежели технологических. В заводских условиях хорошо применяется печать каких-то малых форм, это удобно и экономически эффективно. Но там, где речь идет о масштабных проектах на стройплощадках это экономически не целесообразно», — добавил он. При нынешней экономике и сегодняшнем соотношении фонда оплаты труда и технологий применение 3D-печати нецелесообразно, считает эксперт. Массовое использование станет экономически оправданным лишь в долгосрочной перспективе, если изменения на рынке труда и прогресс в самой технологии уравняются, а затем и перевесят ее затраты в пользу преимуществ, сказал он.