CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Техника ИТ в торговле
|

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

Комитет по экономической политике Государственной Думы подготовил предложение по созданию экспериментально-правового режима, для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Эта технология уже применяется, но не хватает нормативной базы и утвержденных стандартов. Инициатива прорабатывалась с 2024 г. на площадках экспертных советов по развитию цифровой экономики и по обелению экономики при думском комитете.

Особый режим для внедрения технологии

В Государственной Думе (Госдума) хотят провести эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве, пишут «Ведомости». Использование 3D-печати возможно в индивидуальном домостроении, но при нынешнем экономическом соотношении фонда труда и технологий это нецелесообразно, отмечают эксперты.

3D-печать в строительстве — это новая производственная технология, которая основана на послойном нанесении материалов — экструзии т.е. это процесс продавливания сырьевой массы через формующую печатающую головку 3D-принтера с заданным поперечным сечением.

snimok_ekrana_2026-02-05_140030.png

Правительство Москвы
В Госдуме хотят провести эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

В феврале 2026 г. комитет по экономической политике Госдумы подготовил предложение по созданию регуляторной песочницы т.е. экспериментально-правовой режим (ЭПР), для тестирования технологий 3D-печати в строительстве. Со слов заместителя председателя комитета по экономической политике Артема Кирьянова, инициатива прорабатывалась с 2024 г. на площадках экспертных советов по развитию цифровой экономики и по обелению экономики при думском комитете. В первой половине февраля 2026 г. предложения будут направлены в межфракционную рабочую группу по искусственному интеллекту (ИИ), а затем в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России, Министерство экономического развития (Минэкономразвития) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), добавил депутат.

ЭПР создает исключения в правовом поле, которые помогают провести тестирования и получить протоколы испытаний. Режим позволяет отработать правовую гипотезу целесообразности использования того или иного нового регулирования, а затем ввести его в законодательство с учетом всех замечаний. Для вступления в силу ЭПР должен быть утвержден сначала Минэкономразвитием, а затем Правительством России.

Цель ЭПР для 3D-печати в строительстве — научиться не печатать, так как это уже умеют с 2017 г., о чем писал CNews, а регулировать новую технологию в реальных условиях, пояснил Артем Кирьянов. По его словам, сейчас даже успешные пилотные проекты часто реализуются по особому разрешению или в серой зоне, где нормы применяются по аналогии.

Проект будет рассмотрен

Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что в ряде российских регионов уже реализованы проекты с использованием технологий 3D-печати в строительстве — жилые дома, общественно-культурные центры, гостиничные комплексы. Это, по его словам, свидетельствует о возможности внедрения 3D-печати в реальных условиях. Кроме того, компании — производители строительных принтеров и разработчики материалов для печати уже работают на рынке, что говорит о наличии практических компетенций, добавил собеседник. Но представитель министерства отметил, что строительная отрасль обладает необходимыми инструментами для развития аддитивных технологий в рамках существующей нормативной базы: «Текущие инструменты регулирования и стратегические программы достаточны для развития 3D-печати и ИИ в строительстве».

wnz0m0vslo29i376c1ugeiepkm79d2wy.jpg

ГБУ «ГлавАПУ»
3D-печать модульных домов

Представители Минэкономразвития и Минцифры сообщили «Ведомостям», что инициатива 5 февраля 2026 г. не поступала в министерства. При этом представитель Минэкономразвития подчеркнул, что при подготовке заявки на ЭПР необходимо провести комплексный анализ правового регулирования для выявления нормативных барьеров. «Министерство при необходимости готово оказать максимальное содействие в разработке программы эксперимента», — уточнил собеседник.

Отсутствие правовой базы

По словам директора блока технологического развития и ИИ группы «Самолет» Олега Тихонова, в России технология 3D-печати находится в стадии развития. В феврале 2026 г. есть белые пятна в том, как сертифицировать конструкции, кто несет ответственность за решения алгоритма, какие есть требования к валидации ИИ-моделей, перечисляет эксперт.

Главным ограничением интенсификации использования технологии 3D-печати в строительстве управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов назвал отсутствие полноценной правовой базы.

tim_3283.jpg

Правительство Москвы
Развитие аддитивных технологий – одна из ключевых задач, стоящих перед столичной промышленностью

Действующие строительные правила создавались для традиционных методов (кирпич, бетонные блоки, монолит) и текущее законодательство не в полной мере или вообще не учитывает специфику аддитивных технологий, добавил Артем Кирьянов. Например, есть проблема сертификации материалов и конструкций, поясняет он. При традиционном строительстве есть сертифицированные железобетонные изделия, кирпич определенной марки, а при 3D-печати здание возводится из бетонной смеси, конечные прочностные характеристики которой зависят от множества факторов, говорит депутат. ЭПР позволит понять, как регламентировать и контролировать процесс строительства, а также адаптировать текущие противопожарные и санитарные нормы для напечатанных конструкций, считает он.

Экономия средств на строительство

Создание ЭПР для 3D-печати в строительстве — необходимая и своевременная мера, так как застройщики активно ищут технологии снижения себестоимости строительства, говорит основатель компании SIS Development (девелопер ЖК комфорт-класса «Первый Рязанский») Ярослав Гутнов. Аддитивные технологии уменьшают массу отдельных узлов, оптимизируют расход материалов, уточняет собеседник. В итоге, по мнению эксперта, себестоимость строительства «коробки» индивидуального дома может быть в два раза ниже в расчете на квадратный метр, чем при обычном строительстве.

Использование 3D-печати возможно в индивидуальном домостроении, но при нынешнем экономическом соотношении фонда труда и технологий это нецелесообразно, отметил президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков. «Пока нет ни одного примера поселка, который был бы полностью реализован с помощью таких технологий, есть только экспериментальные дома. В 2025 г. 3D-печать — это больше демонстрация процессуальных возможностей, нежели технологических. В заводских условиях хорошо применяется печать каких-то малых форм, это удобно и экономически эффективно. Но там, где речь идет о масштабных проектах на стройплощадках это экономически не целесообразно», — добавил он. При нынешней экономике и сегодняшнем соотношении фонда оплаты труда и технологий применение 3D-печати нецелесообразно, считает эксперт. Массовое использование станет экономически оправданным лишь в долгосрочной перспективе, если изменения на рынке труда и прогресс в самой технологии уравняются, а затем и перевесят ее затраты в пользу преимуществ, сказал он.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще