Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Сбербанк в феврале 2026 г. опубликовал технический отчет, посвященный развитию ключевой технологии физического искусственного интеллекта — моделей Vision-Language-Action. Технология позволяет роботам понимать окружающий мир, интерпретировать инструкции и превращать их в осмысленные физические действия. Ведь ключевыми задачами для их прогресса остаются повышение стабильности, обеспечение кроссплатформенного взаимодействия и выполнение сложных многоэтапных операций, отметили в кредитной организации.

Руководство для разработчиков

Сбербанк предоставил представил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами, об этом CNews сообщили представители банка. В Сбербанке пояснили, что современные роботы демонстрируют широкий спектр возможностей, однако ключевыми задачами для их дальнейшего прогресса остаются повышение стабильности, обеспечение кроссплатформенного взаимодействия и выполнение сложных многоэтапных операций.

6 февраля 2026 г. Сбербанк опубликовал технический отчет Green-VLA, посвященный развитию ключевой технологии физического искусственного интеллекта (ИИ) под названием Physical AI — моделей Vision–Language–Action (VLA). Такие ИИ-модели в позволяют роботам воспринимать окружающую среду, интерпретировать инструкции на естественном языке и преобразовывать их в осмысленные физические действия.

Модель Green-VLA построена на базе нейронной сети «ГигаЧат» и описывает практический подход к обучению VLA-моделей — от этапа базового предобучения до настройки поведения робота в реальных условиях. В отчете представлен не отдельный эксперимент, а целостная методология, ориентированная на использование в инженерной и исследовательской практике при создании надежных робототехнических систем.

sb700.jpg

Sberbank
Сбербанк представил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Physical AI — одна из наиболее динамично развивающихся областей ИИ-технологий. Несмотря на заметный прогресс, ключевыми вызовами для отрасли остаются стабильность работы роботов, обеспечение кроссплатформенного взаимодействия и выполнение сложных многоэтапных задач. В Green‑VLA предлагают системный подход к решению этих проблем, основанный на измеримых и инженерно обоснованных принципах обучения ИТ-систем управления.

Эффективность подхода подтверждена результатами на международных бенчмарках Simpler Fractal и Simpler WidowX, разработанных Стэнфордским университетом и Google, а также Фрайбургского университета. Кроме того, на международной конференции робот «Грин» под управлением Green-VLA непрерывно работал более 10 часов, выполняя задачи без заметных сбоев и деградации поведения.

Открытая методология обучения

В Сбербанке отмечают CNews, что Green-VLA рассматривается как следующий шаг в формировании технологического стека Physical AI, где VLA-модели выступают связующим звеном между восприятием среды, пониманием задач и физическим действием. Такой подход, по мнению разработчиков Сбербанка, открывает путь к созданию более автономных, устойчивых и универсальных робототехнических решений.

neiro3.jpg
Kandinsky
Открытая методология обучения

При этом Green-VLA позиционируется не как готовый универсальный контроллер, а как открытая методология обучения. Архитектура решения предполагает базовое предобучение с последующей адаптацией под конкретную роботизированную ИТ-платформу, что обеспечивает гибкость и потенциал масштабирования.

Открытость в разработке

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологического развития» Сбербанка Андрей Белевцев сказал CNews: «Технология VLA становится «мозгом» физического ИИ: VLA-модели превращают зрение и язык в исполняемое действие. Именно такие решения помогли сделать нам собственного ИИ-робота. В Green-VLA мы показываем, как сделать этот слой инженерно надежным — с переносимостью между роботами и выравниванием поведения с помощью обучения с подкреплением, чтобы ИИ-модель работала не только в демо, но и в воспроизводимых сценариях и бенчмарках».

Сбербанк планирует делиться своими наработками для развития отечественной экосистемы ИИ-технологий и робототехники, предоставляя исследователям и инженерам ИТ-инструмент для создания передовых решений.

Антон Денисенко

