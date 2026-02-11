Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

В Правительстве России ведется активная подготовка законодательной базы, которая обяжет производителей смартфонов, планшетов, персональных компьютеров и другой электроники предустанавливать отечественные ИТ-сервисы на базе искусственного интеллекта. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в профильных ведомствах, данное предложение включено в проект комплексного закона о регулировании ИТ-систем.

Поправки к закону о регулировании

Нововведение хотят включить в разрабатывающийся закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), сообщают «Известия». Сама же мера призвана поддержать отечественных ИТ-разработчиков.

Предполагается, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) направит готовый документ на согласование в Правительство России к концу февраля 2026 г.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что предустановка отечественных ИТ-сервисов на устройства россиян позволит укрепить технологическую независимость России. В России есть собственные маркетплейсы, браузер, антивирус, ИТ-сервисы государственных услуг, а теперь и отечественные большие языковые модели. Власти считают, что у россиян должна быть возможность пользоваться качественными отечественными ИИ-сервисами.

Детали этой меры 11 февраля 2026 г. прорабатываются — по итогам сбора предложений на площадке Минцифры начнется разработка проекта рамочного закона об ИИ и его конкретных положений, добавили в аппарате вице-премьера.

Обязательная предустановка

Если инициатива будет принята на законодательном уровне, она дополнит цепочку тематически близких норм об обязательной предустановке российского программного обеспечения (ПО) в 2021 г. и поправку в закон «О защите прав потребителей», касающуюся обязательной установки российского магазина приложений на все смартфоны в 2025 г. Пока что данная мера прописана в комплексе материалов к будущему рамочному законопроекту о регулировании ИИ.

В 2026 г. на российском рынке уже действует закон об обязательной предустановке отечественных приложений на смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и другую продающуюся в стране электронику. За продажу смартфонов без приложения продавцам грозит штраф до 200 тыс. руб.

В частности, с сентября 2025 г. продавцы обязаны предустанавливать на устройства мессенджер Max и магазин RuStore. Корпорация же Apple отказалась предустанавливать RuStore на свою технику.

Мнения экспертов

«Это позволяет не только снизить зависимость от иностранного ПО, но и создать защищенную экосистему для пользователей. Однако ее внедрение требует взвешенного подхода, чтобы не создать излишней нагрузки на рынок и производителей», — сказал ведущий эксперт в ИИ-области «Университета 2035» Ярослав Силиверстов. Технически это сложная, но выполнимая задача, добавил он: российские компании обладают рядом разработок в области мобильных ИИ-решений, которые можно адаптировать.

Мера актуальна, особенно учитывая тот бум, о чем писал CNews, который существует в мире по теме ИИ-технологий, согласен представитель производителя электроники Fplus. Есть успешный опыт предустановки российского ПО на устройства, и производители справляются с этим требованием без особых проблем. По большому счету нет никаких сложностей, чтобы масштабировать этот опыт на ИТ-сервисы, связанные с ИИ, считает эксперт.

Всесторонний интерес к ИИ-технологиям, как к одному из главных технологических трендов, вполне оправдан, уверен руководитель направления «Смартфоны и аксессуары», Wildberries & Russ Давид Давидян. По его мнению, почти все владельцы современных смартфонов в 2026 г. ежедневно используют ИИ-инструменты: от голосовых помощников и расшифровки аудиозаписей до улучшения фотографий, включая очень качественное удаление ненужных объектов. Развитие ИИ-технологий носит общемировой тренд, и функционал их постоянно расширяется, помогая решать все более широкий круг задач.

Инициаторы предустановки ИИ, вероятно, имеют в виду чат-боты с генеративным ИИ — такие как, например, GigaChat от Сбербанка, полагает партнер ComNewsResearch Леонид Коник. Но есть еще мобильные приложения для генерации изображений или видео на основе нейронных сетей, как «Шедеврум» от «Яндекса», сканеры документов с распознаванием при помощи ИИ, ИТ-системы расшифровки аудиозаписей с интеллектуальной обработкой и прочее, обратил внимание эксперт. Нужно ли предустанавливать на смартфоны и прочие гаджеты те или иные приложения — вопрос философский: пользователь все равно установит себе те приложения, которые нравятся ему, и удалит любые его не устраивающие, заключил эксперт.

Такая инициатива поможет создать равные возможности для российских разработчиков и обеспечит выбор отечественным пользователям, надеется источник «Известий», близкий к одной из отраслевых компаний.