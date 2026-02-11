В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Госдума утвердила разработанный Правительством второй пакет поправок по борьбе с мошенничеством в сфере ИКТ. В частности, в России будет создан реестр IMEI-номеров сотовых телефонов: операторы должны будут работать только с аппаратами из данного реестра, программное изменение IMEI не допускаются. Также вводятся специальные детские SIM-карты, создается реестр страховой принадлежности IP-адресов, устанавливается обязанность авторизоваться через российские адреса электронной почты и начинается регулирование виртуальных телефонных станций и SIM-боксов.

Государственная дума приняла в первом чтении второй пакет поправок, призванных бороться с мошенническом в сфере ИКТ.

Документ представляет собой поправки в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных», «Об электронной подписи», «О национальной платежной системе», «О центральном банке», «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ), «Об осуществлении идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» и «О создании ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ».

В России будет создан реестр IMEI-номеров сотовых телефонов: операторы должны будут работать только с аппаратами из реестра

Это уже второй пакет поправок на данную тему. Первый пакет был принят весной 2025 г. Тогда, в частности, Минцифры получили создать государственную информационную систему в сфере противодействия мошенничестве в сфере ИКТ (ГИС «Антифрод») .

База данных IMEI-номеров сотовых телефонов

В Законе «О связи» вводится понятие центральной базы данных идентификаторов пользовательского оборудования. В ней будут содержаться сведения об идентификаторах пользовательского оборудования (IMEI-номера сотовых телефонов), которые разрешены и или запрещены к использованию в сетях сотовой связи. Сотовые операторе должны будут передать указанную базу данных сведений об идентификаторах пользовательского оборудования в сроки, установленные Правительством.

Правила функционирования системы и ее взаимодействия с другими системами также установит Правительство. Порядок организационно-технического взаимодействия сотовых операторов с данной системой установит Минцифры. Правообладателем сведений из базы данных станет Минцифры. Внесение сведений об идентификаторах пользовательского оборудования в базу данных будут осуществляться органами власти, установленными Правительством, и сотовыми операторами при регистрации сведений об идентификаторе оборудования абонента в порядке, установленном Правительством.

Сотовые операторы обеспечивают доступ к услугам связи пользовательского оборудования, сведения об идентификаторе которого содержатся в центральной базе данных идентификаторов пользовательского оборудования. В случае, если в данной базе будут сведения об использовании пользовательского оборудования другому абоненту, оператор сотовой связи не оказывает услуги связи (за исключением установленных Правительством случаев). Также не будут работать сотовые телефоны, в отношении которых в указанной базе будут сведения о запрете их использовании на территории России. Решения об этом принимают ФСБ или иные правоохранительные органы в порядке, установленным Минцифры по согласованию с ФСБ.

Договор об оказании услуг сотовой связи должен будет содержать сведения о пользовательском оборудовании, в том числе о его идентифиикаторе, в котором будет использоваться идентификационный модуль, содержащий абонентский номер, указанный в таком договоре. То есть речь идет об указанных в абонентском договоре IMEI-номеров сотовых телефонов. Внесение в договор сведений об используемом оборудовании можно будет осуществляться посредством УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись), Госключ и ЕБС (Единой биометрической системы), а также с помощью простой электронной подписи в порядке, установленном Правительством.

Программное изменение идентификатора пользовательского оборудования не допускается. Передача идентификационных модулей (SIM—карт,) в нарушение установленных требований запрещается, Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» будет дополнен нормой о блокировке доступа к интернет-сайтам с информацией о возможности приобретения средств связи, в отношении которых не проводилось обязательное подтверждение соответствия

Ранее замминистра цифрового развития Иван Лебедев заявлял, что у законопослушных граждан не должно возникнуть проблем с приобретением сотовых телефонов заграницей для частного использования.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский отмечает, что регистрация IMEI необходима для борьбы с дронами, запускаемыми «с территории сопредельного государства».

Кроме того, таким образом удается сделать бессмысленной кражу сотовых телефонов, так как они будут блокировать по IMEI. Но Боярский добавил, что нужно проработать ситуацию, когда добропорядочный гражданин будет вставлять свою SIM-карту в другой телефон - например, в случае его поломки.

Запрет приема звонков из-за границы и детские SIM-карты

Пропуск телефонных вызовов с номеров, не входящих в российский план нумерации, должен быть прекращен при условии отсутствия согласия абонента, выраженного в установленном в Правилах оказания услуг связи порядке. Также оператор связи обязан информировать абоненте о поступлении вызова из-за границы (при наличии технической возможности).

Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи предлагает модифицировать данную норму, чтобы по умолчанию был исключен запрет на входящие вызовы из-за границы на стационарные телефоны. Это должно обеспечить возможность поступления вызовов родственников абонента. Кроме того, предполагается возможность предоставить абоненту самому установить запрет на прием входящих вызовов из-за границы на сотовые телефоны.

Абоненты должны будут сообщать оператором связи о фактах передачи сотовых номеров несовершеннолетним, которые являются их детьми (или по отношению к которым они являются законными представителями). Затем эти сведения будут передаваться в созданную Роскомнадзором информационную систему мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи.

Согласно поправкам в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», владельцы организатором распространения информации (сайтов и программ для возможностью обмена сообщениями между пользователями) обязан с помощью созданной Роскомнадзором ГИС мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг при осуществлении идентификации пользователя с использованием абонентского номера связи провести проверку факта использования абонентского номера несовершеннолетним лицом. Порядок проведения проверки, а также порядок доступа к информации для несовершеннолетних установит Правительство.

Норма о том, что абонент может установить запрет на заключение от его имени договоров на оказание услуг сотовой связи через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) и при личном визите в МФЦ, добавляется возможностью установить такой запрет с помощью Госключа. Снятие такого запрет, которое ранее можно было осуществить только путем визита в МФЦ (многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг), теперь можно будет осуществить и через ЕПГУ; Также Правительство должно будет установить правила установления и снятия запрета на оказание услуг сотовой связи через МФЦ.

В Комитете Госдумы по информационной политике, ИТ и связи обратили внимание, что действующая норма в виде необходимости личной явки максимально затрудняют злоумышленникам снятие запрета на заключение договоров на оказание услуг сотовой связи. Поэтому предложение о введении дистанционного способа снятия заперта нуждается в дополнительном обосновании.

Регулирование SIM-боксов

Также в «Законе «О связи» вводится понятие абонентского терминала пропуска трафика, пользовательского оборудования, использующего программные и радиоэлектронные средства, которое предназначено для пропуска трафика между сетями связи и сетями передачи данных, в том числе с использованием более 4 идентификационных модулей. Речь идет о SIM-боксах.

Договоры об оказании услуг связи с использованием SIM-боксов можно заключать только с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. В договоре должна быть указан информация об типе абонентского оборудования, об идентификаторах радиоэлектронных средств в составе терминала пропуска трафика (SIM-картах) и о целях использования абонентского терминала пропуска трафика.

В SIM-боксах можно использовать только те SIM-карты, которые предусмотрены договором. Также нельзя использовать SIM-боксы, о которых в договоре об оказании услуг связи отсутствует «полная и достоверная информация». Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут предоставить возможность пользоваться SIM-боксами только своим сотрудникам и лицам, работающим с ними на основании возмездных гражданско-правовых договора.

Регулирование виртуальных телефонных станций

Отдельная глава посвящена Виртуальным телефонным станциям (ВТС) - «услугам связи с использованием средств, которое предназначено для предоставления абоненту возможности пользования услугами электросвязи возможности пользоваться услугам и электросвязи, выполнения функции систем коммутации, маршуртизации трафика в сети электросвязи». ВТС операторов связи должны находится на территории России.

При использовании IP-адресов для взаимодействия с ВТС такие адреса должны содержаться в информационной системе данных о страховой принадлежности сетевых адресов и определяться как российские адреса. В случае использования ВТС с сетевых адресов, ппредоставленных хостинг-провайдерами, сведения о таких провайдерах должны быть включены в реестр провайдеров хостинга. Оператор связи не должен оказывать услуги ВТС абоненту, использующему сетевые адреса хостинг-провайдеров, не предназначенные для оказания услуг с использованием ВТС. Порядок доступа к сетевым адресам, принадлежащим хостинг-провайдерам и предназначенным для оказания услуг ВТС, устанавливается Роскомнадзором.

Роскомнадзор займется сбором и хранением сведением о местоположении сетевых адресов, находящихся за пределами России. Требования к указанной информационной системе установит Правительство. Оператором информационной системы станет радиочастотная служба (находится в ведении Роскомнадзора). Согласно поправкам в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», провайдеры хостинга обязаны предоставлять вычислительные мощности в целях функционирования средств связи, предназначенных для использования абонентом услуг ВТС, только с использованием сетевых адресов, записанных в информационной системе о страховой принадлежности как российские. Порядок прохождения идентификации и аутентификации лиц, обратившихся в провайдеры хостинга для обеспечения функционирования ВТС и доступа к услугам ВТС, установит Правительство.

Услуги связи с использованием ВТС можно оказывать только абонентам, сведения о которых подтверждены ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ИКТ-взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»). Абоненту - физическому лицу может быть выделено не более десяти номеров для оказания услуг связи с использованием ВТС. Юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют оплату услуг ВТС только путем безналичных рас четов с расчетных счетов в банках и иных кредитных организациях.

Пункт о том, что договоры на оказание услуг сотовой связи не должны заключаться в нестационарных торговых точках (за исключением специально оборудованных транспортных объектов), расширяется аналогичным требованием для заключения договоров на оказание услуг виртуальных телефонных станций (ВТС).

Аналогичным образом, что заключение договоров об оказании услуг сотовой связи через сеть интернет должно осуществляться посредством УКЭП, Госключа или ЕБС , дополняется аналогичным требованием для услуг ВТС. Передача информации, необходимой для получения доступа к услугам связи с использованием абонентского терминала пропуска трафика или ВТС, в нарушение установленных требований запрещается.

Также услуги связи ВТС должны оказываться при условии предоставлении абонентом достоверных сведений о себе операторы связи. В том числе корпоративные абоненты и индивидуальные предприниматели (ИП) должны предоставлять сведения о конечных пользователях услуг связи. Данные требования не распространяются на контакты, заключенные в рамках госзакупок.

Обязанность оператора связи компенсировать абоненту украденные средства

Оператор связи применяет в отношении телефонных соединений абонента меры, направленные на предотвращение и пресечение преступлений с использованием сетей связи и средств связи. С этой целью оператор связи передает сведения в ГИС «Антифрод» (создана Минцифры) сведения о выявленном телефонном вызове в случае, если сведения об абонентском номера содержаться в едином реестре абонентских номеров, в отношении которых имеются признаки их использования для осуществления противоправных действий. Перечь и порядок предоставления таких сведений будет установлен Правительством по согласованию с ФСБ (Федеральная служба безопасности).

Оператор связи, при взаимодействии с ГИС «Антифрод», обязан выявлять телефонные номера, находящиеся в Едином реестре абонентских номеров, в отношении которых имеются признаки их использования для осуществления противоправных действий, и при их выявлении направлять сведения об абонентских номерах, используемых в целях совершения телефонных вызовов и отправки SMS, об абонентских номерах, на которые осуществляются телефонные вызовы и отправляются SMS, а также информацию о фактах смены пользовательского оборудования, идентифиикационных модулей и о фактах расторжения договоров на оказание услуг связи.

В случае, если оператор связи не исполнит соответствующие обязанности и это приведет к хищению денежных средств с лицевого счета абонента, он должен будет осуществить компенсацию абонента в порядке, установленным Правительства.

При получении указания от ГИС «Антифрод» об использовании абонентского номера в противоправных целях услуги связи должны приостанавливаться на 24 часа. Порядок действий абонента, чей номер указан в соответствующем реестре номеров, будет установлен Правительством. Порядок выявления номеров, использующихся в противоправных действиях и номеров, на которые осуществляются вызовы с целью осуществления противоправных действий, будет установлен Правительством по согласованию с ФСБ и Центробанком.

Норма о том, что оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи по запросам правоохранительных органов или Роскомнадзора (в случае несоответствия данных об абоненте или в случае неподтверждения его персональных данных в течение 15 суток) дополняется необходимостью приостановить оказание услуги связи несоответствия IMEI-номера его телефона указанным в договоре сведениям, а также «в случаях в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи».

Норма о том, что телефонные операторы должны взаимодействовать с созданной Роскомнадзором ГИС «Антифрод» (предназначена для борьбы с подменой телефонного номера) и направлять в нее необходимые сведения, дополняется требованием соблюдать правила функционирования и взаимодействия указанной системы с информационными системами и системами операторов связи, обеспечивать ежедневно в круглосуточном режиме функционирование программ-технических средств, обеспечивающих проверку достоверности сведений об инициировании телефонного вызова, отправки SMS или соединение для целей передачи голосовой информации в сети связи общего пользования.

В том числе необходимо передавать и получать из системы информацию о вызовах, сопровождающихся нумерацией, выделенной владельцу сети связи специального значения. Также взаимодействие с данной системой необходимо осуществлять и при присоединении операторов связи, имеющим присоединение к сети связи общего пользования и сетей связи специального назначения.

Как и ранее, корпоративные абоненты могут предоставлять возможность пользоваться сотовой связью только своим сотрудникам или лицам, заключившим возмездие гражданско-правовые договора, при условии предоставление в ЕСИА сведений о таких абонентах. Для иностранных граждан также должны передаваться сведения в ЕБС.

Если оператор связи обнаружит факт недостоверности данных об абоненте, он обязан приостановить оказание услуг. Перечень сведений, передаваемых об абоненте, устанавливается правилами оказания услуг связи. Согласно нынешнему законопроекту, правила оказания услуг связи также могут определять особенности проверки оператором связи сведений об абоненте.

Авторизация через российские адреса электронной почты

Согласно поправкам в Закон «Об информации, информационным технологиям и о защите информации», Правительство установит случаи, когда авторизация российских пользователей на интернет-сайтах и в подключенных к интернету программах для ЭВМ и информационных систем с использованием адресов электронной почты должна осуществляться только с адресов в российской доменной зоне (.Ru, .РФ и .SU).

Также совершение физическим и юридическим лицом значимых действий с использованием сайта или информационной системы или программы для ЭВМ осуществляется путем подтверждения волеизъявления такого действия, направленного путем SMS или сообщения в мессенджер Max, отправленных на абонентский номер физического или юридического лица, являющихся российскими резидентами и осуществляющими деятельность на территории России. Перечень таких действий установит Правительство, в банковской сфере данный перечень будет согласовываться с Центробанком.

Согласно другой поправке, запрещается распространение информации, направленной на введение в заблуждение пользователей сети интернет и распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения имущественного ущерба указанным пользователям и получения неправомерного доступа к персональным данным таким пользователей или иной принадлежащей им информации. Такие сайты должны быть заблокированы.

Также блокировке будут подлежать интернет-сайты с информацией о установке программ для ЭВМ, предназначенных для неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и рапрсотранения информации, а также содержащая информацию о приобретении указанных программ. Порядок определения такой информации определяется Правительством по согласованию с ФСБ, ФСТЭК (Федеральная служба технологического и экспортного контроля) и Генпрокуратурой.

Владельцы организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров), социальных сетей, сервисов размещения объявлений (классифайдов) и хостинг-провайдеров при взаимодействии с ГИС «Антифрод» обязан принимать меры, направленные на предотвращение и пресечение правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ, а также передавать в данную систему сведения о признаках совершения противоправных действий. Перечень мер и состав передаваемой информации установит Правительство.

В Закон «О персональных данных» вносятся поправки, согласно которым обработка специальных категорий персональных данных об участии граждан России в СВО (специальная военная операция России на Украине) и в проведении контртеррористических операций и о принадлежности к семье таких граждан России может осуществлять государственными и муниципальными органами в пределах полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательством России, а также иными лицами лицами в случаях и порядке, установленных законами.