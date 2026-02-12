CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

У разработчика процессоров «Эльбрус» сменился гендиректор

Выходец из компании-разработчика мобильных процессоров «Скиф» (НПЦ «ЭЛВИС») стал новым гендиректором «МЦСТ». Он сменил в должности основателя и одного из главных разработчиков архитектуры «Эльбрус» — Александра Кима.

Новый глава МЦСТ

Как выяснил CNews, с 23 января 2026 г. гендиректором известного разработчика процессоров «Эльбрус» — «МЦСТ» стал Андрей Пименов. Он сменил в должности Александра Кима, который с момента основания в 1992 г. занимал этот пост.

Пименов занимал должность директора по маркетингу и связям с общественностью НПЦ «Элвис». Компания известна своими мобильными процессорами «Скиф». С 2024 г. Пименов занимает пост гендиректора ООО «Элвис-Компонент».

elb6_700.jpg

МЦСТ
Гендиректором «МЦСТ» стал директор по маркетингу компании-конкурента

Смена гендиректора на выходца из «ЭЛВИС» вполне ожидаема. Осенью 2024 г. стало известно о том, что «МЦСТ» передано во внешнее управление своего конкурента — НПЦ «ЭЛВИС». В конце 2025 г. поступала информация о том, что компанию вывели из под внешнего управления для последующей продажи.

НПЦ «Элвис» давний игрок на рынке процессоров. Над своими мобильными чипами «Скиф» компания трудится на протяжении более трех десятков лет, и информацию о его совладельцах, как и в случае с МЦСТ, тоже нельзя назвать публичной.

CNews направил запрос представителям «МЦСТ» и «ЭЛВИС».

Проблемы «МЦСТ»

«МЦСТ» «могла сорвать сроки выполнения гособоронзаказа», утверждал источник «Ведомостей». В ноябре 2024 г. газета писала о том, что У МВД России возникли проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус».

Напомним, в 2022 г. на фоне санкций тайваньская фабрика отказалась от сотрудничества с российскими разработчиками процессоров, включая «МЦСТ».

Как писал «Коммерсант», контролирующая доля разработчика «Эльбрус» находится в руках Александра Кима. МЦСТ не публикует финансовые данные с 2018 г., в этот период она получила выручку 2,08 млрд руб. и 40 млн руб. чистой прибыли.

При этом после новости о том, что «МЦСТ» передано во внешнее управление, стало известно о грандиозных планах на счет процессоров «Эльбрус». Так, в России может быть развернута сеть региональных центров управления в особых ситуациях для силовых структур и местных органов власти. Ее построят на доверенных программно-аппаратных комплексах, которые будут работать под управлением процессоров «Эльбрус». Для проекта потребуется миллион отечественных процессоров.

Заслуга Александра Кима

Александр Ким организовал компанию «МЦСТ» и являлся одним из основных создателей микропроцессорной архитектуры «Эльбрус». Кандидат технических наук, автор более 60 научных работ, имеет более 15 патентов и авторских свидетельств на изобретения, в том числе международных.

Всего за годы руководства А.К. Кимом различными проектными организациями ими выполнено: более 100 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, созданы с доведением до серийного производства более 10 типов сверхбольших интегральных схем (универсальные многоядерные микропроцессоры, котроллеры внешних интерфейсов), разработано более 40 типов вычислительных комплексов. Разработаны и серийно поставляются три вида операционных систем.

Стоит отметить, что на данный момент Александру Киму уже 80 лет.

Кристина Холупова

