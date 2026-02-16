CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО ИТ в госсекторе Ритейл Интернет
|

В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей

В России уже начали прорабатывать третий пакет законов для борьбы с кибермошенниками и в этот раз упор сделают на борьбу с дипфейками. Российское законодательство в этой сфере должно быть гибким и быстро подстраиваться под новые реалии, потому что сейчас кибермошенники активно осваивают современные технологии.

Разработка третьего пакета

Власти России начали разрабатывать третий пакет мер для противодействия кибермошенникам в феврале 2026 г., пишет ТАСС. В список инициатив могут войти средства для борьбы с дипфейками.

Со слов заместителя главы Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина, мы смотрим практику применения, насколько те законы, которые были приняты ранее, как они работают и в список инициатив могут войти средства для борьбы с дипфейками. Он добавил, что законодательство должно быть гибким и оперативным, так как мошенники начали использовать новые технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Дипфейки могут содержать подделанные аудио, визуальные или текстовые материалы, созданные с помощью генеративного ИИ. Они используются киберпреступниками, в основном, для получения финансовой выгоды, обмана и манипуляций. Нейронная сеть накладывает фрагменты контента на исходное изображение и таким образом подменяется лицо, мимика, жесты и голос в видео или звуковой дорожке. Как писал CNews, каждый десятый россиянин сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества.

criminal-hood_700.jpg

Freepik - DC Studio
В России разработают меры по борьбе с кибермошенниками, чтобы защитить граждан от дезинформации и манипуляции через дипфейки

Среди обсуждаемых инициатив — обязать операторов отслеживать подозрительную активность при использовании детских SIM-карт. «16 февраля 2026 г. в законопроекте прямо не прописаны детальные механизмы мониторинга именно детских номеров, но такая логика в целом заложена и может быть развита дальше», — пояснил Артем Шейкин. С его слов, в дальнейшем можно проработать механизм, при котором родители будут получать сообщения о нетипичных звонках или подозрительных операциях по номеру ребенка.

Пакет также включает нормы о маркировке международных звонков, так граждане смогут быстрее распознать потенциально опасные звонки с подменой номера и избежать телефонного обмана. Отдельно закрепляется право сообщить о кибермошенничестве через «Госуслуги», что упростит фиксирование таких случаев, позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.

В декабре 2025 г. Президент России Владимир Путин заявлял, что третий пакет мер против мошенников всех мастей в ближайших планах. Российский лидер отметил роль совета по правам человека (СПЧ) в рамках борьбы с мошенничеством: СПЧ предложил ряд предметных решений, и все они учтены и внедряются Правительством России.

Усиление защиты граждан

Первый пакет мер по защите граждан от мошенников вступил в силу в июне 2025 г. Он включал около 30 инициатив, которые вводили поэтапно. Так, уже действовал запрет на использование мессенджеров сотрудниками государственных органов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа 2025 г. у россиян появилась возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября они имеют право отказаться от спам-звонков и установить через «Госуслуги» самозапрет на оформление SIM-карт.

10 февраля 2025 г. в Государственной Думе (Госдума) приняли в первом чтении второй пакет мер по противодействию мошенникам, он содержал около 20 инициатив, о чем информировал CNews. Предусматривается закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами: с помощью биометрии, через многофункциональные центры (МФЦ), приложения или сайты банков. Также предлагается ввести детские SIM-карты, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предусматривается введение нормы об ограничении количества банковских карт до 20 штук на человека.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, в 2025 г. в России удалось переломить негативную тенденцию: киберпреступлений стало на 11,8% меньше, чем в 2024 г. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6%, дистанционных мошенничеств — на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации — на 42,2%.

Премьер-министра России Михаил Мишустин в декабре 2025 г. призвал Правительство России продолжать проработку эффективных способов и инструментов — организационных, нормативных, технических — для борьбы с дистанционным хищением средств.

Объем хищений

По данным Центрального банка (Центробанк) России, в 2024 г. мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб., что стало рекордом за все время ведения статистики. Основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 667 млн руб.

В Сбербанке же оценивают ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. более чем в 295 млрд руб.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У производителей средств блокировки Рунета новый начальник — выпускник военного вуза

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

В мире дефицит копеечных устройств, превращающих обычные ТВ в умные. По их производству нанесли жестокий удар нейросети

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще