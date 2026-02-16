«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

«Яндекс» планирует запустить новое приложение для заказа такси уже в марте 2026 г. Компания увеличит число сервисов такси: к «Яндекс Go», Uber и «Везет» добавится Fasten, ориентированный на молодежь. По словам одного из них, этот сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах. Если он привлечет новых клиентов, это хорошо для рынка, но есть риск каннибализации, говорят эксперты.

Запуск сервиса такси

С марта 2026 г. «Яндекс» запустит свой пятый сервис такси под названием Fasten, пишет РБК. Сервис будет работать в крупных городах с собственной ценовой политикой.

По информации РБК, сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах. Под этот сегмент будут разработаны отдельная ценовая политика (подробности которой не раскрываются) и позиционирование. Новый бренд по цветам и другим параметрам не будет схож ни с брендом «Яндекс Go», ни с другими брендами компании.

В приложении будут представлены только услуги такси. По оценке источника РБК, у 10-15% аудитории существует запрос на отдельное приложение для получения одной услуги — заказа поездки.

Министерство транспорта России «Яндекс» в марте 2026 г. запустит в России приложение для получения одной услуги — заказа поездки

В феврале 2026 г. у «Яндекса» есть приложение «Яндекс Go», которое объединяет сразу несколько сервисов, в том числе для заказа такси («Яндекс Такси»), еды («Яндекс Еда»), продуктов («Лавка») и ряд других сервисов. Кроме того, корпорации принадлежит еще два сервиса заказа такси — лоукостер «Везет» (запущен в августе 2024 г.) и Uber (перешел к «Яндексу» в апреле 2023 г.).

Обоснованное решение

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также считает ориентацию на молодежь обоснованной. По его словам, структура городов меняется, парковок становится меньше, сокращаются маршруты общественного транспорта, а владение автомобилем дорожает.

Заместитель главного управляющего директора по стратегиям и инновациям NMi Group Алла Данилина отмечает, что на фоне тренда на экосистемы запуск отдельного приложения выглядит нетипично, но может иметь экономическую логику. Отдельный бренд позволяет предложить более низкие цены для менее платежеспособной аудитории, не разрушая экономику «Яндекс Go», а также быстро привлечь пользователей за счет эффекта новизны, добавила эксперт.

Управляющий директор Starlink Сергей Фаткин назвал запуск отдельного приложения для молодежи попыткой решить задачу сегментации, которую сложно реализовать внутри одного «зонтичного» продукта. По его мнению, добавление четвертого бренда к «Яндекс Go», «Везет» и Uber Russia выглядит как точная настройка под конкретную поведенческую группу — молодежь крупных городов. В то же время он указал на риск каннибализации: если новый сервис будет удобнее и дешевле, он может перетянуть аудиторию из «Яндекс Go».

Правительство Москвы Позволяет предложить более низкие цены для менее платежеспособной аудитории

Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова считает появление нового сервиса на рынке такси позитивным сигналом для отрасли, особенно если речь идет не просто о перераспределении заказов между платформами, а о расширении аудитории и привлечении пассажиров, которые ранее пользовались такси реже или выбирали другие способы передвижения. В то же время она предупреждает, что новый игрок не решит системные вопросы отрасли—кадровый дефицит, обновление автопарка, страхование. «При текущей сложной ситуации на рынке число водителей существенно не увеличится, поэтому конкуренция сервисов по заказу такси будет в первую очередь разворачиваться вокруг условий сотрудничества с водителями», — указала госпожа Зарипова.

Изучение рынка

В декабре 2025 г. CNews писал о том, что «Яндекс» внедрил в свой сервис такси функцию отслеживания спроса на машины в реальном времени, где в режиме онлайн можно видеть, сколько поблизости свободных машин, как много желающих уехать, и как высокий спрос повлиял на цену.

Объем рынка в России

По данным из исследования аналитической компании BusinesStat, объем рынка таксомоторных перевозок в России по итогам 2024 г. достиг 3,4 млрд поездок, увеличившись на 2% относительно показателя 2023 г.

За последние пять лет рынок такси в России характеризовался нестабильной динамикой. В 2020 г. объем поездок составил 3,1 млрд, снизившись на 7,3% по сравнению с 2019 г. из-за пандемии Covid-19, включая карантинные ограничения и сокращение деловой активности. В 2021 г. ситуация стабилизировалась — количество поездок выросло до 3,4 млрд, что соответствовало росту на 9,4%. Этому способствовали отмена ограничений, восстановление деловой среды и возобновление туристических поездок.

В 2022 г. произошел повторный спад — число поездок снизилось до 3,1 млрд, что означало падение на 9,4%. Аналитики объясняют это экономическими и социальными последствиями внешнеполитических событий, включая сокращение потребительских расходов и рост цен на услуги. На показатель также повлиял переход части пользователей на альтернативные форматы передвижения: каршеринг, общественный транспорт и электросамокаты.

В 2023 г. рынок такси частично восстановил позиции — объем поездок вырос на 7,6% до 3,3 млрд. Восстановительный рост обеспечили адаптация агрегаторов к новым условиям, рост предложения автомобилей, активизация малого и среднего бизнеса, а также стабилизация ценовой политики.

Несмотря на замедление темпов роста в 2024 г., показатель остается на уровне докризисных значений 2021 г. Аналитики BusinesStat отмечают, что отрасль демонстрирует признаки зрелости и насыщения при одновременном усилении конкуренции среди агрегаторов.