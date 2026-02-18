В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Российская команда инженеров готовит к марту 2026 г. тестирование аналога Starlink — стратосферного дрона «Аргус», который призван обеспечить Вооруженные силы России высокоскоростным интернетом. Беспилотник будет выступать еще и в качестве глушилки и сканера для мониторинга поверхности в реальном времени.

Тестирование дрона

В марте 2026 г. в России начнутся тестовые полеты уникального стратосферного беспилотника «Аргус», пишут «Известия». Разработка призвана компенсировать нехватку спутниковой группировки и создать альтернативу системе Starlink.

Cо слов руководителя проекта Николаса Оксмана, «Аргус» может выступать как оператор связи, так как способен передавать видео в высоком разрешении, обеспечивать фронтовую связь и управлять другими дронами. Это важно, учитывая тот факт, что у России 18 февраля 2026 г. не очень большая группировка спутников, способных передавать такие объемы данных в реальном времени.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) будет работать на расстоянии от 15 до 24 км от земли, чтобы сбить его, противнику придется использовать такие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), как Patriot или C-300. При этом, как отметили разработчики, БПЛА является экономической победой еще до начала боя, так как цена ракеты таких ЗРК кратно превышает стоимость самого дрона.

АО «Стратолинк» Уже весной 2026 г. стартуют тесты российского дрона-ретранслятора на солнечных батареях, он способен заменить Starlink

По словам руководителя проекта, дрон должен использовать солнечную энергию, которая обеспечит его практически неограниченное время в полете, а управление может осуществляться в автоматическом или ручном режиме. Особенностью «Аргуса», которая отличает его от спутников, является возможность полета в необходимую зону с последующим зависанием над ней.

«Аргус» — беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предназначенный для нахождения в полете практически неограниченное время и использующий для полета солнечную энергию. Масса изделия 315 кг, размах крыла 40 м, а возможная полезная нагрузка 40 кг, скорость барражирования 120-140 км/ч. Для достижения заявленных характеристик, инженерами АО «Стратолинк» прорабатываются и внедряются такие технологические решения как: широкое применение композитных материалов (до 90% планера); применение высокоэффективных гибких солнечных пластин; соосные винты изменяемого шага, применение дублирующих элеронов, с функцией зависания; генерация энергии при планировании; искусственный интеллект (ИИ) с алгоритмами поиска восходящих потоков.

Дрон также может действовать как глушилка спутниковой навигации и связи, от которых во многом зависит современное западное оружие в 2026 г. «Аргус» будет делать защиту противника бесполезной за счет нахождения в стратосфере. В гражданском секторе БПЛА можно использовать для отслеживания ледовой обстановки на Северном морском пути или передачи информации для нужд сельского хозяйства.

Возможные проблемы

По мнению ветерана связи Вооруженных сил России Павла Сергеева, представленный проект высотного управляемого аппарата обладает серьезным потенциалом. Хотя заявленная полезная нагрузка в 40 кг при общей массе 315 кг — показатель дискуссионный. С одной стороны, российское оборудование для связи зачастую тяжелее западных аналогов, поэтому аппарату может не хватить грузоподъемности. С другой — увеличить ее крайне сложно, так как каждый лишний килограмм требует дополнительных мощностей аккумуляторов, которые сами по себе очень тяжелые. Ключевым вызовом для таких систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере, отметил «Известиям» эксперт.

АО «Стратолинк» Возможные проблемы у «Аргуса»

Главная проблема — фундаментальная физика, а не просто недостаток финансирования, полагает главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По словам эксперта, на данный момент существуют три стоп-фактора, влияющих на внедрение стратосферных самолетов. Первый — энергетический баланс. Нынешняя эффективность солнечных панелей и плотность энергии аккумуляторов не позволяют аппарату находиться в воздухе непрерывно долгое время. Ночной же режим планирования требует колоссальных запасов энергии для последующего подъема. Второй фактор — атмосферные условия. Западный перенос в стратосфере — постоянные мощные ветры, о чем предупреждает и Павел Сергеев. Удерживать самолет на месте, сопротивляясь этой стихии, энергетически неподъемно. Третий фактор — материаловедение. Для полета на заявленной высоте аппарат должен быть сверхлегким, но при этом невероятно прочным, чтобы выдерживать турбулентность, — добавил Дмитрий Кузякин.

Отключение терминалов Starlink

Starlink — это проект компании SpaceX, который включает в себя спутниковый интернет-сервис, как писал CNews. Руководство компании пытается обеспечить доступ к быстрому и надежному интернету в любых частях мира, даже в труднодоступных или отдаленных регионах.

АО «Стратолинк» Концепт стратосферного беспилотника

В феврале 2026 г. главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) принял меры по блокировке использования спутниковой сети Starlink Россией, об этом в социальной сети Х сообщили Маск и министр обороны Украины Михаил Федоров. По словам Маска, меры были направлены на предотвращение несанкционированного применения Starlink российскими дронами, включая боевые беспилотники. Федоров же поблагодарил Илона Маска за содействие, отметив, что это помогает остановить использование российских дронов против Украины.

Одновременно Маск оказался в центре скандала с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским (Radosław Sikorski). Польский министр обратился к Маску с вопросом, почему он не препятствует использованию Starlink Россией, добавив, что Маск зарабатывает на военных. «Эй, крутой парень, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlink для атак?» — написал Сикорский. В ответ Маск отметил, что этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink является ключевой частью системы связи для украинских военных.

По информации SpaceX, российские устройства больше не смогут подключаться к системе Starlink, а легитимные пользователи в Украине продолжают получать доступ к спутниковому интернету. Илон Маск подчеркнул, что компания будет следить за ситуацией, чтобы технология не использовалась для военных действий без разрешения.

Приостановка работы терминалов Starlink не оказала воздействия на функционирование системы управления российскими войсками в районе проведения специальной военной операции (СВО), об этом 17 февраля заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. «Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность российских войск беспилотных систем. Это подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», — отметил Криворучко. Заместитель министра отметил, что в пунктах управления армии есть все необходимые современные услуги связи отечественного производства. При этом он заявил, что систему Starlink в зоне СВО применяли лишь отдельные подразделения, в основном для того, чтобы ввести противника в заблуждение.