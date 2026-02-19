CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

В 2025 г. почти 3 млрд руб., направленные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на строительство объектов связи в 500 населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства, были потрачены без должной необходимости. К таким выводам пришла российская Счетная палата по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи в 2025 г.

Неэффективное расходование средств

Счетная палата России выявила неэффективное расходование 3 млрд руб. на коммуникационные проекты, пишут «Ведомости». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) повторно подключало лишь те регионы, где связь была низкого качества.

По словам аудитора Счетной палаты Данила Шилкова, в 2025 г. почти 3 млрд руб., направленные Минцифры на строительство объектов связи в 500 населенных пунктах по программе устранения цифрового неравенства (УЦН), были потрачены без должной необходимости. К таким выводам пришла аудиторы по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на оказание универсальных услуг связи (УУС) в 2025 г.

Впрочем, отметил господин Шилков, в остальном ведомство эффективно решает социальную задачу по УЦН, а общий ежегодный объем финансирования оказания УУС составляет порядка 15 млрд руб.

В ходе национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» до 2030 г. 97% домохозяйств должны быть обеспечены широкополосным доступом к интернету, о чем информировал CNews. Программа УЦН направлена на то, чтобы обеспечить связью населенные пункты с малой численностью населения, в которых услуги связи не предоставляются другими операторами по причине низкого коммерческого потенциала.

hua6.jpg

Правительство Республики Крым
Счетная палата выявила необоснованную трату 3 млрд руб. на связь в регионах

Минцифры не подтверждает указанные Счетной палатой нарушения, о чем неоднократно уведомляло аудитора и Генеральную прокуратуру (Генпрокуратура) России с приложением подтверждающих документов, подчеркнул представитель министерства. Министерство подключало населенные пункты, на территории которых не оказываются услуги подвижной радиотелефонной связи. Это подтверждается актами инструментальных проверок, которые проводятся с привлечением уполномоченного представителя субъекта России и оператора связи, добавили в министерстве.

По данным Минцифры, в 2025 г. ведомство даже превысило этот объем, потратив на УЦН 17,5 млрд руб., рассказал «Ведомостям» его представитель. Сейчас действует жесткое требование, согласно которому мобильный интернет стандарта long term evolution (LTE) с необходимой мощностью сигнала должен обеспечивать покрытие не менее 80% территории населенного пункта, парировал министр связи Максут Шадаев. «Поэтому где-то частично могут затрагиваться какие-то домохозяйства альтернативными операторами», — уточнил он.

Постепенное внедрение

Глава Минцифры Максут Шадаев также напомнил, что населенные пункты, которые могут войти в программу, отбираются по многоступенчатой технологии: ежегодно проходит голосование по каждому из регионов, где граждане голосуют за конкретные населенные пункты, в которых есть потребность в мобильном интернете. Подключаются в первую очередь те регионы, которые собрали максимальное количество голосов, где есть подтверждение губернатора о потребности в мобильном интернете и есть радиоизмерения, проводимые Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), подтверждающие, что стандарт в части полного охвата населенного пункта мобильным интернетом в 80% домохозяйств не выполняется.

Согласно информации Минцифры, ведомство проверяет наличие связи в населенном пункте перед установкой там базовых станций (БС). Если более 25% территории населенного пункта не покрыто сетями мобильной связи надлежащего качества, то он включается в проект УЦН. С 2025 г. верхняя граница численности жителей, которые попадают под программу УЦН, была поднята до 1 тыс. человек. Программу УЦН по договору с Минцифры реализует «Ростелеком» с технологической поддержкой T2.

000_zuikovo.jpg

Wikipedia
Деревня в Опочецком районе Псковской области - Зуйково

По данным Минцифры, за 2025 г. в рамках проекта УЦН было установлено 7943 БС, тогда как в 2024 г. этот показатель составлял лишь 5577 БС, о чем всегда информирует CNews. Всего в рамках УЦН к интернету с 2020 г. по 1 июня 2025 г. было подключено более 8500 малочисленных населенных пунктов, а до конца 2030 г. планируется установить БС в 9242 населенных пунктах.

Необходимость интернета

Вопрос прокладки проводного интернета стал особенно актуальным в 2025 г., когда в различных российских регионах стали периодически отключать мобильный интернет из-за антитеррористической угрозы. Такие отключения случаются во многих регионах Центрального, Северо-Западного, Южного, Уральского округов, включая Московскую и Ленинградскую области и Санкт-Петербург, а также некоторые города Сибири.

Для частичного решения проблемы с сентября 2025 г. Минцифры стало формировать белый список интернет-сайтов, которые должны работать даже при ограничениях на функционирования мобильного интернета, но это лишь ограниченный набор интернет-ресурсов.

Антон Денисенко

