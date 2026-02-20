CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Предназначенный для написания программного кода агент с искусственным интеллектом в Amazon устроил масштабный сбой в облачной ИТ-инфраструктуре Amazon. ИТ-инструмент решил прибегнуть к радикальному методу исправления работы онлайн-сервиса — удалить весь код полностью и переписать его с нуля, убрав из кода все «костыли» людей-программистов.

Сбой в работе онлайн-сервиса

Облачное подразделение корпорации Amazon — Amazon Web Services (AWS) не менее двух раз сталкивалось с ИТ-сбоями в работе онлайн-сервиса из-за ошибок, связанных с собственными ИТ-системами с искусственным интеллектом (ИИ), выяснили в Financial Times.

Один из ИТ-сбоев произошел в декабре 2025 г., когда программисты-люди разрешили ИИ-агенту Kiro внести несколько изменений при разработке одного из ИТ-компонентов. ИИ-агенты — это автономные ИТ-системы, которые могут выполнять многошаговые функции без явного направления. По словам источников, система на базе ИИ, способная действовать автономно, определила, что наилучшим решением будет удалить и заново создать рабочую среду. Неполадки в Amazon устраняли в течение 13 часов и пришлось привлекать большое количество тестировщиков из других отделов.

«За последние несколько месяцев мы уже наблюдали как минимум два ИТ-сбоя в работе производственных ИТ-систем», — сказал один из высокопоставленных сотрудников AWS. Причинами служили как раз вмешательства ИИ-бота, который должен был решить проблему без человеческого контроля: «ИТ-сбои были незначительными, хоть и не вполне предсказуемыми», — объяснил тот же источник.

marques-thomas-ahti-fhpqg4-unsplash_1.jpg

Unsplash - Marques Thomas
ИИ устроил сбой в облаке Amazon, он удалил почти весь код и хотел его переписать с нуля

В Amazon настаивают, что все сбои произошли из-за ошибок людей-программистов, а не ИИ-бота. В компании заявили, что по умолчанию Kiro запрашивает авторизацию перед выполнением каких-либо действий, но отметили, что у ИИ-бота, участвовавшего в декабрьском ИТ-инциденте, были более широкие права доступа, чем ожидалось ранее.

Amazon — это не только онлайн-площадка по продаже товаров, но и огромная экосистема из различных сервисов и услуг в 2026 г. Благодаря предпринимательскому таланту основателя компании Джеффа Безоса (Jeff Bezos) сегодня Amazon возглавляет самые трендовые и быстрорастущие отрасли экономики — электронную коммерцию, облачные сервисы и онлайн-рекламу.

Дальнейшее развитие ИИ

При этом в Amazon планирует расширять возможности ИИ-бота, чтобы выйти за рамки вайб-кодинга т.е. подход в программировании, при котором вместо разработчика код пишут ИИ-агенты.

alex-knight-2ejcsulrwc8-unsplash_1.jpg

Unsplash - Alex Knight
Дальнейшее развитие ИИ

Одним из направлений развития ИИ-технологий в Amazon стало развитие Amazon Q Developer, ИИ-помощника в генерации кода, По словам трех источников Financial Times, именно он был задействован в предыдущем ИТ-сбое.

Клиенты бегут

Нехватка мощностей для ИИ и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов Amazon обратиться к конкурентам, писал CNews.

В период летних месяцев 2025 г. облачный ИТ-сервис AWS испытывал серьезные трудности с удовлетворением взрывного спроса на ИИ, что привело к упущенным возможностям по выручке. Центральный элемент ИИ-стратегии компании Amazon, ИТ-платформа Bedrock, оказалась в эпицентре проблем. Все из-за острой нехватки вычислительных мощностей.

Bedrock — это ИТ-платформа AWS для масштабирования генеративного ИИ. Заказчики могут выбирать наиболее подходящие ИИ-модели для своих задач, будь то решение конкретной задачи одной ИИ-моделью или использование комбинации различных ИИ-моделей в тандеме. Заказчики могут выбирать из таких вариантов, как ИИ-модель сложной обработки текста Jurassic 2 от AI21 Labs, ИИ-модель генерации изображений Stability AI StableDiffusion, чат-бот Claude от Anthropic, а также собственное семейство ИИ-моделей Titan foundation от Amazon.

