SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

SpaceX представила более подробную информацию о своих планах по обеспечению сотовой связи поколения 5G с помощью своей спутниковой группировки Starlink. Компания планирует достичь скорости интернета в 150 МБ/с для пользователей. Для реализации этих планов руководство компании планирует модернизацию системы и расширение спутниковой группировки до конца 2027 г.

Модернизация ИТ-инфраструктуры

В SpaceX обещают скоростной интернет со Starlink прямо на смартфон своих клиентов, пишет PCMag. Если же SpaceX удастся достичь озвученной цели, компания обеспечит скорость, близкую к скорости традиционных сетей 5G на Земле.

В марте 2026 г. руководство компании SpaceX рассказало PCMag о запланированном масштабном обновлении спутниковой связи Starlink. Планируется обеспечить скорость до 150 МБ/с для каждого пользователя смартфона. Если эти планы реализуются, спутниковый интернет приблизится к уровню традиционных сетей 5G.

Руководитель политики SpaceX в сфере спутниковой связи Удривольф Пика (Udriwolf Pika) заявил, что компания стремится достичь пиковой скорости на одного пользователя. По его словам, это выглядит невероятно, если учитывать ограничения канала связи между космосом и обычным мобильным телефоном.

Низкоорбитальные спутники связи с 2019 г. применяет международный интернет-провайдер Starlink, принадлежащий компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk).

Новый конкурент у операторов

В случае если SpaceX удастся реализовать, спутниковый ИТ-сервис станет близким по скорости к классическим наземным сетям 5G. В марте 2026 г. спутниковая мобильная услуга Starlink работает через T-Satellite — компанию, принадлежащую T-Mobile, однако ее возможности пока существенно ограничены.

Wikipedia 60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

Для сравнения, по данным Speedtest, в марте 2026 г. средняя скорость загрузки в сети 5G американского оператора T-Mobile составляет около 309 МБ/с, а в AT&T — примерно 172 МБ/с. Starlink потенциально сможет приблизиться к нижней границе скоростей крупных мобильных сетей США.

В сетях T-Mobile ИТ-сервис уже поддерживает текстовые сообщения, отдельные мобильные приложения и видеозвонки низкого качества, но скорость для одного пользователя не превышает 4 МБ/с. Фактически это базовый уровень связи для экстренных ситуаций или отдаленных регионов, о чем информировал CNews.

Работа технологии

Технология Starlink Direct to Cell базируется на простой, но амбициозной идее: спутники на низкой околоземной орбите — примерно 550 км — выполняют роль мобильных базовых станций. Фактически это вышки связи, но в космосе, которые передают сигнал непосредственно на обычный смартфон юзера.

Главный плюс решения — это отсутствие потребности в специальном оборудовании. Система совместима со стандартными 4G-телефонами. Смартфон использует собственные встроенные модули связи и воспринимает спутник как обычную наземную станцию оператора. Для того чтобы это стало возможным, SpaceX оснастила спутники второго поколения мощными антеннами.

Один аппарат способен формировать несколько зон покрытия диаметром примерно 30-50 км и параллельно обслуживать тысячи абонентов. Переключение происходит автоматически. Если телефон теряет сигнал наземной сети, он подключается к спутнику без участия пользователя. В то же время технология имеет естественное ограничение: необходима прямая видимость неба и в помещениях, подвалах или глубоких балках сигнал работать не будет.

Когда все заработает

Кардинальные изменения ожидаются после модернизации системы. SpaceX планирует использовать радиочастотный спектр, приобретенный у EchoStar. Соглашение еще требует финального завершения, которое запланировано на конец 2027 г. — именно тогда компания рассчитывает запустить обновленную версию спутниковой мобильной сети.

Wikipedia Американский предприниматель Илон Маск

Кроме этого, SpaceX обратилась к регуляторам с запросом на разрешение вывести на орбиту еще 15 тыс. спутников Starlink. В марте 2026 г. для мобильной спутниковой связи используется примерно 650 аппаратов. Масштабирование группировки должно стать ключевым фактором роста пропускной способности и стабильности соединения. SpaceX активно расширяет партнерскую сеть.

Starlink вытесняет мобильных операторов

Илон Маск ранее уже намекал, что Starlink потенциально может конкурировать с классическими мобильными операторами. В то же время он отмечал, что компания не ставит целью уничтожить рынок традиционной связи, ведь операторы обладают значительными частотными ресурсами.

Однако пользователи, по его словам, должны иметь возможность пользоваться Starlink так же, как услугами AT&T, T-Mobile или Verizon. Спутниковый интернет для смартфонов перестает быть резервной технологией для чрезвычайных ситуаций.