Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ

На российском телевизионном спутнике «Экспресс-АТ1» технические проблемы. Это привело к сбоям в работе спутниковых операторов «НТП-Плюс» и «Триколор». Приостановлено вещание оператора «Русский мир», работающего в Крыму и на новых территориях России.

Авария на спутнике «Экспресс-АТ1»

На российском телекоммуникационном спутнике «Экспресс-АТ1», обеспечивающим услуги непосредственного телевещания, произошла авария. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на представителя владельца спутника – госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). ГПКС сообщило, что ведутся работы над восстановлением вещания.

«Экспресс-АТ1» был запущен в 2014 г., он покрывает практически всю территорию России.

Спутник работает на позиции 56 градусов восточной долготы и используется операторами спутникового телевидения – «Национальная спутниковая компания» (НСК, бренд «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир».

Проблемы у абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс»

На сайте «Триколор» появилось сообщение для абонентов: в случае проблем с просмотром рекомендуется перейти к просмотру через интернет или оставить свои контактные данные для решения проблемы. Представитель компании подтвердил РБК проблемы со спутником «Экспресс-АТ1», добавив, что этот спутник обслуживает 1,5 млн домохозяйств.

Фото: stockcake.com На российском телевизионном спутнике «Экспресс-АТ1» технические проблемы

На сайте «НТВ-Плюс» появилась информация о том, что по техническим причинам недоступны каналы пакета «Экстра». Это пакет каналов, вещающих через спутник «Экспресс-АТ1». Первоначально он был доступен жителям Калининградской области, затем его расширили на ряд регионов Центрального и Северо-Западного округов.

Проблемы на новых территориях

Представитель «Русского мира» сообщил РБК, что из-за проблем «Экспресс-АТ1» вещание оператора полностью недоступно. Услугами операторами пользуется 290 тыс. домохозяйств.

Спутниковый оператор «Русский мир» был создан в 2022 г. для обслуживания абонентов из новых регионов России – Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым и Севастополя. Оператор является единственным провайдеров услуг спутникового ТВ, легально работающим на данных территориях, при этом его услуги являются бесплатными.

Федеральные операторы спутникового ТВ на этих территориях не представлены. В то же время властями ЛНР, Херсонской и Запорожской областей запрещено устанавливать антенны спутникового телевидения, которые позволяют принимать сигнал с иностранных спутниковых.

Почему «НТВ-Плюс» и «Триколор» стали использовать спутник «Экспресс-АТ1»

Как напоминает издание Obob.tv, изначально спутник «Экспресс-АТ1» использовался для вещания «Триколор» и «НТВ-Плюс» на Сибирь и Дальний Восток. Для вещания на европейскую территорию России используется спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся в позиции 36 градусов восточной долготы и также принадлежащий ГПКС. Но емкости на данном спутнике арендуются французским спутниковым оператором Eutelsat, при этом санкции Евросоюза запрещают вещание российских федеральных каналов.

Кроме того, в 2023 г. данный спутник стал подвергаться «несанкционированному воздействию» со стороны Украины, что привело к проблемам с вещанием. Для избежания этих помех были проведены технические работы, после чего из его зоны обслуживания выпала Калининградская область.

После этого «НТВ-Плюс» и «Триколор» стали использовать «Экспресс-АТ1» и для вещания на европейскую часть России, при этом в Калининградской области данный спутник остался единственно доступным.