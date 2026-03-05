Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе

Восстановление единственного в России производства оптоволокна ожидается не раньше, чем через два года, а складские запасы заканчиваются. Минпромторг предложил отсрочить на это время введение требований «отечественности» волокна, используемого в кабеле.



Предложение Минпромторга

Минпромторг опубликовал проект постановления, в котором предлагается с 1 июня 2026 г. считать российским оптоволоконный кабель (ВОК), произведенный в России из зарубежных оптических волокон. Обязательное требование по использованию российского оптоволокна (Постановление Правительства №719) будет перенесено на 2028 г., выяснил «Коммерсант».

Причина такой инициативы в пояснительной записке объясняется тем, что на заводе заводе «Оптиковолоконные системы» (ОВС), остановившем производство «после критического повреждения оборудования», «в ближайшем будущем закончатся» складские запасы.

ОВС, единственный российский завод по производству оптоволокна, расположенный в Саранске (Мордовия), вышел из строя весной 2025 г. в результате атак украинских беспилотников.

Главная проблема — рост цен

В 2025 г. глава Мордовии Артем Здунов сообщал об атаках на предприятия республики. В сводном отчете были указаны сроки восстановления производства оптического волокна — не раньше конца 2027 г., при этом существует вероятность, что «к 2028 г. отечественная промышленность не сможет восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна в объеме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка, что приведет к дефициту волокна и росту стоимости».

АО «Оптиковолоконные системы» Кабель, сделанный из импортного оптоволокна, временно будут считать российским

«Действующее требование об обязательном использовании отечественного оптоволокна является технологически невыполнимым. Это заблокирует доступ к закупкам ВОК для критически важных объектов системы связи, ТЭКа и электросетевого комплекса, создав риски срыва программ модернизации и независимости от импорта конечной продукции», — полагают в ассоциации «Электрокабель».

Но и отмена требования локализации не решит всех проблем. В феврале 2026 г. CNews писал об опасениях на телекоммуникационном рынке по поводу роста цен на китайское оптоволокно для России от 2,5 до четырех раз, что может сделать эту продукцию физически недоступной.

Китай удовлетворяет большую часть российского спроса. Доля рынка ОВС составляла около 30–40% (мощность — 4 млн км в год), рассказали в пермском производителе оптических кабелей «Инкаб». Некогда крупнейший поставщик оптических волокон американский Corning ушел с российского рынка.

Объем потребления оптоволокна в России составляет около 15 млн км в год, пояснил изданию собеседник на рынке производства кабеля. Представитель «Инкаб» оценил показатель в минимум 20 млн км волокна в год с учетом гражданского и оборонного секторов.

Единственное российское производство

Завод «Оптиковолоконные системы» был запущен в сентябре 2015 г., став первым и единственным в России производителем оптического волокна. В 2017 г. был начат процесс модернизации производства, в который было вложено 960 млн руб. В том числе льготный заем на 500 млн руб. предприятию предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

В 2023 г. планировалось построить завод по выпуску кварцевых заготовок (главная материальная основа оптического волокна, которое из них «вытягивают») для действующего производства АО «Оптиковолоконные системы» в Саранске, чтобы осуществить переход на полный цикл производства и увеличить объемы выпуска оптоволокна до 10 млн км в год.

Оптоволокно — это технология передачи данных, основанная на использовании тончайших стеклянных или пластиковых нитей, способных передавать большие объемы информации со скоростью, недоступной традиционным медным кабелям. Его главное преимущество — высокая пропускная способность и устойчивость к внешним помехам. Оптоволокно и кабели из него применяются в телекоммуникациях и связи, управлении БПЛА, промышленных лазерах, в различных датчиках, в дата-центрах для задач по развитию ИИ-технологий.