Россия потеряла телевизионный спутник. «Триколор» начал вещание с иностранного аппарата

Спутник «Экспресс-АТ1», обеспечивающий вещание «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Русский мир», оказался полностью потерян. «Триколор» уже договорился о начале вещания со спутника ABS-2, также используемого МТС. У установщиков «Триколора» разрываются телефона от звонков с просьбой о перестройке антенн. Остается нерешенной проблема с вещанием для жителей Крыма и Донбасса.

Потеря телевизионного спутника «Экспресс-АТ1»

Космический аппарат «Экспресс-АТ1», работавший на 56 градусах восточной долготы и оказывающий услуги непосредственного телевещания, прекратил свою работу.

Об этом говорится в сообщении владельца спутника - госпредприятия «Космическая связь» (ГПКС). По данным организации, 4 марта 2026 г. в работе спутника произошло «моментальное отключение в силу неизвестных причин». Попытки специалистов ГПКС и АО «Решетнев» (производитель спутника) восстановить его работы не дали успеха и «теперь спутник можно считать утерянным».

«Ведется анализ возможных причин аварии, а также нейтрализации ее последствий, - заявили в ГПКС. - Для ряда потребителей техническая возможность приема спутникового телевидения будет восстановлена в ближайшие дни, но потребуется перестройка приемного оборудования на другую орбитальную позицию. Для остальных абонентов возможность приема спутникового телевидения появится в течение месяца».

Фото: stockcake.com Спутник «Экспресс-АТ1», обеспечивающий вещание «НТВ-Плюс», «Триколор» и «Русский мир», полностью потерян

В ГПКС объявили конкурс на создание нового аппарата, которые должен будет заменить «Экспресс-АТ1». Новый аппарат «Экспресс-АТ3» должен будет иметь такую же зону охвата и появится на орбите до конца 2030 г. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств ГПКС.

«Триколор» будет вещать с того же спутника, что и МТС

Спутник «Экспресс-АТ1» использовался тремя операторами спутникового телевидения: «Национальная спутниковая компания» (НСК, торговая марка «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир». У всех из них в разной степени возникли проблемы из-за аварии спутника.

В НСК сообщили, что уже нашли решение проблемы. Компания запустила вещание со спутника в позиции 75 градусов восточной долготы. На нем будет запущен новый пакет каналов - «Триколор Федеральный».

«В связи с нештатной ситуацией на спутнике «Экспресс-АТ1» мы оперативно разработали план действий: в регионах, где это технически возможно, мы предлагаем выполнить поворот антенны и перенастройку оборудования на спутник на 36 градусах, - заявил директор по маркетингу НСК Олег Стручковский. - Для новых абонентов и тех, кто переносит свою подписку с другого спутника мы открываем доступ к нашей экосистеме на уникальных условиях, сделаем переход максимально бесшовным и предложим выгодные условия для подключения. Это не только позволит нам минимизировать последствия нештатной ситуации, но и станет дополнительным мощным импульсом к развитию нашего бизнеса».

На позиции 75 градусов восточной долготы работает спутника ABS-2. Он был запущен в 2014 г. зарегистрированной на Бермудских островах компанией ABS (Asia Broadcast Satellite). Исторически компания была основана американцем Томасом Чоем (Thomas Choil) и базировалось в Гонконге. В 2010 г. компания перешла в собственность европейской инвестиционной компании Permira Funds со штаб-квартирой в Лондоне. В 2025 г. ABS была переименована в Agility Beyond Space (с сохраняем аббревиатуры), ее штаб-квартира была переведена в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).

Спутник ABS-2 покрывает всю территорию России. Еще в 2014 г. емкости на нем законтрактовали ВГТР («Всероссийская государственная телерадиокомпания») и МТС («Мобильные Телесистемы»).

Весной 2014 г. российские власти использовали данный спутник для организации эфирного телевещания в Крыму, где тогда происходил референдум о присоединении к России. В том же году Роскомнадзор провел конкурс на право вещания с данного спутника, его выиграла компания «Цифровое Телевидение» (ЦТВ), аффилированная с МТС.

Проблемы с использованием иностранных спутников

МТС начала спутниковое вещание на данном спутнике и до сих пор оно продолжается. Правда, в 2023 г. у компании возникли проблемы с вещанием федеральных телеканалов: как писала газета «Ведомости», владелец спутника ABS-2 прекратил их распространение из-за санкций Евросоюза.

МТС, как и другие операторы платного вещания, обязаны бесплатно транслировать телеканал первого и второго мультиплексов. В МТС утверждают, что проблем с вещанием федеральных телеканалов нет. По данным источников на рынке, проблема решается путем изменения названий и кнопок телеканалов.

Издание obob.tv полагает, что «Триколор» смог запустить вещание на ABS-2 после того, как МТС провело оптимизацию и сократили количество используемых ими транспондеров с восьми до четырех. МТС отказалась от комментариев по данному вопросу.

Пресс-служба НКС сообщила CNews, что договоренность о начале использования ABS-2 была достигнута не с владельцем данного спутника, а с международной организацией «Интерспутник», которая владеет соответствующей орбитальной позицией. Пакет каналов, которые будут транслироваться с данного спутника, еще не сформирован.

Источник CNews на рынке спутниковой связи отмечает, что спутник ABS-2, кроме российских операторов, особо никому и интересен, поэтому его владельцы пошли на встречу НСК.

Почему «Триколор» в последнее времени рекомендовал использовать «Экспресс-АТ1»

Первоначально «Экспресс-АТ1» использовался «НТВ-Плюс» и «Триколор» для вещания на территорию Сибири и Урала. Для вещания на европейскую часть России использовался спутник «Экспресс-АМУ1», находящийся на орбите 36 градусов восточной долготы. Он также запущен ГПКС, но емкости на нем принадлежат французскому оператору Eutelsat.

В 2023 г. данный спутник стал подвергаться «несанкционированному воздействию» со стороны Украины. После этого «Триколор» и «НТВ-Плюс» стали использовать для вещания на европейскую часть России еще и «Экспресс-АТ1». Также для защиты от помех на спутнике «Экспрсс-АМУ1» были проведены технические работы, после чего из его зоны обслуживания выпала Калининградская область.

Как рассказал CNews один из установщиков «Триколор», в 2023 г. спутников оператор рекомендовал своим партнерам проводить установку новых антенн с ориентацией на «Экспресс-АТ1». Для стимулирования работы с данного спутника на нем также был расширен пакет доступных телкеканалов. Теперь же, по словам собеседника CNews, у него разрывается телефон от клиентов «Триколора», просящих восстановить вещание и переориентировать тарелки с «Экспресс-АТ1» на «Экспресс-АМУ1» (речь про московский регион).

Проблемы на новых территориях

Со своей стороны, в «НТВ-Плюс» сначала сообщили о прекращении вещания пакета «Экстра», созданного для жителей Калининградской области, а затем сообщили, что услуги оператора также недоступны на Урале и Сибири. В компании пообещали принять комплекс экстренных мер, в том числе предоставить всем затронутым абонентам бесплатный доступ к просмотру телеканалов через интернет.

Наиболее сложная ситуация сложилась со спутниковым оператором «Русский мир». Он был создан в 2022 г. при участии Общероссийского народного фронта для трансляции спутникового телевидения на территориях Республики Крым, города Севастополь и новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Услуги оператора бесплатны, так как на этих территория исторически работала украинские операторы спутникового ТВ. При этом в ряде указанных регионов местные власти запретили использовать антенны спутникового телевидения, настроенные на европейские спутники.

В сообщении на сайте «Русского мира» говорится, что в связи с аварией на «Экспресс-АТ1» сервис оператора временно недоступен. В компании заверили, что уже проработан план восстановления вещания, который позволит восстановить его в течение месяца. В настоящее время абонентам оператора рекомендуется использовать цифровое эфирное ТВ. Как полагают в издании Obob.tv, «Русскому миру» будет сложнее всех найти иностранных партнеров. Если же таковые будут найдены, абонентскую базу придется собирать с нуля.