Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

ИТ-уязвимости в софте

Израильское программное обеспечение (ПО) для отслеживания людей, с помощью которой Моссад выследил и убил аятоллу Али Хаменеи (Ali Khamenei) в Иране, обнаружили в российских камерах видеонаблюдения, пишет Mash.

В ряде ИТ-систем видеонаблюдения, эксплуатируемых на территории России, в марте 2026 г. выявлено использование израильской программной платформы BriefCam, предназначенной для углубленного анализа видеопотоков и обработки больших массивов видеоданных. Как писал CNews, применение указанных технологий вызывает обеспокоенность у экспертов на рынке, в связи с поступающими сообщениями о возможных случаях несанкционированного доступа к ИТ-системам дорожных камер видеонаблюдения в Тегеране, приписываемых израильским специальными службам.

ИТ-система BriefCam осуществляет автоматический поиск и идентификацию конкретных событий в архивах видеозаписей, выявляя действия людей и транспортных средств в соответствии с заданными параметрами. На основе анализа поведенческих моделей платформа формирует структурированные отчеты и визуальные сводки. В 2018 г. компанию-разработчика приобрела японская корпорация Canon. После сделки технологии BriefCam были интегрированы в ИТ-систему управления видеонаблюдением (VMS) XProtect, разработанную датской компанией Milestone Systems.

ПО присутствует на российском рынке систем видеонаблюдения с 2010 г. Частные интеграторы и поставщики активно внедряли данные ИТ-решения для автоматизации процессов видеоаналитики. По информации Mash, в марте 2026 г. этот софт есть в ИТ-инфраструктуре Института теоретической и экспериментальной биофизики Российская академия наук (РАН), небоскреб «Евразия» в «Москва-сити», культурный центр «Зотов».

Технологический стек, сформированный на основе израильских и датских ИТ-разработок, стал неотъемлемой частью ИТ-инфраструктуры значительного числа объектов критической и коммерческой значимости в России.

Удар по Ирану

По информации Financial Times, израильские специальные службы использовали доступ к дорожным камерам в Тегеране для сбора разведданных. Изображения с иранских ИТ-систем шифровались и передавались на серверы в Тель-Авиве и на юге Израиля.

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) израильская разведка анализировала перемещения людей и идентифицировала высокопоставленных лиц.

Взлом ИТ-систем видеонаблюдения позволил израильским специальным службам определить угол обзора камер и вычислить место парковки автомобилей возле резиденции аятоллы Али Хаменеи на улице Пастер. Это помогло изучить принципы работы и охраны закрытого комплекса. Параллельно с перехватом видеопотока израильская сторона вывела из строя вышки мобильной связи вблизи объекта. В результате этих действий служба охраны не могла получать предупреждения, так как телефоны оставались заняты при попытках связи.

Уход разработчика с России

В 2022 г. датская компания Milestone Systems официально объявила о прекращении работы на российском рынке. Несмотря на это, решения на базе VMS XProtect и BriefCam продолжают функционировать в ряде научных учреждений и коммерческих зданий. Интеграция зарубежного софта в критически важные узлы видеоаналитики осложняет процесс ИТ-импортозамещения ПО в России.

Некоторые дистрибьюторы в России и в 2026 г. продолжают предлагать программные продукты израильского и датского происхождения посредством серых схем поставок, а также через использование сторонних программных решений и посреднических цепочек. Стоимость внедрения таких систем рассчитывается поставщиками в индивидуальном порядке после проведения проверки сведений о заказчике и согласования технического задания и проекта.

Указанная практика позволяет сохранять присутствие иностранного разработчика ПО в составе ИТ-систем безопасности и видеонаблюдения на территории России, несмотря на введенные официальные ограничения и санкционные меры со стороны компаний-разработчиков.