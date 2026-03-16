Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

Производитель микроэлектроники «ОКБ Планета» на четыре года задержал разработку лазера. За что был оштрафован Минпромторгом почти на 16 млн руб. Изделие должно было заменить немецкий аналог для передачи СВЧ-сигналов.

Очередной срыв

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал производителя электроники «ОКБ Планета» на 15,9 млн руб. за срыв сроков разработки лазера. Это следует из портала госзакупок, обновления появились в карточке контракта в феврале 2026 г.

«ОКБ Планета» должна была освоить серийное производство одночастотного вертикально-излучающего лазера для радиофотонных каналов передачи и обработки информации к концу 2019 г. Однако третий этап был сдан с просрочкой в 1507 дней, а четвертый — 1492 дня. Этапы предполагали изготовление серийного образца и освоение производства.

Работы были завершены вместо оговоренной даты 20 ноября 2019 г. — 21 декабря 2013 г. То есть спустя четыре года от согласованной даты.

Представители Минпромторга и «ОКБ Планета» не ответили на запрос CNews о сложностях проекта.

Что нужно сделать

«ОКБ Планета» должна была освоить производство лазера, который может напрямую превращать сверхвысокочастотный радиосигнал в световой для передачи по оптоволокну. Это необходимо для строительства радиофотонных сетей, способных передавать огромные объемы данных с минимальными задержками и помехами.

Разработка решает проблему создания компактных, быстрых и энергоэффективных передатчиков для радиофотоники. Она может применяться для сетей доступа и дата-центров, сенсоров, радиофикации и т.д.

Диапазон лазера составляет 1,55 мкм с полосой прямой токовой модуляции 20 ГГц. Разработка должна была стать аналогом немецкого VL-1550-10G-P2 фирмы Vertilas.

Работы входят в программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

«Сложность разработки связана с необходимостью подбора материалов для создания стабильных и эффективных гетероструктур, оптимизации конструкции резонаторов, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Готовое изделие должно быть работоспособно в широком диапазоне температур. Все это достаточно непросто создать в условиях санкций».

Что известно о разработчике

Согласно официальному сайту, «ОКБ-Планета» занимается разработкой и производством радиоаппаратуры и составляющих ее элементов: СВЧ электронных компонентов, функциональных СВЧ узлов и модулей, преобразователей электропитания и систем охлаждения.



Компания входит в концерн «Радиотехнические и информационных системы».

Гендиректором компании заявлен Александр Петров. Последние данные по выручке «ОКБ Планета» публиковались в 2019 г. Так, выручка по итогам года достигла 591,2 млн руб., сократившись на 60 %. А убыток достиг 176,8 млн руб., следует из базы «Контур.Фокус».