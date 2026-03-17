CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения Инфраструктура Техника Навигация ИТ в торговле
|

Роботы-собаки начнут патрулировать дата-центры

В компании Boston Dynamics и Ghost Robotics видят возможность обеспечить мобильную охрану и технический анализ ИТ-оборудования с помощью роботов-собак. В 2026 г. роботы-собаки активно внедряются в центрах обработки данных для выполнения задач патрулирования, мониторинга оборудования и обеспечения безопасности объектов. Как отмечают руководители технических подразделений, роботы не полностью замещают персонал, а лишь дополняют его.

Роботизация дата-центров

Роботы-собаки Boston Dynamics уже охраняют центры обработки данных (ЦОД) и следят за ИТ-оборудованием на объектах, пишет Business Insider. Ведь крупные дата-центры в 2026 г. обладают не только обширной территорией, но и разнообразным ИТ-оборудованием, за состоянием которого необходимо тщательно следить.

Старший директор по управлению продуктами Boston Dynamics Мерри Фрейн (Merry Frayne) отметила, что в 2026 г. интерес со стороны компаний, занимающихся строительством и эксплуатацией ЦОДов, к четвероногим роботам значительно вырос по сравнению с 2025 г.

Аналогичные роботизированные платформы уже успешно применяются в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях, при проведении военных операций, а также в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий и аварийных ситуаций.

Роботы-собаки Boston Dynamics начнут работать в дата-центрах, они будут следить за перегревом ИТ-оборудования и патрулировать объекты

Учитывая беспрецедентные масштабы строительства дата-центров в США, о чем писал CNews, использование собакоподобных роботов для задач патрулирования, мониторинга и обеспечения безопасности объектов стало логичным и востребованным решением. В Северной Америке одновременно возводятся ЦОДы совокупной установленной мощностью около 35 ГВт и такие объекты занимают десятки гектаров и требуют непрерывного круглосуточного контроля.

Boston Dynamics — это американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве роботов. Некоторые из наиболее известных роботов, созданных компанией, включают в себя Spot — четвероногого робота, способного перемещаться по различным поверхностям, и Atlas — двуногого робота, который может выполнять задачи в условиях, где традиционные роботы не могут справиться.

Импортонезависимость

По данным Boston Dynamics, по состоянию на март 2026 г. в США уже введено в эксплуатацию порядка 5 тыс. дата-центров, а в стадии активного строительства находятся от 800 до 1 тыс. новых объектов.

Для производителей робототехнических систем и операторов ЦОДов использование четвероногих роботизированных платформ в роли «инспекторов» представляет взаимовыгодное решение. Клиенты Boston Dynamics, однако, не ограничивают применение роботов исключительно функцией патрулирования.

Сценарии использования

Современные сценарии использования включают значительно более широкий спектр задач, среди которых: автоматическое построение и обновление цифровых карт внутренних помещений и прилегающих территорий; мониторинг хода строительных и монтажных работ на объекте; обнаружение протечек жидкостей в системах охлаждения; выявление локальных очагов перегрева серверного ИТ-оборудования и иного критического инфраструктурного оснащения; регистрация и анализ акустических аномалий (нехарактерных шумов, указывающих на неисправности); выполнение функций физической охраны объектов и периметра.

Такая многофункциональность позволяет операторам дата-центров существенно повысить уровень автоматизации контроля, снизить риски человеческого фактора и оптимизировать эксплуатационные расходы в условиях круглосуточной работы и значительных масштабов объектов.

Цена вопроса

Стоимость одного робота Spot компании Boston Dynamics составляет от $175 тыс. до $300 тыс. При текущих показателях эксплуатации в ЦОДах срок окупаемости таких решений оценивается в полтора-два года — без учета дополнительного экономического эффекта от сбора и анализа данных, который обеспечивает робот. Альтернативное решение — роботизированная платформа Vision 60 компании Ghost Robotics — предлагается по цене около $165 тыс. и также активно применяется на объектах аналогичного класса.

Роботы Spot от Boston Dynamics

Для сравнения: годовые затраты на одного сотрудника службы охраны в США (с учетом заработной платы, налогов, страховки и прочих расходов) достигают $150 тыс. и более. Таким образом, несмотря на существенно более высокие первоначальные капитальные вложения, использование роботов-собак позволяет добиться значительной экономии в средне- и долгосрочной перспективе за счет практически непрерывного выполнения задач, но за исключением времени, необходимого на подзарядку аккумулятора.

Повышение безопасности

Роботы-собаки не приводят к полному замещению человеческого персонала, ведь они позволяют перевести инспекторов на удаленный режим мониторинга, осуществляемый через передаваемое в реальном времени видеоизображение с камер робота. Такая модель взаимодействия обеспечивает взаимодополняемость человека и машины, повышая общую эффективность контроля и снижая риски для сотрудников.

По мнению экспертов, одним из ключевых преимуществ роботов является их высокая автономность. На одном заряде батареи платформа способна преодолевать значительные расстояния (многие километры) в любых погодных условиях, демонстрируя существенно большую неприхотливость по сравнению с человеком. Дополнительно же встроенные тепловизионные датчики позволяют роботам в автоматическом режиме выявлять локальные очаги перегрева ИТ-оборудования, своевременно формировать уведомления для операторов и тем самым предотвращать аварийные выходы из строя дорогостоящего вычислительного оборудования или возникновение пожаров.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

