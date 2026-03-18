CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Контент Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Интернет Техника ИТ в торговле
|

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Американские ИТ‑компании за первые два месяца 2026 г. объявили более 33 тыс. увольнений, что на 51% больше, чем за тот же период 2025 г. Уже известно об увольнениях в eBay, Autodesk, Pinterest, а также в игровых и медийных компаниях вроде Riot Games.

Массовое сокращение штата

В 2026 г. на американском технологическом рынке продолжается затяжная волна увольнений, начавшаяся после бурного найма, пишет Los Angeles Times. ИТ-компании активно сокращают штат уже несколько лет подряд, и ситуация остается напряженной: вакансий меньше, конкуренция за них растет.

Согласно отчету консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, за январь–февраль 2026 г. американские ИТ-компании объявили о сокращении более 33 тыс. рабочих мест. Этот показатель на 51% превышает значение за аналогичный период 2025 г.

По данным же аналитического ресурса Layoffs, в глобальном технологическом секторе с начала 2026 г. уже зафиксировано свыше 35 тыс. увольнений. При этом почти половина от общего числа приходится на компанию Amazon.

Указанная динамика свидетельствует о продолжении оптимизации штатной численности в отрасли на фоне сохраняющегося давления на маржинальность, переоценки инвестиций в рост и переориентации расходов в сторону развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и других приоритетных направлений.

jenny-marvin-fon4zkuinlg-unsplash_1.jpg

Unsplash - Jenny Marvin
Американские ИТ-компании уволили более 33 тыс. человек за первые два месяца 2026 г. из-за развития ИИ

Сокращения проводят в том числе в компаниях, не причастные непосредственно к ИИ-буму, например eBay, Autodesk, Pinterest, а также игровые и медийные компании вроде Riot Games. Block решил уволить более четырех тысяч сотрудников, потому что хочет команды поменьше и побольше ИИ.

Некоторые компании связывают сокращения с внедрением ИИ. Глава Salesforce Марк Бениофф (Marc Benioff) заявил, что в 2026 г. ИИ выполняет в компании около 30-50% работы, позволяя повышать прибыль при меньшем количестве сотрудников.

Другие причины

Эксперты Bloomberg подчеркивают, что развитие ИИ-технологий не является единственной причиной массовых сокращений в технологическом секторе.

По мнению экономиста Калифорнийского университета в Беркли Энрико Моретти (Enrico Moretti), по мере достижения компанией зрелости и стабилизации ее продуктов и бизнес-модели наблюдается естественное снижение интенсивности найма новых сотрудников. По его мнению, сокращение штата, в свою очередь, позволяет высвободить значительные финансовые ресурсы, которые затем направляются на новые инвестиционные приоритеты, включая развитие и внедрение ИИ-технологий. Таким образом, текущая волна оптимизации численности персонала рассматривается как комплексный процесс, сочетающий структурную адаптацию компаний к этапу зрелости и стратегическое перераспределение капитала в пользу наиболее перспективных направлений технологического развития, отмечает эксперт.

Нет работы

На фоне массовых увольнений рынок труда переполнен специалистами из бигтеха. Многие соискатели отправляют сотни заявок и проходят несколько этапов собеседований, но все равно получают отказы.

ethan-sykes-tdm_fhzmwog-unsplash.jpg

Unsplash - Ethan Sykes
По мнению экспертов, шесть лет постоянных увольнений в ИТ-индустрии заставили многих сотрудников пересмотреть представление о якобы стабильности карьеры в ИТ.

Российский рынок

В 2025 г. CNews писал о том, что в Сбербанке решили уволить значительное количество человек по решению алгоритма.

Нейронные сети финансовой организации научились вычленять неэффективных сотрудников среди общей массы работников банка. По каким именно критериям алгоритмы, написанные одними людьми, будут судить об эффективности других, глава Сбербанка Герман Греф уточнять не стал.

Также глава Сбербанка не уточнил, сколько именно человек останутся без работы по решению ИИ — он отметил лишь, что таковых наберется 20% из числа неэффективных. Почему было решено оставить 80% таких сотрудников, и как именно банк будет решать, в Сбербанке не уточняют.

Численность сотрудников группы Сбербанка к концу сентября 2025 г. составляла 294,6 тыс. человек. Банк активно сокращает свой штат — за неполный 2025 г. он оставил без работы 13,5 тыс. человек.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

