Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В Max у каналов с 10 тыс. подписчиков появилась возможность зарегистрироваться в реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Это позволит им размещать рекламу, собирать донаты, а другим каналам — репостить их сообщения.

Формирование реестра

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России включил национальный мессенджер Max в реестр социальных сетей, присвоив онлайн-платформе новый официальный статус, об этом CNews сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 1 ноября 2024 г. владельцы страниц в социальных сетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор. С марта 2026 г. это требование распространяется и на авторов каналов в Max с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков. Помимо этого, онлайн-платформа обязана соблюдать российское законодательство о самоконтроле социальных сетей, включая мониторинг и удаление запрещенного контента.

Max — российская цифровая платформа для общения и решения повседневных задач. Общайтесь с близкими в привычных форматах и бесплатно делитесь файлами до 4 ГБ. По мнению ИТ-разработчиков, мессенджер обеспечит защиту личных данных и высокое качество звонков даже при слабом соединении сети.

Одновременно с введением нового статуса в мессенджере была запущена ИТ-система верификации каналов. Как сообщила CNews пресс-служба Max, владельцы каналов с аудиторией от 10 тыс. подписчиков получили возможность пройти верификацию и получить специальную отметку «А+». Наличие же данной отметки способствует повышению уровня доверия со стороны рекламодателей в России и открывает дополнительные возможности монетизации, в частности — прием донатов от аудитории. Онлайн-сервис доступен физическим и юридическим лицам с подтвержденной учетной записью.

Новый статус в мессенджере Мах

Донат — добровольное пожертвование, финансовая поддержка от человека (донора) другому человеку или же проекту (получателю) онлайн. Это не оплата товара, а взнос по желанию.

Этапы получения

Для получения значка необходимо подать заявку на регистрацию канала в реестре Роскомнадзора через портал «Госуслуг».

Сперва нужно подать через специальную форму сведения о владельцах и канале, после чего заявке присваивается уникальный номер. Его необходимо в течение трех дней указать в боте мессенджера «Метка А+».

В течение 10 рабочих дней ведомство принимает решение о включении канала в реестр. Уведомление об этом приходит заявителю в личный кабинет на «Госуслугах».

Переход российских школ

В марте 2026 г. на докладе в Кремле министр просвещения Сергей Кравцов рассказал Президенту России Владимиру Путину о переходе на Max 20 млн учителей и учеников — всех российских школ. Он упомянул, что именно так, выполняется поручение по защите школьников от деструктивного контента.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
«Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — рассказал Сергей Кравцов.

Однако всего полгода назад источники в образовательных кругах публиковали внутреннюю презентацию от проекта «Московское образование» — там была и отчетность по проникновению Mаха в московские школы: среди учеников, среди учителей и среди родителей. По всем этим группам уровень проникновения, судя по презентации, оказался недостаточным, ведь у родителей он был 20%, у учителей — 62%, у школьников — всего 7%. Характерно, что наименьшее проникновение мессенджер показал в корреляции с рейтингом российских школ. В школах с высоким, ежегодно подтверждаемым рейтингом качества подготовки учеников, проникновение Маха было хуже.

Антон Денисенко

