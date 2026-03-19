Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

В России готовят новые требования к несуществующим в стране сетям 5G. Теперь для работы в них смартфоны должны поддерживать отечественный алгоритм шифрования, но иностранные мобильники так не умеют. Они занимают почти весь российский рынок смартфонов – отечественные решения у россиян не в ходу, они годами отдают предпочтение китайским, корейским и американским смартфонам.

(Не)нужная опция

Смартфоны подавляющего большинства россиян могут оказаться непригодными к использованию в будущих российских сетях пятого поколения – 5G. Как пишут «Известия», ведется разработка новых требований к таким сетям, и современные мобильники иностранных брендов не смогут им соответствовать.

Чтобы работать в сотовых сетях 5G на территории России, смартфоны должны будут поддерживать российский же алгоритм шифрования, однако современные решения такой поддержкой похвастаться не могут.

Отметим, что в России до сих пор нет коммерческих, то есть общедоступных сотовых сетей 5G, хотя технология эта давно не новая. США и Китай начали массово строить такие сети в 2019 г. и за семь лет добились успеха в этом.

Россия пошла по другому пути. Сначала операторам не дали так называемый «золотой диапазон» частот 3,4–3,8 ГГц, который используется для 5G-сетей во многих других странах. В России он занят силовиками, и они пока не готовы отдать его. Затем операторы начали выжимать из 4G-сетей, коим около 15 лет, последние возможности и идти на различные технические хитрости, чтобы повысить скорость передачи в них.

В России очередные трудности с переходом на 5G

В стране было проведено несколько экспериментов по развертыванию сетей 5G. Но, во-первых, все они были локальными, как, например, в метро Казани в 2021 г., во-вторых, они давно завершены.

Не наш алгоритм

Как пишут «Известия», начало развертывания российской сети 5G запланировано на 2026 г., без более точных сроков. Операторам придется использовать в ней криптоалгоритм NEA 7 с кодовым названием «Кузнечик» – он нужен, чтобы мобильные устройства могил корректно подключаться к базовым станциям.

За пределами России «Кузнечик» не используется. Для примера, применяются европейский алгоритм SNOW, широко известный американский AES, а также китайский ZUC.

В России все три алгоритма тоже будут использоваться для подключения к сотовым сетям, но лишь до 2032 г., говорится в разработанном Минцифры проекте требований к применению оборудования базовых станций 5G.

Срок до 2032 г. – это нечто новое, подчеркивает издание. В предыдущей версии документа, о которой стало известно в конце ноября 2025 г., упоминаний об этом ограничении не было.

Вечное 4G

Как отметили опрошенные «Известиями» участники российского рынка, навязывание использования российского алгоритма шифрования – это одна из ключевых проблем развертывания сетей 5G в стране. По словам одного из собеседников, найти смартфон с поддержкой такого алгоритма «крайне сложно».

Производители смартфонов, по-видимому, не очень жаждут встраивать в свои устройства поддержку дополнительного алгоритма «без формального закрепления» этого алгоритма в международных стандартах, пишет издание. Связано это с тем, что Россия исключена из организаций, отвечающих за стандартизацию сотовых сетей – ETSI и 3GPP. Это одно из многочисленных следствий санкций, под которыми Россия оказалась после 24 февраля 2022 г.

А нужно ли это вендорам

Производители смартфонов, официально работающие на российском рынке, после введения обязательно поддержки «Кузнечика» для подключения к российским сетям столкнутся с рядом новых трудностей. Как сообщили изданию представители российской компании по производству электроники Fplus, нововведение выльется для них в дополнительные финансовые расходы на сертификацию устройств. Также им придется вложить деньги в изменение производственного цикла. Помимо этого, могут возникнуть непредвиденные проблемы, например, в работе ПО.

Отметим, что официально на российском рынке из иностранных брендом присутствуют, по большей части, только китайские – Xiaomi, Realme, Infinix и др. Любимые многими россиянами Samsung и Apple почти синхронно ушли из России в самом начале марта 2022 г., и с тех пор их смартфоны и другая техника ввозятся в страну по параллельному импорту, то есть без их на то официального разрешения.

Необходимо больше «железа»

Поддержка алгоритмов шифрования всегда «двухсторонняя». Она должна присутствовать не только в смартфонах, но и базовых станциях.

С одной стороны, в России ведется разработка базовых станций для сетей пятого поколения, в которых, вероятно, будет поддержка «Кузнечика», с другой – в настоящее время в стране таких станций физически мало для постройки общедоступных сотовых сетей 5G.

Что касается смартфонов и других устройств с поддержкой сотовых сетей, то о разработке модемов для них с поддержкой NEA 7 к середине марта 2026 г. не заявлял ни один мировой чипмейкер.

«Поэтому запланированный на 2026 г. запуск сетей пятого поколения в России возможен на первом этапе с использованием зарубежного оборудования с применением, соответственно, иностранных алгоритмов. При этом отечественная криптозащита в дальнейшем должна стать приоритетной», – сказали «Известиям» представители Минцифры.

Большая страна с маленьким влиянием

Собеседники издания подчеркивают также, что Россия занимает крайне малую долю глобального рынка сотовой связи. «Можно сколько угодно требовать от иностранных производителей сетевого и пользовательского оборудования добавить шифрование по ГОСТ, но едва ли кто-то на это пойдет. На Россию приходится не более 2% мирового рынка услуг сотовой связи и мобильных устройств, и ради столь незначительной доли никто не будет прилагать усилий, – сказал партнер ComNews Research Леонид Коник. – Такие примеры уже были в недавнем прошлом: например, распоряжение правительства России от августа 2025 г., которое потребовало предустановки Rustore и мессенджера Max на все устройства с операционной системой iOS, их вендор, компания Apple проигнорировала».

Аналогов нет

Отметим также, что купить смартфон российского бренда и тем более произведенный в России, к моменту выхода материала было непросто. Модельный ряд небольшой по сравнению с ассортиментом китайских смартфонов, а цены зачастую выше при схожих технических характеристиках. Часто до розницы такие устройства и вовсе не добираются, распространяясь исключительно среди корпоративных или государственных заказчиков.

Некоторые российские смартфоны и вовсе годами не могут добраться до прилавков – например, анонсированный в конце 2023 г. «Р-Фон» спустя два с половиной года так и не поступил в широкую продажу. Да и внутри российских смартфонов всегда иностранные компоненты – в России нет современного производства оперативной памяти, чипов памяти, не выпускаются актуальные мобильные процессоры, равно как и дисплеи с аккумуляторами.

«В России сейчас не производится абонентское оборудование, поэтому план по развертыванию 5G может быть выполнен не в полном объеме, – сказал «Известиям» заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. – Международные поставщики могут внедрить российские решения, но в таком случае требуются твердые гарантии их закрепления на рынке и стандартизация на международном уровне. При этом зарубежные смартфоны составляют подавляющее большинство мобильных устройств в стране, поэтому этот вопрос требует детальной проработки».

Геннадий Ефремов

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/