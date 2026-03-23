CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Власти опровергли планы ввести в России «белые списки» для отключения домашнего интернета

21 марта 2026 г. в средствах массой информации появилась информация, что столичные провайдеры домашнего интернета начали внедрять ИТ-систему «белых списков». Якобы по этой причине общая скорость проводного интернета в Москве снизится из-за необходимости фильтровать трафик. Российские власти уже дали разъяснения для граждан страны.

Ложная информация

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России опровергли введение «белых списков» для домашнего интернета. Это фейк, говорится в информации, размещенной на канале министерства в Mах.

Ряд российских СМИ распространили в марте 2026 г. сведения о том, что провайдеры фиксированного интернета в Москве планируют внедрить ограничения на своих сетях и оставить сервисы только из «белого списка». Задачу ввести такую систему якобы дали большинству операторов домашнего интернета в столице. В Минцифры 23 марта 2026 г. назвали эту информацию фейком.

«Белый список» — это перечень российских сервисов и сайтов, которые остаются доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. В него включаются наиболее популярные онлайн-ресурсы, социально значимые сервисы, например в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, финансов, а также сайты федеральных и региональных органов власти. Работа по формированию списка ведется и в марте 2026 г., его продолжают регулярно обновлять, о чем информируют Минцифры, сейчас в нем более 120 ресурсов, как писал CNews. Подчеркивается, что список составляется по согласованию с органами, которые отвечают за безопасность. Главное условие попадания в этот перечень — расположение всех вычислительных мощностей на территории страны.

person-working-laptop-high-angle-view.jpg

Freepik - Freepik
«При угрозах безопасности со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять украинским воздушным атакам. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные онлайн-сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов», — отмечают в Минцифры.

В ведомстве пояснили, что проводные технологии не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в их ограничении попросту нет.

«Ростелеком» также не подтвердил информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета в Москве.

В 2026 г. доступ к домашнему интернету для россиян остается безлимитным, а тарифы и условия для клиентов определяются самими провайдерами, добавили в министерстве.

Причины отключения мобильного интернета

В сбитых украинских БПЛА c 2024 г. все чаще стали находить SIM-карты российских операторов. Они подключаются к 4G-сети и позволяют дронам передавать телеметрические данные, координаты и даже транслировать видео.

цифровизация

Технически реализовать это было просто, ведь в России в 2024 г. можно было свободно купить SIM-карты, которые впоследствии устанавливали в модемы на БПЛА. Это базовое, доступное на рынке ИТ-оборудование. Один дрон может иметь несколько модемов с SIM-картами разных операторов. Бороться с проблемой сложно, ведь почти невозможно точно отследить сигналы от SIM-карт в реальном времени, поэтому российские власти стали ограничивать их количества на приобретение не более 20 SIM-карт на один паспорт, о чем предупреждал CNews.

Для того чтобы усложнить навигацию вражеских дронов, российские власти вместе с мобильными операторами применяют так называемый спуфинг — подмену цифрового поля, которая вводит дроны в заблуждение. Поэтому смартфоны россиян во время воздушных атак могут внезапно показывать ложное расположение: в другой области или районе. Россиянам необходимо скачать карты для офлайн-навигации заранее через меню приложений «Яндекс Карты», 2ГИС или другие.

Вопросы по формированию списка

Первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко сообщил «Подъему», что он не в курсе планов ввести «белые списки» для пользователей домашнего интернета в Москве. В то же время он обратил внимание, что формирование этого перечня непонятно как происходит, о чем писал CNews.

«Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает. Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование «белых списков» уже под вопросом», — сказал депутат.

В Кремле указывали, что отключения и ограничения мобильной связи в столице связаны с обеспечением безопасности граждан на фоне атак Украины, а меры продлятся так долго, насколько необходимо.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 14 апреля

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

В Госдуме попросили Минцифры и ФАС объяснить принцип формирования «белых списков» и раскрыть секретную формулу отбора

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/