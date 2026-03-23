В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Российские власти готовят новые меры по борьбе с мошенниками. На этот раз предложено запретить пенсионерам получать звонки из-за рубежа, а детям – одноразовые SMS-коды подтверждения. Также можно будет установить запрет на входящие звонки из-за границы на мобильные номера.

Домашний телефон под контролем

Россиянам старше 60 лет перестанут поступать звонки из-за рубежа на домашний телефон. Как пишет Forbes, их отключат «по умолчанию». Это одна из новых мер по борьбе с мошенниками, которая сейчас рассматривается во втором чтении в Госдуме. Первое чтение состоялось 10 февраля 2026 г.

60 лет – это нынешний возраст выхода на пенсию российских женщин. Мужчины становятся пенсионерами в 65 лет. До 2018 г. – 55 и 60 лет соответственно.

Эту меру ко второму чтению упростили. Раньше предполагалось, что звонки из-за рубежа отключат всем россиянам, а если очень нужно получать такие звонки, то об этом предлагалось заранее уведомлять оператора связи.

Новая версия документа наделяет россиян любого возраста правом установить самозапрет на все международные входящие вызовы, притом не только на домашний телефон, но и на мобильный. Напомним, делается это с целью борьбы с мошенниками.

Злоумышленники, в теории, смогут использовать номера Белоруссии, поскольку на них самозапрет не распространяется. Как пишет Forbes, он не действует на номера Союзного государства, в которое на 23 марта 2026 г. входили только Россия и Белоруссия.

Нет 18 – нет SMS

Другое готовящееся нововведение касается SIM-карт, которыми пользуются дети. К последним в России относят людей в возрасте до 18 лет.

Изменение прямым текстом запрещает им получение SMS-кодов подтверждения на свои телефоны. К примеру, если 17-летний подросток захочет авторизоваться со своим номером в том или ином сервисе, где идентификация происходит по SMS-коду, то получить этот код сможет.

Без SMS-кода можно залогиниться, но не всегда и не везде

Как пишет Forbes, на детские SIM-карты операторы связи перестанут отправлять не только коды аутентификации но и некие «коды подтверждения значимых действий». Что подразумевается под этим, издание не уточняет.

Отметим, что крупные российские интернет-магазины часто используют именно SMS-коды как основной способ авторизации пользователя, предлагая в качестве альтернативы не всем удобные сервисы.

К примеру, альтернативой SMS-коду при авторизации в магазине «Все Инструменты» на момент выхода материала был VK ID, который есть не у всех россиян. Также можно было ввести указанные при регистрации адрес электронной почты и пароль, которые не все держат в голове. А у «Ситилинка» из вариантов – только SMS-код и связка почта/пароль.

Без SMS-кодов придется держать в памяти email и пароли от всех нужных сайтов

При этом ресурсы из списка распространителей информации, в том числе соцсети, будут обязаны проверять «детскость» указываемого при авторизации номера телефона.

Небольшое послабление

В новой версии пакета мер по борьбе с мошенниками есть еще одно изменение, касающееся детских SIM-карт. В предыдущей ревизии родители были обязаны уведомлять оператора связи о каждой SIM-карте, которую они хотят передать в пользование своим детям.

Новая редакция документа этого более не требует. Как пишет Forbes, теперь родители вправе передавать детям SIM-карты без заблаговременного уведомления оператора.

Напомним также, что в России по-прежнему действует ограничение количества SIM-карт, которые можно оформить на один паспорт. Для граждан России – 20, для иностранцев – 10.