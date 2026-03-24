Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Сейчас рободоставка доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. С апреля 2026 г. роботы-курьеры начнут работать в Московской области и в новых районах Казани, а с июня 2026 г. в Нижнем Новгороде. Сначала роверы будут доставлять заказы «Яндекс Лавки», а позже — «Яндекс Еды» и «Яндекс Доставки».

Масштабирование эксперимента в России

«Яндекс» в 2026 г. запустит роботов-курьеров еще в пяти российских городах, об этом CNews сообщили представители компании. С начала 2020 г. роботы-курьеры «Яндекс» доставили уже более 1 млн заказов.

«Яндекс» расширяет географию услуг рободоставки, 24 марта 2026 г. сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. За время работы роботы-доставщики преодолели более 2 млн км и выполнили свыше 1 млн заказов, но в ближайшее время география сервиса значительно расширится. Рободоставка от «Яндекс» появится в Нижнем Новгороде, а также в подмосковных городах Химки, Люберцы, Одинцово и Долгопрудный. Кроме того, сервис будет запущен в Ново-Савиновском и Советском районах Казани. Таким образом, количество городов и районов присутствия рободоставки «Яндекса» существенно увеличится в ближайшей перспективе.

В Подмосковье и новых районах Казани сервис рободоставки планируется запустить в апреле 2026 г. В Нижнем Новгороде же рободоставка начнет работать до конца июня 2026 г. и будет доступна жителям Сормовского, Московского и Канавинского районов. На начальном этапе роботы будут доставлять заказы из «Яндекс Лавки». В дальнейшем к сервису подключатся «Яндекс Еда» и «Яндекс Доставка». Таким образом, ассортимент доступных услуг будет постепенно расширяться.

«Яндекс»
Ровер-доставщик «Яндекс» четвертого поколения

24 марта 2026 г. ведется активная подготовка к запуску сервиса. По районам, где планируется запуск рободоставки, уже даже начали курсировать роботы-картографы. Внешне они схожи с роботами-доставщиками, однако выполняют иную задачу — создают сверхподробные цифровые карты местности. Такие высокоточные карты позволят роботам-доставщикам уверенно ориентироваться в городской среде в любых погодных условиях и в любое время суток, обеспечивая стабильность и надежность доставки.

В Нижнем Новгороде, Казани и городах Московской области будут задействованы роботы-доставщики новейшего, четвертого поколения. «Яндекс» представил данную модель осенью 2025 г. По информации CNews, это первые роботы компании, которые запускаются в серийное производство.

Внедрение ровера нового поколения

Со слов инженеров, по своим техническим характеристикам роботы четвертого поколения превосходят предыдущие версии: они обладают повышенной проходимостью и улучшенным лидаром. При этом их производство значительно проще и дешевле.

До конца 2027 г. «Яндекс» планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков четвертого поколения. Они будут использоваться во всех новых локациях, а также постепенно заменять роботов предыдущих поколений в уже действующих городах присутствия сервиса.

Правительство Республики Татарстан
Иннополис - город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан

Запуск серийного производства роботов четвертого поколения позволит «Яндексу» значительно быстрее расширять географию сервиса рободоставки и одновременно снижать ее себестоимость.

Экономичность внедрения

В марте 2026 г. стоимость рободоставки уже сопоставима с доставкой курьером-человеком и будет продолжать снижаться по мере увеличения парка роботов и масштабирования операций.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Как писал CNews, годовое обслуживание таких роботов, без учета денег на их закупку, стоит на 49-66% меньше в сравнении с расходами на зарплаты пеших курьеров (к ним относятся и те, кто передвигается на самокате и велосипеде). Так, один ровер обходится примерно в 295 тыс. руб. в год, притом в эту сумму сразу входят зарплаты инженера по его обслуживанию и оператора, управляющего им. Им достается 42% суммы, а оставшиеся 58% уходят на ремонт и комплектующие. По данным Совкомбанка, курьерам в Москве и Санкт-Петербурге платят по 878 тыс. руб. в год, а в малом региональном городе годовая зарплата курьера составляет 574 тыс. руб.

Такой подход «Яндекса» обеспечивает компании существенные конкурентные преимущества и способствует долгосрочному повышению экономической эффективности сервиса в целом.

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Из каменного века прямиком в цивилизацию. Москвичам великодушно вернули мобильный интернет

США запретили новые Wi-Fi роутеры из азиатских стран

Россия запустила первую группировку спутников для создания лучшей версии Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
