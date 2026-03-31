Google теперь будет сканировать все файлы пользователей в облаке, а поврежденные троянами восстанавливать

Приложение облачного хранилища Google для настольных персональных компьютеров теперь сканирует загружаемые файлы на наличие вирусов-вымогателей. Также программисты Google запустили функцию массового восстановления файлов для своего облачного хранилища. Бета-версии обеих функций дебютировали в сентябре 2025 г., а теперь они доступны всем пользователям.

Новый уровень киберзащиты

Google применяет технологию с искусственным интеллектом (ИИ) для защиты своих дисков от вирусов-вымогателей, об этом предупредили в ИТ-корпорации. Новая ИТ-система автоматически останавливает синхронизацию файлов при обнаружении попыток массового шифрования или повреждения данных и помогает быстро их восстановить.

Компания Google 31 марта 2026 г. объявила о внедрении в настольную версию Google диска ИТ-системы защиты от вирусов-вымогателей, основанной на ИИ-технологиях. Новая система призвана своевременно выявлять и блокировать вредоносное программное обеспечение (ПО), которое осуществляет массовое шифрование или повреждение пользовательских файлов с целью последующего вымогательства. Технология направлена на существенное повышение уровня кибербезопасности данных пользователей и предотвращение распространения кибератак хакеров с целю вымогательства в облачном хранилище Google.

Unsplash - Adarsh Chauhan Для борьбы с вирусами Google теперь будет сканировать все файлы пользователей, а поврежденные ИТ-система поможет быстро восстановить

В отличие от корпоративных документов в формате Google Workspace, которые практически не подвержены подобным кибератакам, вирусы-вымогатели остаются серьезной угрозой для других типов файлов, включая документы в форматах PDF и Microsoft Office, а также для операционной системы (ОС) Windows. Для противодействия данной ИТ-угрозе компания Google внедрила в диск интеллектуальный механизм на базе ИИ. ИТ-система способна в реальном времени распознавать характерные признаки вредоносной активности и автоматически блокировать синхронизацию пораженных файлов с облачным хранилищем, тем самым предотвращая распространение заражения и потерю данных пользователей.

Google — это американская технологическая компания, которая специализируется на поисковых технологиях, ИИ, онлайн-рекламе, ПО, бытовой электронике. Google создала или купила сервисы, которыми пользуется большинство пользователей: Gmail, Google Maps, Google Play, Chrome, YouTube, ОС Android.

Возможность восстановить файлы

Пользователи Google получают мгновенные уведомления на рабочем столе и электронной почте с рекомендациями по восстановлению файлов, в то время как ИТ-администраторы могут просматривать подробные отчеты и журналы аудита в Центре безопасности Google Workspace.

Усиленная защита

При обнаружении попытки заражения функция оперативно создает защитную оболочку вокруг пораженных файлов, предотвращая дальнейшее распространение вируса-вымогателя на другие устройства и в локальную сеть.

Встроенный антивирусный функционал Google Drive, Gmail и браузера Chrome дополняет данную киберзащиту, блокируя распространение вредоносного кода и минимизируя риски для пользователей.

Aiartgenerator Усиленная защита в Google

Таким образом, новая ИТ-система обеспечивает многоуровневую защиту данных от кибератак вирусов-вымогателей непосредственно на уровне облачного хранилища и клиентских приложений.

По данным Google, обучение ИИ-модели осуществлялось на большом массиве реальных примеров вирусов-вымогателей, что обеспечивает высокую точность выявления киберугроз. При этом ИТ-система постоянно адаптируется к новым видам кибератак, используя обновленные данные о вредоносных программах, получаемые из онлайн-сервисов анализа угроз, таких как VirusTotal.

Доступна для всех желающих

Новая функция активируется по умолчанию для всех клиентов, но при необходимости ее можно отключить для отдельных пользователей.

31 марта 2026 г. функция уже доступна в открытой бета-версии и вскоре станет частью большинства коммерческих тарифных планов Google Workspace, а также будет предоставлена и частным пользователям.