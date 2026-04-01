Россия будет тестировать связь «смартфон-спутник». Частоты уже выделены

ГКРЧ выделила двум российским компаниям частоты для развития новой технологии связи, благодаря которой смартфоны смогут подключаться напрямую к спутникам. Starlink планировала начать тестировать такую систему два года назад.



Частоты для связи «смартфон-спутник»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила полосы частот для тестирования отечественных систем связи «смартфон-спутник» (Direct-to-Device), сообщило Минцифры на своем сайте.

Частоты выделены компаниям «Бюро 1440» и «Спутникс» для создания спутникового сегмента гибридной системы связи, которая позволит пользовательским устройствам и датчикам интернета вещей напрямую подключаться к космическим аппаратам, минуя наземные базовые станции (БС); комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.

«Решение ГКРЧ открывает новые возможности для разработки передовых телекоммуникационных решений, развития орбитальной группировки России и гибридных систем связи. Оно также способствует реализации стратегических задач в области космической индустрии и технологического суверенитета страны», — говорится в сообщении министерства.

Ближайшие три года две российские компании смогут тестировать новую технологию для передачи сообщений со спутника прямо на смартфон

Direct-to-Device (D2D) — перспективная технология для обеспечения абонентов спутниковой связью в районах вне зоны покрытия наземных БС. D2D также повышает устойчивость сетей, что важно в случаях аварий или чрезвычайных происшествий.

Тестирование перспективной технологии

«Бюро 1440» и «Спутникс» могут использовать выделенные частоты до 31 марта 2029 г. при условии соответствия заявленным требованиям.

В числе основных требований перечислены: приоритет отечественного оборудования, электромагнитная совместимость двух спутниковых сетей друг с другом и с военными и гражданскими системами, исключение помех для систем и средств безопасности государства, ежегодное предоставление отчетности о выполненных работах.

ООО «Бюро 1440» выделены радиочастоты 2483,5-2500 МГц (космос-Земля), 1610–1626,5 МГц (Земля-космос), а ООО «Спутникс» — 10700–12725 МГц (космос-Земля), 14000–14495 МГц (Земля-космос), 17300-18100 МГц (Земля-космос, космос-Земля), 18100-18600 МГц, 18800-20200 МГц (космос-Земля), 27500-30000 МГц (Земля-космос), 1610-1621 МГц (Земля-космос), 2483,8-2494,8 МГц (космос-Земля).

Американская SpaceX планировала начать тестировать услуги по технологии Direct-to-Device в рамках сервиса спутникового интернета Starlink, в конце 2024 г., как писал Spacenews.

В августе 2024 г. Федеральная комиссия по связи (FCC) разрешила также использовать частоты V, S и UHF для предоставления услуги передачи сообщений на смартфоны со спутника компании AST SpaceMobile, которая заключила контракты с более чем 45 операторами мобильной связи. Критики этого решения предупреждали о возможном световом загрязнении космического пространства и потенциальных конфликтах с «земными» сетями связи.

Российские конкуренты Starlink

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием. Первый пакетный запуск 16 космических аппаратов «Рассвет» состоялся в марте 2026 г., как писал CNews. «Бюро 1440» основана в ноябре 2020 г. Тогда она называлась «Мегафон 1440». Оператор «Мегафон» инвестировал в него 6 млрд руб. В 2022 г. проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга».

Компания «Спутникс» в октябре 2024 г. заявила, что ее инженеры разработали собственную аппаратуру для передачи информации со спутника на Землю через высокоскоростную радиолинию Х-диапазона. Производитель спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппаратов ООО «Спутникс» зарегистрировано 5 октября 2011 г. в Москве. Входящая в АФК «Система» «Ситроникс» в 2021 г. приобрела 71,06% долей «Спутникс».

В марте 2026 г. еще одна российская спутниковая система «Гонец» (входит в государственную корпорацию «Роскосмос») озвучила план создать в ближайшее время новую систему персональной спутниковой связи и передачи данных на базе 180 спутников.