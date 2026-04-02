Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

Две трети британских преподавателей средних школ в ходе опроса заявили, что ученики, пользующиеся технологиями с искусственным интеллектом, утрачивают навыки критического мышления, правописания, решения задач и даже ведения беседы. В 2026 г. дети попросту больше не чувствуют необходимости писать правильно, поскольку технологии машинного перевода речи в текст заменяют сами знания.

Постепенная деградация

Школьники утрачивают навыки мышления из-за технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет The Guardian. В 2026 г. 62% подростков признались, что ИИ негативно сказался на их навыках и развитии.

Согласно данным опроса профессиональным союзом National Education Union (NEU) учителей средних школ в Англии, школьники, использующие ИИ-технологии, теряют способность к критическому мышлению. Две трети опрошенных в апреле 2026 г. заявили, что наблюдали снижение уровня грамотности среди детей: они перестали чувствовать необходимость писать по буквам благодаря ИИ-технологии преобразования голоса в текст. Кроме того, нейронные сети негативно отражается и на способности детей к критическому мышлению, утверждают педагоги.

NEU — это крупнейший профессиональный союз учителей и работников образования в Великобритании. Основан в 2017 г. в результате слияния двух крупных профсоюзов: National Union of Teachers (NUT) и Association of Teachers and Lecturers (ATL). Более 500 тыс. членов (по состоянию на апрель 2026 г.) — это самый крупный профсоюз работников образования в Европе.

Внедрение ИИ в школах

В январе 2026 г. правительство Великобритании объявило о планах разработки инструментов обучения на базе ИИ для оказания индивидуальной образовательной поддержки до 450 тыс. учащихся из малообеспеченных семей. Основная цель инициативы — обеспечить равные возможности в получении качественного образования независимо от социально-экономического положения граждан. Власти подчеркивают, что социальное происхождение человека не должно становиться препятствием для получения достойного образования. Разработка и внедрение ИИ-инструментов направлены на персонализацию учебного процесса и оказание целевой поддержки наиболее уязвимым категориям учащихся.

По данным NEU, среди 9 тыс. учителей государственных школ, 49% выступили против плана британских властей по внедрению ИИ в качестве наставника, лишь 14% поддержали такие меры.

Педагогическое сообщество выражает серьезную обеспокоенность тем, что инициатива правительства может быть использована в качестве основания для сокращения бюджетных расходов на образование. По мнению учителей, школьникам из малообеспеченных семей, нуждающимся в дополнительной поддержке, часто требуется значительно больше, чем чисто академическая помощь. В частности, дети нуждаются в человеческом общении, эмоциональной поддержке и индивидуальном наставничестве — того, что нейронные сети в принципе не способны предоставить в полном объеме. Таким образом, педагоги считают, что ИИ-инструменты могут стать лишь вспомогательным средством, но не полноценной заменой живому учителю и репетитору.

Учителя свободно используют ИИ

Педагоги критичны к нейросетям в обучении детей, но сами используют их все чаще. Согласно результатам исследования, до 76% учителей применяют ИТ-инструменты с ИИ в своей повседневной работе (по данным NEU, в 2025 г. данный показатель составлял лишь 53%).

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Нейронные сети используются, в частности, для: подготовки учебных материалов и ресурсов к урокам (61%); планирования учебных занятий (41%); выполнения административных задач (38%). При этом лишь 7% педагогов применяют ИТ-инструменты с ИИ для проверки и оценки заданий учащихся. Указанные данные свидетельствуют о быстром росте проникновения ИИ-технологий в профессиональную деятельность учителей за последний год.

В 49% школ отсутствуют какие-либо правила, регулирующие использование ИИ-технологий. В 66% нет правил, специально предназначенных для учащихся. Ряд педагогов уверены, что ИИ — полезный ИТ-инструмент с большим будущим, но учителя и ученики должны пользоваться им грамотно.

Антон Денисенко

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Спутники Amazon не поделили космос со спутниками Маска и готовы начать сталкиваться на орбите

Большие реформы в телекоме. Вернутся проверки операторов связи. Сократят сроки на установку СОРМ для нужд ФСБ

МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/