Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Китайский производитель гуманоидных роботов UBTech Robotics находится в поиске главного научного сотрудника на годовую зарплату до $18 млн в год. Он будет определять стратегию развития технологии и руководить исследованиями в области моделей искусственного интеллекта. Кроме того, руководство компании-производителя намерено расширить инженерную команду, наняв еще несколько десятков работников.

Поиск кандидатов

Китайский производитель человекоподобных роботов UBTech Robotics ищет главного научного сотрудника для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), предлагая годовую зарплату $18 млн, пишет Bloomberg. Указанная зарплата необычна для китайской ИИ-индустрии, которая избегает огромных компенсационных пакетов.

Высокотехнологичное предприятие Ubtech Robotics, занимающееся исследованиями и разработками, производством, а также продвижением и популяризацией роботов по всему миру. Главный научный сотрудник для развития ИИ-технологий в UBTech Robotics будет определять стратегию развития технологии и руководить исследованиями в области ИИ-моделей, следует из пресс-релиза компании.

Youtube - UBTech Robotics Китайский производитель роботов UBTech Robotics ищет специалиста по ИИ за $18 млн в год

Кроме того, руководство UBTech Robotics намерено расширить инженерную команду, наняв еще несколько десятков работников. По информации Bloomberg, что такая зарплата необычна для китайской индустрии ИИ, которая избегает огромных компенсационных пакетов, предлагаемых компаниями вроде американской Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) для ведущих ИИ-ученых и ИИ-инженеров.

Лидер на мировом рынке

По данным Counterpoint Research, компании из Китая выпустили свыше 80% человекоподобных роботов в 2025 г. — такого показателя государство смогло добиться благодаря стартапам AgiBot и Unitree Robotics.

Китайский премьер Ли Цян (Li Qiang) в правительственном отчете определил робототехнику как одну из ключевых отраслей будущего, приоритетных для развития.

Производство промышленных роботов в Китае резко ускорилось в начале 2026 г., отражая растущую роль автоматизации в экономике страны. По данным Национального статистического бюро, в январе-феврале 2026 г. было выпущено 143 608 единиц — на 31% больше, чем за аналогичный период 2025 г.

Китай остается крупнейшим рынком промышленной робототехники в мире: в 2024 г. на страну пришлось 54% всех глобальных установок. Темпы роста заметно превысили показатели 2025 г., тогда за первые два месяца было произведено 91 088 роботов, что соответствовало увеличению на 27%. В целом, за 2025 г. объем производства достиг 773 074 единиц, показав годовой рост на 28%, что подчеркивает устойчивое расширение отрасли.

UBTech Robotics Лидер на мировом рынке

К концу 2025 г. в Китае было создано более 40 государственных центров сбора робототехнических данных, из которых 24 в апреле 2026 г. уже работают. В них роботы и люди совместно выполняют простые действия сотни раз, чтобы накопить массивы данных, необходимые для обучения и повышения точности. Один из наиболее продвинутых проектов реализован компанией Leju в городе Шицзячжуан, центр площадью 10 тыс. квадратных метров имитирует реальные сценарии — от автомобильного производства до умного дома и ухода за пожилыми. Обученные роботы выполняют более 20 функций с заявленной точностью 95%. Компания Ubtech Robotics благодаря таким центрам продала гуманоидных роботов на сумму $82,24 млн. По оценкам экспертов, первыми сферами массового внедрения станут промышленность и логистика — там, где особенно востребовано выполнение простых и повторяющихся задач на фоне глобальной нехватки рабочей силы, как информировал CNews.

Попытка конкурировать

В то же время европейские компании также активно наращивают производство гуманоидных роботов и сохраняют конкурентоспособность на данном рынке, отмечали эксперты Bloomberg.

В частности, шведская компания Hexagon планирует вывести на рынок своего гуманоидного робота Aeon до 20 января 2027 г. В апреле 2026 г. робот проходит тестирование у большого числа клиентов компании, среди которых — немецкий автоконцерн BMW и швейцарский производитель бизнес-авиации Pilatus.

Таким образом, европейские игроки продолжают активно развивать направление гуманоидной робототехники, конкурируя с ведущими мировыми производителями.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).