Миллионам абонентов «Триколор» и «НТВ-Плюс» для возобновления доступа к ТВ придется менять оборудование и ПО

После аварии на спутнике «Экспресс-АТ1» операторы «НТВ-Плюс» и «Триколор» смогли восстановить ТВ-вещание на Урал и Сибирь через спутники «Ямал-402» и ABS-2 соответственно. Однако их абонентам придется помимо перенастройки антенн, менять конвертеры и прошивки ПО у ресиверов. Одновременно из-за переориентации спутника «Экспресс-АТ2», «НТВ-Плюс» лишилась вещания на Дальний Восток.

Сколько абонентов «Триколора» пострадали из-за аварии на «Экспресс-АТ1»

Из-за аварии спутникового аппарата «Экспресс-АТ1» телесигнала лишились 5 млн зрителей «Национальной спутниковой компании» (НСК, бренд «Триколор»), в пересчете на домохозяйства это составляет 1,5 млн.

Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента спутникового вещания НСК Максим Ловушкин. В Красноярском крае сигнал потеряли 320 тыс. телезрителей, в Кемеровской области и Алтайском крае - примерно по 200 тыс.

Социальную значимость сложившейся ситуации подтвердили и представители органов власти ряда сибирских регионов. Так, в Алтайском крае 258 населенных пунктов находятся в зоне неуверенного приема цифрового эфирного телевидения или вообще за ее пределами сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

Сложная ситуация и на Кузбассе: в частном секторе у людей нет альтернатив спутниковому телевидению, в связи с чем образовался вал заявок от граждан на восстановление вещания, добавил министр цифрового развития и связи Кемеровской области Максим Садиков.

Спутниковый аппарат «Экспресс-АТ1» предназначался для непосредственного спутникового телевещания. Аппарат находится в позиции 56 градусов восточной долготы и принадлежит госпредприятию «Космическая связь» (ГПКС).

Аппарат использовался тремя операторами спутникового ТВ: «НТВ-Плюс», НСК и «Русский мир». Авария на аппарате произошла 4 марта 2026 г., 6 марта в ГПКС признали потерю спутника. Предприятие уже объявила конкурс на создание нового спутника - «Экспресс-АТ3», который должен будет заменить «Экспресс-АТ». Срок запуска - до 2030 г.

Почему «НТВ-Плюс» остался без Дальнего Востока

С тех пор наметилось несколько векторов решения проблемы. Так, ГПКС решила переориентировать другой космический аппарат «Экспресс-АТ2» с позиции 140 градусов восточной долготы в позицию 56 градусов восточной долготы. В перспективе это должно заместить вещание, осуществлявшееся с «Экспресс-АТ1», но при этом из зоны покрытия «Экспресс-АТ2» выпал Дальний Восток.

«НТВ-Плюс» использовала «Экспресс-АТ2» для вещания на регионы Дальнего Востока. Оператор уведомил своих абонентов о прекращении вещания на соответствующих территориях и пообещал «в кратчайшие сроки» найти альтернативное решение.

Ситуацией решил воспользоваться другой спутниковый оператор - группа компаний (ГК) «Орион» (торговая марка «Телекарта»). Как сообщил гендиректор оператора Кирилл Махновский, оператор осуществляет вещание со спутника «Экспресс-АМ5», находящегося в той же позиции, что раньше был «Экспресс-АТ2» - 140 градусов восточной долготы. Для пользователей спутникового ТВ на Дальнем Востоке, которых затронула сложившаяся ситуация, оператор уже разработал «программу оперативного перевода».

Решение проблемы на европейской территории России

«Экспресс-АТ1» был не единственным спутником, использовавшимся «НТВ-Плюс» и НСК. Для вещания на европейскую территории России данные операторы также используют космический аппарат «Экспресс-АМУ1», находящийся в позиции 36 градусов восточной долготы. Он также был запущен ГПКС, но экслатируется совместно европейским оператором Eutelsat.

Однако в 2023 г., из-за несанкционированного влияния со стороны Украины, на данном путнике начались помехи. В итоге «Триколор» и «НТВ-Плюс» стали использовать для вещания на европейскую часть России еще «Экспресс-АТ1». При этом «Триколор» рекомендовал своим установкам в соответствующих регионах использовать именно этот аппарат. Также на «Экспресс-АМУ1» были проведены работы для защиты от помех, в результате чего из его зоны обслуживания выпала Калининградская область: здесь местным жителям пришлось перенастраивать свои антенны на «Экспресс-АТ1»,

Сейчас в европейской части России абонентам спутникового ТВ рекомендовано перейти на «Экспресс-АМУ1», В том числе «Триколор» провел работы по усилению энергетики своего борта на данном спутнике и в его зону обслуживания вернулась Калининградская область. Для перехода с «Экспресс-АТ1» на «Экспресс-АМУ1» абонентам потребуется перенастроить антенны, а жителям Калининградской области придется делать это второй раз за последнее время.

Как «Триколор» решил проблемы для жителей Урала и Сибири

Для возобновления вещания на Сибирь и Урал НСК договорился об аренде бортов на космическом аппарате ABS-2. Он принадлежит компании ABS (Agility Beyond Space, бывшая Asia Broadcast Satellite), чья штаб-квартира находится в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Компания принадлежит европейской инвестиционной структуре Permira Funds.

Спутник ABS-2 находится в позиции 75 градусов восточной долготы, которая закреплена за международной организацией «Интерспутник», и покрывает большую часть территории России, кроме Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Со спутника ABS-2 также вещает МТС («Мобильные Телесистемы»).

Пакет «Триколор», вещающий с ABS-2, получил название «Федеральный». В 2023 г. газета «Ведомости» писала, что владелец ABS-2 отключил для МТС вещание федеральных телеканалов, находящихся под санкциями. При этом МТС, как и любой оператор платного телевидения, обязан бесплатно транслировать каналы первого и второго мультиплекса. В МТС утверждают, что вещают все необходимые каналы. Максим Ловушкин утверждает, что НСК осуществляет вещание всего пакета каналов со спутника ABS-2.

Но переход с Экспресс-АТ1» на ABS-2 имеет ряд технических сложностей. В связи с разными схемами поляризации сигнала и частными планами абонентам, помимо перестройки антенн, потребуется также менять конвертеры и обновлять прошивку ресивером.

Теоретически это можно делать самостоятельно: «Триколор» разместил на своем сайте соответствующее видео-инструкцию, а также обновленную версию ПО для ресивера, которую можно записать на флешку и затем вставить в ресивер. Но в компании признают, что процесс может быть непростым. В связи с этим компания готова взять на себя оплату услуг установщиков. На сайте оператора уже собираются соответствующие заявки.

К настоящему моменту обработано 70 тыс. заявок, в очереди стоит еще 100 тыс. заявок. Ловушкин подчеркнул, что компания будет компенсировать только те заявки, которые оформлялись через сайт оператора. «Были истории, когда в населенных пунктах местные кулибины за деньги перестраивали оборудование, мы к этому отношения не имеем», - рассказал Ловушкин в разговоре с CNews. Евгений Зрюмов добавил, что некоторым жителям уже по два-три раза пришлось платить установщикам за перенастройку оборудования.

Как «НТВ-Плюс» решил проблему для жителей Урала и Сибири

Со своей стороны, в «НТВ-Плюс» сообщили о начале вещания со спутника «Ямал-402», находящего на орбите 55 градусов в.д. Данный аппарат принадлежит компании «Газпром - Космические Системы», которая, как и холдинг «Газпром-Медиа» (владелец «НТВ-Плюс») входит в структуры «Газпрома». Пока вещание с этого спутника будет бесплатным. Как отмечают в издании Obob.tv, данное вещание оно предназначено для регионов Урала и Сибири, при этом для перехода со спутника «Экспресс-АТ1» абонентам придется перенастраивать оборудование и менять конвертер. По данным издания, компенсации со стороны оператора не предусмотрено.

Наиболее сложная ситуация сложилась с оператором «Русским мир». Он был создан в 2022 г. при участии Общероссийского народного фронта и осуществлял бесплатное спутниковое вещание на территории новых регионов (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), а также Республику Крым и города Севастополь.

Сейчас вещание оператора прекращено. В Министерстве цифрового развития Херсонской области сообщили, что оператор работает над восстановлением спутникового вещания, но точные сроки пока не известны. В ведомстве призвали местных жителей не менять настройки спутникового оборудования, а пока можно пользоваться сигналом цифрового эфирного телевидения.