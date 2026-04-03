МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций

К концу 2026 г. «большая четверка операторов» (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) совокупно планирует установить на свои сети почти 9 тыс. базовых станций отечественного производства. Россия идет в технологический суверенитет, отмечают эксперты. 3 апреля 2026 г. первая сотня базовых станций готовится к рабочей установке не для тестирования, а уже для рабочей эксплуатации.

Плавное импортозамещение

Четверка операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2) к 2027 г. может установить 8,6 тыс. российских базовых станций (БС), пишут «Ведомости». В апреле 2026 г. доля отечественных базовых станций по всей стране составляет менее 1%.

К концу 2026 г. большая четверка операторов совокупно планирует установить на свои сети почти 9 тыс. БС отечественного производства, об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры российских операторов.

Генеральный директор МТС Инесса Галактионова сообщила, что к концу 2026 г. должно быть установлено порядка 3 тыс. БС. Представитель МТС уточнил, что речь идет о 2,6 тыс. БС. На сети оператора Т2 в 2026 г. планируется установить 2,5 тыс. БС, рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Генеральный директор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин за аналогичный период планирует установить около 2 тыс. отечественных БС от компаний Yadro и «Иртея». «Сейчас первая сотня готовится к рабочей установке не для тестирования, а для боевой эксплуатации. У нас по контракту несколько сотен в 2026 г. БС ребята должны поставить», — рассказал генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан. Представитель «Мегафона» уточнил, что в 2026 г. оператор получит 1,5 тыс. БС Yadro.

Вместе с тем генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков отмечает, что в разработку БС с 2022 по 2025 г. Yadro инвестировала более 30 млрд руб., и еще 30 млрд руб. только в 2026 г. «Совокупные инвестиции к 2031 г. составят более 135 млрд (с 2022 по 2031 г.) т.е. это огромное направление. Понятно, что связь в нашей стране точно должна быть технологически своя», — уточнил «Ведомостям» Шелобков.

Заместитель министра цифрового развития Андрей Заренин напомнил, что с 2027 г. по решению Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) на сетях операторов должны стоять БС только отечественного производства.

Экономические сложности

Хачатур Помбухчан заявил о том, что Россия уверенно движется по пути достижения технологического суверенитета. При этом он подчеркнул, что государство должно четко осознавать: технологический суверенитет требует значительных финансовых затрат как со стороны разработчиков, так и со стороны эксплуатантов оборудования.

«Здесь, на мой взгляд, у нас пока отсутствует ясное понимание, как с этим работать. Когда Huawei производит БС и продает их по всему миру, инвестиции в разработку нового оборудования и стандартов быстро окупаются за счет глобального рынка. Когда же ты делаешь аналогичное решение на 1/6 части суши с населением 143 млн человек, экономика получается совершенно другая — как для тех, кто разрабатывает, так и для тех, кто будет это оборудование использовать», — отметил Помбухчан.

Таким образом, эксперт указал на существенные экономические сложности, с которыми сталкивается Россия при построении полноценного технологического суверенитета в условиях ограниченного внутреннего рынка.

Серийное производство БС

К концу 2025 г. российские операторы связи установили на своих сетях 4 тыс. БС отечественного производства, об этом сообщил председатель Правительства России Михаил Мишустин в конце марта 2026 г. Премьер-министр отметил, что в России успешно налажено серийное производство БС четвертого и пятого поколений связи (4G и 5G). Данное достижение является важным шагом в обеспечении технологического суверенитета страны в сфере телекоммуникационной инфраструктуры.

Российская базовая станция Yadro BTS8100
По оценкам Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Мобильная связь», который объединяет крупных операторов мобильной связи и производителей оборудования, к 2035 г. российским разработчикам предстоит поставить операторам 700 тыс. БС четвертого поколения связи, об этом 19 декабря 2025 г. сообщила вице-президент, директор по стратегическому развитию ПАО «Ростелеком» Алеся Мамчур. Указанная цифра отражает масштаб задач, стоящих перед отечественной промышленностью для обеспечения технологического суверенитета в сфере мобильной связи, о чем информировал CNews.

«Сейчас мы говорим уже о шести компаниях, которые заявляют действительно серьезные амбиции по выходу на этот рынок («Булат», Yadro, «Иртея», «Нацспектр», «Телкор» и «Софтайм»)», — рассказала она. По словам Алеси Мамчур, существующие на конец 2025 г. шесть российских разработчиков БС на 40-50% соответствуют потребностям операторов. Текущего уровня разработки может не хватать для городов-миллионников, но он уже подходит для трасс и малых населенных пунктов, уточняла она.

Последние официальные данные по количеству БС на сетях операторов Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) России раскрывал за 2023 г. Тогда операторы большой четверки установили 79 тыс. новых БС, увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн штук. При этом уже в 2021 г. доля базовых станций long-term evolution (LTE)-стандарта превышала 50% от общего числа, заявлял министр связи Максут Шадаев на совещании правительства с президентом.

Антон Денисенко

