Телеком-операторам запретят в течение года продавать старые номера новым клиентам

В России планируется ввести регулирование перепродажи мобильных номеров. В закон «О связи» внесут поправки, запрещающие операторам в течении года продавать использованный ранее номер новому абоненту. Это объясняют рисками утечек персональных данных бывших владельцев.



Регулирование перепродажи мобильных номеров

Депутаты Госдумы разработали поправки к федеральному закону «О связи», согласно которым оператор связи не сможет передавать номер новому владельцу ранее чем через год после расторжения договора с предыдущим абонентом, выяснили «Ведомости».

Авторы законопроекта — группа депутатов фракции КПРФ во главе с заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексеем Куринным. Они считают, что регулирование перепродажи номеров необходимо в связи с ростом мошеннических действий с использованием старых номеров и утечек персональных данных бывших владельцев.

Сейчас срок повторной продажи номера определяют сами телеком-операторы в своих внутренних правилах.

Перенос данных

Новые абоненты высказывают также недовольство из‑за получения номеров с негативной историей и сложности идентификации личности при использовании государственных сервисов, пояснили депутаты.

Операторам связи хотят запретить самим решать, когда продать уже использованный номер новому клиенту

SIM-карта — чип в мобильном телефоне — позволяет осуществлять звонки, передавать текстовые сообщения и прочую информацию. На каждой SIM-карте хранятся уникальные идентификаторы, привязанные к конкретному мобильному аккаунту. При переносе SIM-карты из одного телефона в другой, данные переносятся на новый физический носитель.

Новый владелец деактивированной SIM-карты может получить доступ к номеру бывшего владельца, который использовался для регистрации в банковских приложениях, соцсетях, электронных кошельках и на государственных ресурсах, например, на «Госуслугах», предупреждало в декабре 2025 г. Главное управление региональной безопасности Московской области на своем сайте.

В начале сентября 2026 г. специалисты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) Министерство внутренних дел (МВД) России в своем Telegram-канале рассказали, что злоумышленники используют поступившие в повторную продажу SIM-карты для восстановления доступа к учетным записям различных онлайн-сервисов. Это может привести к утечке конфиденциальной информации и в том числе паспортных данных, а также информации о недвижимости и автомобилях.

Преступные схемы

В СМИ регулярно появляются сообщения о пресечении случаев незаконного оборота SIM-карт. В апреле 2026 г. «Коммерсант» писал, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге выявили межрегиональную группу, занимающуюся реализацией банковских и телефонных карт.

В январе 2026 г. «Ведомости» писали, что полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержала преступников, которые с использованием специального ПО собирали номера телефонов, выставленные на продажу операторами. Номера переоформляли на третьих лиц и через мобильные приложения банков проверял наличие средств на привязанных счетах. Обнаруженные деньги переводили на свои счета или оформляли кредит на предыдущего владельца.

По данным УБК МВД России, получить SIM-карту с номером, который использовался ранее, злоумышленники могут на теневых площадках в даркнете. У них есть способ и самостоятельно найти, не зарегистрирован ли полученный номер на наиболее часто используемых ресурсах. Жертвой хакеров может стать абонент, который сменил номер или потерял к нему доступ, но не отвязал его от онлайн-сервисов.

Россиянам в 2025 г. разрешили иметь не более 20 SIM-карт. Если лимит уже исчерпан, а нужен новый номер, придется распрощаться с одним из имеющихся.