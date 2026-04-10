Экс-«дочка» Сбербанка Cloud.ru собирается строить свой первый ЦОД ценой 30 миллиардов

Провайдер облачных сервисов и технологий искусственного интеллекта Cloud.ru, ранее он входил в экосистему Сбербанка, рассматривает возможность строительства собственного центра обработки данных в России. В апреле 2026 г. компания уже ведет переговоры с подрядчиками по строительству. Ведь выручка компании выросла на треть за 2025 г., и больше половины пришлось на онлайн-сервисы, связанные с искусственным интеллектом.

Отбор подрядчиков

Бывшая дочка Сбербанка Cloud.ru может построить первый собственный центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Инвестиции, необходимые для строительства, оценили в 30 млрд руб.

Провайдер облачных сервисов и технологий искусственного интеллекта (ИИ) Cloud.ru, до мая 2022 г. подконтрольный Сбербанку, рассматривает возможность строительства собственного ЦОД в Московской области, об заявил исполняющий обязанности (и.о.) генерального директора компании Михаил Лобоцкий. Он не уточнил, когда именно компания планирует построить свой первый дата-центр, подчеркнув, что пока Cloud.ru ведет переговоры с подрядчиками по строительству. Ведь перед компанией стоит цель укрепить лидерские позиции, стать авангардом рынка и центром притяжения профессионального и бизнес сообщества.

По мнению Лобоцкого, собственные мощности компании после строительства ЦОДа могут превысить арендованные 56,1 МВт. «Речь идет о большом количестве мегаватт, поскольку мощность только одной стойки на передовых серверах, как правило, равна или кратна 150 кВт», – добавил он. Михаил Лобоцкий также отметил, что Cloud.ru уже 10 апреля 2026 г. тестирует как российские, так и китайские варианты серверов для возможной эксплуатации в ЦОДе.

«Рынок ИИ развивается быстрее, чем ИТ-инфраструктура внутри компаний. Сегодня бизнесу нужна не просто возможность получить доступ к graphics processing unit (GPU), а среда, в которой можно работать с ИИ на практике — от экспериментов до масштабирования решений. По сути, облако становится базой для реализации ИИ-стратегии, позволяя закрыть весь цикл работы с ИИ-моделями и не инвестировать в избыточные мощности», — добавил Михаил Лобоцкий.

По данным Cloud.ru, в апреле 2026 г. ее ИТ-инфраструктура включает более 43 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых свыше 29 тыс. составляют серверы. В период 2024-2025 г. компания инвестировала около 53,5 млрд руб. в ИТ-оборудование и ИТ-разработку программного обеспечения (ПО). В 2026 г. планируется направить не менее 36 млрд руб. собственных средств на дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры и технологических решений.

Рост выручки

Провайдер облачных технологий Сloud.ru увеличил выручку в 2025 г. на 50%, до 76,5 млрд руб., говорится в релизе компании.

Более половины выручки — 54% — пришлось на ИИ-сервисы и ИТ-инфраструктуру. Компания указала, что среди основных потребителей этого направления лидируют клиенты из сектора информационных технологий (ИТ) (29%) и ритейла (20%), а доля финансовых компаний составляет только 10%. Выручка от базовых облачных сервисов составила сопоставимые 35,5 млрд руб., увеличившись за год на 31%.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации Сloud.ru по итогам 2025 г. выросла на 71%, до 58 млрд руб., а чистая прибыль — на 86%, до 14,7 млрд руб.

Рентабельность компании

Аналитики iKS-Consulting в ноябре 2025 г. оценивали долю компании на различных рынках облачных сервисов как внушительную. В сегментах infrastructure as a service (IaaS) т.е. сдача в аренду виртуальных серверов, сетей и хранилищ, а также в platform as a service (PaaS) т.е. предоставление в аренду готовой облачной платформы для разработки собственных приложений. Сloud.ru занимает 29,7 и 44,6% рынка и является крупнейшим игроком.

По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), рентабельность компании по funds from operations (FFO) до чистых процентных платежей и налогов в период с 2023 по 2028 г. составит 75,5%. Аналитики также отмечали, что Сloud.ru будет снижать капитальные затраты, так как основные инвестиции в ИТ-инфраструктуру сделала еще в 2024 г.