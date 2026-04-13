Поставщик сапфира для iPhone ушел в убыток на 2 млрд после обстрела ВСУ

Производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» для iPhone отчитался о миллиардных убытках. По данным компании, производство и отгрузки продукции сократились из-за обстрела предприятия и снижения спроса со стороны иностранных покупателей.



«Монокристал» нарастил убыток

Как выяснил CNews, производитель искусственных сапфиров АО «Монокристалл» закончил 2025 г. с чистым убытком почти в 2 млрд руб. Это следует из опубликованной финансовой отчетности компании за 2025 г.

Согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности, выручка от продажи продукции и услуг по итогам 2025 г. упала свыше чем на 500 млн руб.: с 1,8 млрд руб. до 1,2 млрд руб. Баланс предприятия также уменьшился на 14% до 13,4 млрд руб.

Сократился на 250 человек и штат компании до 512 человек.

Причина падения прибыли

Согласно отчетности, объем продаж упал из-за снижения поставок белгородского завода сапфиров «Монокристалл» «вследствие выведения из строя производственных площадей в Шебекино, повлекшее существенное снижение объемов производства материала и как следствия объема отгрузок».

Как писал CNews в мае 2023 г. ВСУ обстреляли промышленные предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Пострадало множество заводов, в их числе «Монокристалл».

Помимо этого, негативное влияние на продажи компании оказали остановка отгрузок ключевым европейским потребителям, а также азиатским контрагентам в связи с существенным снижением спроса на рынках потребительской электроники и светодиодов.

Несмотря на убытки, руководство компании уверено в непрерывности деятельности предприятия, следует из пояснений к отчетности.

Представители «Монокристалла» не ответили на запрос CNews.

Чем известен «Монокристалл»

«Монокристалл» — один из крупнейших в мире производителей синтетического сапфира. Этот материал используется в электронной и оптоволоконной промышленности, например, в индустрии светодиодов. Например, он применяется при производстве стекол для смартфонов Apple iPhone и умных часов Apple Watch.

Благодаря белгородскому заводу «Монокристалла» Россия удерживает от 20% до 30% мирового рынка искусственных сапфиров, опережая в этом плане крупнейшие технологические страны мира — США, Китай, Тайвань и Японию, писал РБК.