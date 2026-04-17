В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

В ходе борьбы с организаторами нелегальных трансляций футбольных матчей в интернете и блокировки сайтов с пиратским контентом по IP-адресам под ограничения попадают также законопослушные европейские пользователи и онлайн-сервисы. Такие меры по борьбе с пиратством стали в апреле 2026 г. серьезной проблемой для европейского цифрового рынка.

Проблемы с интернетом

Борьба властей Европейского союза (Евросоюз) с нелегальным просмотром футбольных матчей ломает весь интернет в Европе, пишет TorrentFreak. В результате добросовестные пользователи и провайдеры легального контента сталкиваются с незапланированными отключениями и ограничениями доступа, что вызывает обоснованную критику со стороны европейского интернет-сообщества и бизнеса.

Ведь из-за особенностей архитектуры современной ИТ-инфраструктуры блокировка определенных IP-адресов приводит к отключению или существенному ограничению работы вполне легальных онлайн-сервисов. В результате добросовестные пользователи и провайдеры легального контента сталкиваются с незапланированными ИТ-сбоями и ограничениями доступа.

Такая эффективная борьба в апреле 2026 г. вызывает серьезную озабоченность среди европейского бизнеса и интернет-сообщества в целом, говорится в отчете Центра европейских политических исследований.

Французское судебное решение

Французский суд обязал 19 операторов связи, трех операторов серверов, одного сontent delivery network (CDN)-оператора и четырех провайдеров virtual private network (VPN)-услуг заблокировать доступ к 35 сайтам, осуществляющим нелегальную трансляцию футбольных матчей. Инициатором судебного разбирательства выступила профессиональная футбольная лига Испании — Ла Лига, также Примера Дивисьон или просто Примера.

В 2026 г. Ла Лига считается одной из сильнейших лиг в мире, в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) этот турнир располагается на втором месте, выше находится лишь Чемпионат Италии и английская Премьер-лига (по состоянию на апрель 2026 г.). Наиболее титулованным клубом в истории высшей испанской футбольной лиги является «Реал Мадрид». Клубы Ла Лиги являются лидерами по количеству побед в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Решение суда принято в рамках борьбы с пиратскими трансляциями и направлено на защиту исключительных прав правообладателей на показ спортивных мероприятий. Таким образом, под блокировку попали как основные онлайн-сайты с нелегальным контентом, так и технические ИТ-сервисы, обеспечивающие их работу и обход ограничений.

Само судебное решение действует до 21 июня 2026 г. При необходимости список запрещенных интернет-ресурсов может быть дополнен. В частности, от американской компании Cloudflare суд потребовал заблокировать доступ к указанным доменам в рамках своей ИТ-инфраструктуры любыми доступными техническими средствами по выбору самой ИТ-компании.

Блокировки в Испании

В 2026 г. аналогичные блокировки в Испании, также инициированные по требованию профессиональной футбольной лиги Ла Лиги, приводят к остановке работы легальных онлайн-сервисов. Как информирует TechRadar, из-за особенностей интернет-инфраструктуры меры по блокировке пиратских сайтов с нелегальными трансляциями футбольных матчей негативно сказываются на функционировании добросовестных сервисов, не связанных с нарушением авторских прав.

Ла Лига практически каждую неделю направляет испанским телекоммуникационным компаниям требования о блокировке около 3 тыс. IP-адресов. Поскольку компания Cloudflare работает с крупными пулами IP-адресов, такие блокировки приводят к значительному сопутствующему урону для европейских граждан.

В результате тысячи полностью легальных сайтов и онлайн-сервисов испытывают серьезные затруднения в работе или становятся полностью недоступными, как правило, в дни проведения футбольных матчей.

Таким образом, меры по борьбе с пиратскими трансляциями с января 2026 г. регулярно вызывают массовые ИТ-сбои в работе добросовестных участников европейского цифрового рынка.

Антон Денисенко

