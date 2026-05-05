Евгений Касперский: Ограничения интернета в России плохо влияют на бизнес

Руководитель «Лаборатории Касперского» отметил, как с технической точки зрения построить полностью суверенный интернет. Для этого стране нужны мозги и компетенции, что в России есть, но при этом нету рынка сбыта. В 2026 г. интернет по своей сути стал критической инфраструктурой, эксперт сравнил интернет с электричеством по значимости для государства и народа в целом.

Предупреждение для законодателей

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью «Эксперту» рассказал, что ограничения интернета в России негативно повлияли на бизнес компании. Хоть и ограничения в 2026 г. создали множество неудобств, но не стали критичными.

Касперский Евгений — основатель, руководитель антивирусных исследований, а также генеральный директор Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Лаборатория Касперского» и в 2026 г. один из ведущих мировых антивирусных экспертов. В августе 2022 г. TAdviser составил первый список крупнейших ИТ-миллиардеров России и Касперский занял в нем первое место, оценка стоимости ИТ-активов — 110,78 млрд руб.

Евгений Касперский обратил внимание на функцию virtual private network (VPN), который, по его мнению, большинство воспринимает однобоко. «VPN создан для того, чтобы безопасно связывать удаленные друг от друга части, например, одной и той же компании и не обязательно ИТ-компании. В 2026 г. без VPN любой мало-мальски крупный бизнес работать не сможет!» — заявил предприниматель.

«Лаборатория Касперского» Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

Касперский также отметил, что в вопросах цифрового суверенитета Россия находится в парадоксальной ситуации: у страны есть инженерные ИТ-компетенции для создания суверенной ИТ-инфраструктуры, но внутренний рынок слишком мал, чтобы такие проекты были экономически самостоятельными без экспорта.

«Лаборатория Касперского» — это международная группа компаний с центральным офисом в Москве и пятью региональными дивизионами, через которые осуществляется управление деятельностью локальных представительств и партнеров ИТ-компании в соответствующих регионах: в Западной Европе, Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в Северной и Южной Америке, Японии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнерская сеть объединяет более 700 партнеров первого уровня более чем в 100 странах мира.

Национальные мессенджеры

Говоря о тенденции создания национальных мессенджеров во Франции, Турции и Южной Корее, глава «Лаборатории Касперского» отметил, что видит эту тенденцию. «Все хотят, чтобы данные оставались в рамках национальной цифровой системы», — резюмировал Евгений Касперский.

«Главное неудобство было связано с ограничениями работы привычных всем мессенджеров. Мы ведь глобальная компания, у нас 37 офисов по всему миру. Но в целом у нас есть собственный мессенджер», — сказал Касперский.

Касперский отметил, что сам пользуется телефоном на операционной системе (ОС) KasperskyOS из соображений информационной безопасности (ИБ), но не пользуется национальным мессенджером «Макс», потому что тот не работает на корпоративной ОС.

Он уточнил, что его телефон состоит из китайских компонентов, но его дизайн и архитектуру разрабатывали российские инженеры, а потому взломать его невозможно. В качестве примера он привел ИТ-уязвимость нулевого дня в iPhone, которую эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в 2023 г. «В них были установлены в отладочном режиме графические чипы, через которые можно было получить доступ абсолютно ко всей памяти. То есть это была ИТ-уязвимость не на уровне программного обеспечения (ПО), а на уровне самого железа», — напомнил Евгений Касперский. По его словам, создание собственного железа — следующий этап в архитектуре ИБ.

Отвечая на вопрос журналистов «Эксперт», почему российская частная ИТ-индустрия в течение долгого времени не создавала национальный мессенджер, Евгений Касперский заявил, что до недавнего времени не было такой задачи. «Мы ведь и железками не занимались, а делали антивирус. Потому что железо было зарубежное — пожалуйста, пользуйтесь», — отметил предприниматель. Но после того, как ИТ-вендоры стали уходить с российского рынка в 2019 г., ИТ-компания начала делать свое, потому что все, что осталось на рынке, было либо дорого, либо плохо и всегда небезопасно, уточнил глава «Лаборатории Касперского».

Финансовые потери в бизнесе

Столичный бизнес мог потерять от трех млрд до пяти млрд руб. из-за отключения интернета в центре Москвы за период с 6 по 10 марта 2026 г. включительно, исходя из доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштаба ограничений, о чем предупреждал CNews.

Наибольший удар принял на себя малый и средний бизнес, в частности — курьерские службы, такси, каршеринг и розница, работающая с point of sale (POS)-терминалами. Крупные компании успели создать резервные канали связи и адаптироваться к работе в новых реалиях, поскольку ранее они уже сталкивались с проблемами в работе интернета в других российских регионах, объяснял партнер практики «Цифровая трансформация» в Strategy Partners Сергей Кудряшов.

«В силу регулярных отключений вопрос по «белому списку» стоит для бизнеса критически», — отмечали в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Magnific - freepik Финансовые потери в бизнесе

В целом мнения представителей бизнеса о том, как сильно отключения интернета сказались на работе компаний, различаются. Например, в Ozon заявили об отсутствии проблем с выдачей заказов, а директор по маркетингу и продукту сервиса «Чиббис» Александр Якимец, наоборот, отметил, что потребители получили только 2% заказов против 5-6% обычно. Кроме того, проблемы со связью могут создавать трудности для курьеров, добавили в цветочном маркетплейсе Flowwow.

Майские отключения

Напомним, что в период майских праздников c 5 по 9 мая 2026 г. жителей ряда городов страны ожидают временные ограничения в работе мобильной связи. Возможное отключение интернета и задержки SMS — вынужденная мера для обеспечения безопасности во время массовых праздничных мероприятий, посвященных 9 мая 2026 г.

«Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам», — объяснили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

Накануне крупные российские операторы сотовой связи предупредили россиян о возможных временных перебоях со связью на майские праздники. В МТС предупредили своих клиентов, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов т.е. геопространственные, геоинформационные, геолокационные сервисы. Оператор порекомендовал пользоваться домашним Wi-Fi. В «Билайне», в свою очередь, посоветовал для голосовых звонков воспользоваться функцией voice over long-term evolution (VoLTE) в настройках смартфона.