Долю разорившейся сети «Связной» купил бывший топ-менеджер ВЭБ.РФ и «Ростелекома»

У некогда легендарного ритейлера техники — сети «Связной» — может появиться новый хозяин. По итогам несостоявшихся торгов договор купли-продажи планируется подписать с единственным участником Сергеем Фроловым. Его данные полностью совпадают с данными бывшего чиновника и топ-менеджера «Ростелекома» Сергея Фролова, который в прошлом успел поработать в одной команде с нынешним и.о. президента «Связного» Кристиной Аллагуловой.



Итоги торгов

Как выяснил CNews, долю в легендарной разорившейся сети техники «Связной» с торгов собирается приобрести бывший вице-президент ВЭБ.РФ и в прошлом топ-менеджер «Ростелекома» Сергей Фролов. О планах заключить договор купли-продажи говорится в материалах торговой площадки МТЭС, с которыми ознакомился CNews.

Непосредственно в торговых процедурах приняла участие Елена Колесникова, действующая в соответствии с агентским договором от 14 апреля 2026 г. в интересах «Фролова Сергея Николаевича (г. Екатеринбург)», говорится в материалах.

К участию в торгах был допущен только один бизнесмен, в связи с чем аукцион на повышение проводить не стали. «Договор купли-продажи заключается с Фроловым Сергеем Николаевичем», — говорится в документации.

Доли выставил на торги конкурсный управляющий АО «Группа компаний «Связной» Михаил Брычков в рамках процедуры банкротства. На торги попали 5,6% в «Сеть связной», напрямую принадлежащие ГК «Связной», и акции кипрского офшора DTS Retail, который владеет почти 70% в «Сеть связной».

Формулировка по акциям DTS Retail дана расплывчато — речь идет о 35 тыс. 499 штуках акций, находящихся в залоге у «Сбербанк инвестиции», и 33 тыс. 874 акциях без залога. В материалах указано, что речь о 51% и 49%, но до конца не прояснено, к чему относятся проценты. В материалах ГК «Связной» указано, что в компании DTS Retail она распоряжалась более, чем 20% акций.

Таким образом, если речь о продаже 100% акций DTS Retail, то Фролов может получить по итогам торгов более 75% «Связного». В закупочной документации подчеркивается, что вместе с акциями покупатель «принимает на себя все риски, связанные с приобретением, перерегистрацией акций, включая все виды ответственности, в том числе по законам Кипра и ЕС».

Продажа проходила двумя лотами. Начальная стоимость акций DTS Retail составила 6,5 млн руб., а доли в 5,65% — 1,8 млн руб. Фролов получил их по начальной цене — за 8,3 млн руб.

Кто такой Сергей Фролов

В материалах МТЭС не раскрывается, кто такой Сергей Фролов из Екатеринбурга. CNews удалось обнаружить в базе «Контур.Фокус» единственного предпринимателя с таким ФИО, зарегистрированного в Екатеринбурге в качестве ИП. Человек с таким же ИНН владеет 90% в ООО УК «Русь Менеджмент».

«Коммерсант» со ссылкой на соцсети Фролова сообщал, что владелец УК «Русь Менеджмент» — в прошлом старший вице-президент госкорпорации ВЭБ.РФ по работе с проблемными активами. Он занимался историей банка «Российский капитал», а также в участвовал в процедурах банкротства застройщика СУ-155 и агрохолдинга «Евродон», уточнял Forbes.

«Сбербанк инвестиции», возможно, один из партнеров «Русь Менеджмент». Например, в 2024 г. они совместно начали владеть одним из крупных франчайзи KFC (на тот момент еще не переименованной) — «Эй Кей Раша».

По данным «Контур.Фокуса», Сергей Фролов также владелец екатеринбургской компании ИК «Ледокол капитал». Кроме того, он фигурировал в числе совладельцев ООО «Мальгора групп», одним из генеральных директоров которого была Кристина Аллагулова, арбитражный управляющий, а ныне исполняющий обязанности президента «Сеть связной». Должность «Гендиректор-2» она получила в то время, как Фролову в компании принадлежали 50%, и почти одновременно с ним вышла из бизнеса. «Мальгора групп» — это основанная Иваном Гулиным юридическая и консалтинговая компания, «предоставляющая комплексные решения в специальных ситуациях», говорится на ее сайте.

В 2014-2015 гг. Сергей Фролов работал в должности замминистра транспорта и связи Свердловской области, отвечал за развитие ИТ.

Также Фролов работал в структурах «Ростелекома», с 2011 г. был первым заместителем директора макрорегионального филиала «Урал» «Ростелекома». А до этого назначения трудился в должности первого зама гендиректора АО «Уралсвязьинформ».

Что происходит со «Связным»?

«Сеть связной» находилась в процедуре банкротства, но сегодня — это действующая компания. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2025 г. утвердил мировое соглашение, по которому кредиторы собирались простить ему около 45 млрд руб. долга. Тогда эксперты заявляли CNews, что так как компания сохранила бренд, домен и оборудование, то можно ожидать ее возрождения «на пепелище».

В настоящее время DTS Retail принадлежат 69,2% в компании, еще «Евросеть Холдинг» 24,9%, АО «Группа компаний «Связной» — 5,6%, Cinnamon Shore — 0,2%. Связанные лица — Trellas Enterprises Limited, Aldemon Technologies и «Связной бай». Структура собственности компании запутана, в разное время в качестве совладельцев СМИ указывали помимо основателя Максима Ноготкова, структуры Михаила Прохорова, Олега Малиса, Алишера Усманова, а также Veon.

Фролову достанется доля в компании с отрицательными чистыми активами на 22 млрд руб. (по итогам 2025 г.). На конец 2024 г. величина таких активов достигала минус 48,6 млрд руб. По итогам 2025 г. у «Сети связной» нулевая выручка и бумажная чистая прибыль на 26,6 млрд руб. Ей уже простили долг на 29,5 млрд руб. Кроме того, был восстановлен резерв по сомнительным долгам и резерв под обесценение финансовых вложений на 34 млрд руб. В целом прочие доходы составили 67,9 млрд руб.

Прочие расходы тоже немалые — 42 млрд руб., из которых 35 млрд руб. — это стоимость проданных долгов. Компания также получила 820 млн руб. от перепродажи финансовых вложений, выплатила долг перед работниками на 884 млн руб. и поставщикам — 444 млн руб., а также получила кредиты и займы на 697 млн руб.

С октября 2025 г. и.о. президента «Связного» является арбитражный управляющий Кристина Аллагулова.

В компании уверены, что продолжат работу, находятся в поиске инвестора.

«Руководство и участники общества предпринимают все усилия, чтобы "Сеть связной" продолжила свою деятельность в обозримом будущем, в том числе проводят переговоры с крупнейшими кредиторами и заинтересованными инвесторами с целью реструктуризации капитала и обязательств организации. При подготовке настоящей отчетности руководство общества исходило из принципа непрерывности деятельности "Сеть связной"», — следует из пояснений к бухгалтерской отчетности компании, подписанной Аллагуловой.

На сентябрь 2025 г. имущество «Сети связной» имело рыночную стоимость в 1,5 млрд руб. Компании удалось сохранить IPv4-адреса стоимостью 42 млн руб. и товарные знаки, ПО, сайт и домен (оценены в 102,7 млн руб.). Кроме того, у компании осталось оборудование для работы на 1,2 млрд руб., несколько небольших помещений и доля в ООО «Связной сервис».

Попытка возродить бизнес уже была предпринята бывшими топ-менеджерами «Связного». В августе 2024 г. CNews писал, что они открыли новую сеть «Связь.ON», состоявшую на момент публикации из восьми магазинов, продававших смартфоны, носимую электронику, портативные колонки, планшеты и всевозможные аксессуары для техники – карты памяти, аккумуляторы и др. Помимо схожего названия, в визуальном стиле нового ритейлера не было ничего общего с айдентикой «Связного».

Как банкротили «Связной»

Сеть «Связной» была официально признана банкротом 12 декабря 2023 г. Арбитражным судом Москвы. Процедура банкротства была запущена после того, как компания сама подала соответствующий иск из-за невозможности выплатить более 15 млрд руб. Компания столкнулась с падением продаж, высокой долговой нагрузкой, цифровизацией рынка и исками от кредиторов.

Сеть «Связной» была создана в начале 2000-х годов и была одним из лидеров в сфере торговли мобильными телефонами. В начале 2010-х годов ее основатель Максим Ноготков стал активно диверсифицировать бизнес: были созданы банк «Связной», сеть по торговле непродовольственными товарами Enter, ювелирная сеть Pandora и различные стартапы.

Однако в 2014 г. структуры Ноготкова не стали справляться с долгами. Предприниматель попытался продать сеть «Связной» МТС, но сделка не состоялась. Ситуация осложнялась сложной структурой кредитов, а также залогами и офшорами в составе компании.

В рамках банкротства «Сети связной» претензии к DTS Retail появились у «Альфа-банка». Он пытался ее банкротить из-за долга в 7,6 млрд руб., но внезапно отказался от иска.