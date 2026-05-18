Операторам в два раза повышают пошлины за телефонные номера

Операторам связи повысили пошлины за ресурсы нумерации вдвое. Это может привести к очередному повышению цен на услуги для граждан.



Повышение пошлин

Пошлины за ресурсы нумерации для операторов связи в России с 1 июня 2026 г. будут повышены в два раза — с 50 до 100 руб. за один телефонный номер, за код идентификации сетей мобильной связи — с 3,25 млн до 6,5 млн руб., выяснил РБК.

О сроках вступления в силу решения Межведомственной рабочей группы по проекту оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности предупредило Минцифры.

Влияние на планы развития в регионах

Предыдущее повышение состоялось 12 лет назад, в 2014 г. и было не менее значительным. Плату за один телефонный номер подняли с 20 до 50 руб., за код идентификации сетей мобильной связи — с 2 млн до 3,25 млн руб.

Повышение пошлин в первую очередь затронет тех операторов, у которых номера закончились, и на рынок связи в целом не окажет существенного влияния, так как операторам выделено больше номеров, чем есть спрос на услуги, полагает гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

Другие факторы (например, увеличение с 2025 г. размера отчисления в резерв универсального обслуживания до 2%, ужесточения условий ведения деятельности, налоговая реформа) сказываются сильнее, считает эксперт.

Однако, повышение пошлин повлияет на политику долгосрочного планирования закупки номеров и решения о развитии операторов в регионах, по мнению директора по работе с операторами сервиса облачной телефонии «Новофон» Татьяны Шрамко.

«Помимо планирования и закладки потенциального роста абонентской базы, необходимо решить, будет ли оператор развиваться в других регионах. Ресурс обычно закупается объемами 500–1 тыс. номеров для "старта" в том или ином регионе, и далее от 10 тыс. и выше. И если в первом случае разница 25 тыс. и 50 тыс. не кажется слишком существенной, то 500 тыс. и 1 млн выглядят совсем иначе», — сказала она.

Оператор может понести потери, если купит слишком много номеров до изменения цен и не реализует их в дальнейшем, или если не закупится в достаточной мере до повышения пошлин, пояснила Шрамко.

Возможен очередной рост цен для потребителей

Наиболее вероятным сценарием Шрамко назвала ситуацию, когда компании, которые закупятся номерами с запасом, откроют акции, так как «спрос от операторов превысит клиентский, и номера "повиснут" в ожидании своего абонента».

Возможно также, что кто-то из операторов переложит дополнительные расходы на клиента.

Сотовая связь в России итак регулярно дорожает. Согласно официальной статистике Росстата, всего за первые девять месяцев 2025 г. (1 января – 30 сентября) абонентская плата за нее подскочила в цене на 17,3% год к году, как писал CNews. Повысить цены на свои услуги в 2026 г. намеревались 96% российских телеком-компаний, ссылаясь «инфляцию затрат».

В марте 2026 г. стало известно, что Минцифры просит операторов начать брать с клиентов деньги за использование более 15 ГБ международного интернет-трафика в месяц в рамках мер по ограничению использования VPN. Мера должна была начать действовать с 1 мая 2026 г., но операторы связи попросили ее отсрочить, так как не успели подготовиться технически к ее реализации.