CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Цифровизация Техника
|

РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД приступил к масштабному проекту по оснащению своих дата-центров высокоскоростной защищенной сетью Wi-Fi на базе программной платформы «Ростелекома». Работы стартовали во флагманском ЦОД компании «Медведково-2», где уже развернуто свыше 200 точек доступа. Дорожная карта проекта предусматривает установку более 1500 точек в других дата-центрах РТК-ЦОД до конца года по всей стране.

Как устроена сеть

Оснащение ЦОДов сетями Wi-Fi позволит сотрудникам дата-центров и клиентам РТК-ЦОД решать рабочие задачи в режиме реального времени из любой точки на территории объекта. Новые сети Wi-Fi разворачиваются на базе российского оборудования компании «Элтекс» и облачной платформы собственной разработки «Ростелекома», входящей в реестр отечественного программного обеспечения.

На объектах создаются сети двух типов: защищенная служебная — для клиентов и сотрудников РТК-ЦОД, а также открытая гостевая. Система авторизации реализована на базе облачного решения «Ростелекома» с полным соблюдением современных стандартов информационной безопасности. Все компоненты платформы развернуты во внутреннем контуре «Ростелекома» и полностью импортозамещены. Платформа Wi-Fi работает на инфраструктуре «Турбо Облака» – B2B-облачного провайдера, входящего в ГК РТК-ЦОД.

photogenica-phx315875074.webp

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика
РТК-ЦОД оснащает дата-центры защищенным Wi-Fi от «Ростелекома»

Что даёт проект

«Мы делаем работу в дата-центрах РТК-ЦОД максимально удобной для наших клиентов. Запущенная сеть Wi-Fi обеспечивает простую авторизацию и высокую скорость — общая пропускная способность каналов связи до объектов составляет 1,71 Гбит/с. Это высокопроизводительный защищенный Wi-Fi от «Ростелекома», построенный на полностью импортозамещенной платформе. Беспроводная сеть не предназначена для передачи данных клиентских сервисов, а служит исключительно удобным инструментом, ускоряющим технические операции. Проект стал возможен благодаря слаженной командной работе специалистов «Ростелекома» и РТК-ЦОД. На данный момент работа по его реализации продолжается: мы прорабатываем новые объекты, расширяем географию и планируем увеличение перечня оказываемых услуг для наших клиентов», — заявил Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.

«Оснащение дата-центров РТК-ЦОД защищенными беспроводными сетями на базе импортозамещенной платформы «Ростелекома» — это пример синергии компетенций внутри группы. Наше решение позволяет гибко управлять сервисом и оперативно внедрять новые функции, а клиентам РТК-ЦОД предоставляет доступ к высокоскоростному безопасному Wi-Fi с простой авторизацией», — заявил Григорий Южаков, директор продуктового офиса Wi-Fi компании «Ростелеком».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290