Сотовые операторы начали принудительно блокировать россиянам исходящие звонки. Но им это понравится

В России появилась новая практика борьбы с мошенниками. Операторы связи начали блокировать россиянам исходящие вызовы, если они являются частью мошеннической схемы – очень часто злоумышленники хитростью понуждают своих потенциальных жертв перезванивать им. Нововведение интегрировал «Т-мобайл».

Мы запрещаем вам звонить

Российские операторы связи перешли к новым методам защиты своих абонентов от мошенников. В дополнение к борьбе с входящими звонками они теперь блокируют еще и исходящие вызовы, пишут «Ведомости».

Такую практику ввел «Т-мобайл» – виртуальный оператор, подконтрольный «Т-банку» и базирующийся на телеком-оборудовании федерального операторов МТС и Т2 из «большой четверки». Это ответ оператора на новую тактику мошенников, в рамках которой они всеми силами пытаются заставить своих потенциальных жертв перезвонить им.

Такая схема появилась на фоне повсеместного распространения технологий блокировки нежелательных входящих вызовов. Россияне устанавливают на свои смартфоны специализированные приложения для блокировки, а также публикуют в интернете информацию о новых схемах мошенничества, тем самым мешая злоумышленникам зарабатывать деньги.

Если гора не идет к Магомету

Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Т-мобайла» Владимир Любимов, одна из новых тактик мошенников – это рассылка электронных писем, содержание которых подталкивает россиян к совершению исходящего вызова. Содержание таких писем может быть самым разным.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Мошенники теперь не только воруют деньги, но и заставляют тратить на них минуты из предоплаченного пакета

В «Билайне» рассказали изданию, что в такой корреспонденции может сообщаться, к примеру, о взломе профиля на «Госуслугах» и необходимости сменить пароль, а ниже размещен номер телефона, по которому нужно позвонить для этого.

К тому же мошенники не ограничиваются одними только электронными письмами – все-таки далеко не все пользуются этим средством связи на регулярной основе, к тому же почтовые сервисы постоянно совершенствуют свои антиспам-методики. По данным «Мегафона», в качестве альтернативы email злоумышленники используют фишинговые сайты, социальные сети и мессенджеры.

Они даже адаптировались к отключениям мобильного интернета, с которыми миллионы россиян сталкиваются ежедневно. Часто используется рассылка SMS, которые доходят до абонентов даже там, где есть только сеть 2G. Впрочем, как сообщал CNews, в периоды особо массовых блокировок интернета операторы попутно ломают еще и систему SMS.

А как у других

Другие операторы связи тоже внедрили системы защиты абонентов от мошенников, навязывающих россиянам именно исходящие вызовы. К примеру, «Мегафон» сообщил «Ведомостям», что занимается анализом абонентского интернет-трафика, а также выявляет подозрительные SMS-сообщения и номера телефонов мошенников и блокирует своим абонентам возможность перезвонить им.

Насколько сильно распространена схема с исходящими звонками злоумышленникам, к моменту выхода материала статистики не было. Представители «Сбермобайла» сообщили изданию, что в сети этого оператора подобные сценарии пока встречаются не очень часто.

Пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков заявил «Ведомостям», что «технически предотвратить сам исходящий звонок клиента мошеннику невозможно». По его словам, в связи с этим операторы научились не только «с самим звонком, но и с его контекстом». По его словам, это значительно сложнее в сравнении с блокировкой входящих скам-вызовов.

Не вымрет

И все же, несмотря на всю осведомленность россиян о схемах и тактиках мошенников, они продолжают попадаться на их уловки. Издание приводит статистику ИБ-компании «Лаборатория Касперского», согласно которой всего лишь за январь-апрель 2026 г. граждане России попытались перейти по фишинговым и мошенническим ссылкам свыше 65 млн раз.

Да и сами мошенники хватку явно не теряют, несмотря на все предпринимаемые меры по борьбе с ними. По данным «Лаборатории Касперского», за первые четыре месяца 2026 г. как минимум 60% пользователей сервиса определения номера Kaspersky Who Calls по меньшей мере один раз столкнулись с потенциально мошенническими вызовами, притом не только входящими, но и исходящими.

Как сообщил изданию эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин, в обозримом будущем мошенники станут еще активнее применять схему с исходящими вызовами. Он называет ее «обратным фишингом».