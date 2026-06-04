Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

Чукотка может стать первым российским регионом, в котором появятся сети 5G. Соответствующие частоты «в приоритетном порядке» планируется выделить для строительства на территории Баимского ГОК, сеть 5G будет нужна для работы беспилотной техники. Данный случай также может стать первым, когда сотовая сеть будет запущена промышленным потребителем, а не оператором связи.

Частоты 5G для Баимского ГОК

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении частот для сетей пятого поколения сотовой связи (5G) для Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК). Это следует из материалов к заседанию комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

В материалах указывается, что поручение по развитию Баимского ГОК дал вице-премьер - представитель Президента России в Дальне-Восточном федеральном округе Юрий Трутнев. Проект является «приоритетным».

© alevetdinov / Фотобанк Фотодженика Чукотка может стать первым российским регионом, в котором появятся сети 5G

В связи с этим ООО «ГДК Баимская» предлагается в «возможно кроткий срок» представить на рассмотрение комиссии радиочастотную заявку на выделение радиочастот для сети 5G на территории Баимского ГОК. Одновременно предполагается зафиксировать, что данная заявка будет рассматриваться в «приоритетном порядке», а при необходимости - в заочной форме.

Проект месторождения меди на Чукотке

Баимская ГОК - строящийся проект на территории Баимской медно-порфированной площади, расположенной в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Территория включает в себя 12 перспективных месторождений с ресурсным потенциалом 23 млн тонн меди, а также ресурсами золота, молибдена и серебра. Самое перспективное месторождение Песчанка содержит предполагаемые ресурсы в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

Стоимость проекта оценивается в 1,1 трлн руб., из них к началу 2025 г. было освоено 290 млрд руб. Проектная мощность составит 70 млн тонн руды в год, благодаря чему в первые годы эксплуатации планируется получить порядка 400 тыс. тон меди. В реализации проекта участвует госкопрорация «ВЭБ.РФ».

На территории Баимского ГОК уже используются технологии интернета вещей, обеспечивающие работу беспилотной карьерной техники. К настоящему времени было закуплено 1,4 тыс. единиц такой техники. Поддержка массовых сетей интернета вещей является одной из ключевых особенностей сетей 5G.

В пресс-службе Минцифры заявили, что к настоящему моменту «ГДК Баимская» не подавала в ГКРЧ заявки на получение радиочастот и в повестке ближайшего заседания комиссии такого вопроса нет. «ГДК Баимская» не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Проблемы с запуском сетей 5G в России

В России нет действующих коммерческих сетей 5G, хотя вопрос об этом рассматривается около 10 лет.

В 2019 г. ГКРЧ планировала принять решение о проведении аукциона на выдачу 5G-частот в миллиметровом диапазоне - 24,25-24,65 ГГц. Затем аукцион был отменен, а компания МТС («Мобильные Телесистемы») получила первую лицензию 5G на работе в данном диапазоне.

Но миллиметровый диапазон - лишь одна из групп частот, необходимых для запуска сетей 5G. Для строительства сетей на территории крупных городов необходимы частоты в диапазона 1-5 ГГц. Наиболее перспективными в мире считаются частоты 3,4-3,8 ГГц, однако из-за позиций силовых ведомств в России они так и не были выделены для сетей 5G.

В 2025 г. ГКРЧ постановила провести аукцион на выдачу частот в «альтернативном» диапазоне - 4,8-4,99 ГГц. Однако торги были отменены. На ближайшем заседании ГКРЧ комиссия уже самостоятельно хочет выделить частоты в данном диапазоне основным сотовым операторам: МТС, «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Ростелеком».

Отметим, что если ГДК «Баимская» все-таки получит частоты, соответствующая сеть может стать не только 5G-сетью в России, но и первой сотовой сетью, построенной не оператором связи, а крупным промышленным потребителем. На протяжении нескольких лет ГКРЧ рассматривала возможность выделения частот для сетей предыдущего, четвертого поколения сотовой связи (4G), предназначенных для строительства технологических сетей LTE (private LTE).

Такие частоты могли бы быть выделены владельцам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, атомной энергетики и промышленных предприятий в целях создания технологических и выделенных сетей связи на площадных и линейно-промышленны объектах. Однако решение так и не было принято.