В России спрос на облака за год вырос на 29%. Спасибо ИИ и дорогой инфраструктуре

Российский рынок инфраструктурных облачных сервисов по итогам 2025 г. вырос на 29% и достиг 96 млрд руб. Платформенные сервисы в публичном облаке продемонстрировали аналогичную динамику и составили 38 млрд руб. В качестве основных причин роста инвестиций в облачные услуги респонденты отмечают рост стоимости ИТ-оборудования и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Рост спроса

В 2025 г. был рост спроса на облака в России из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также удорожания ИТ-инфраструктуры, пишут «Ведомости».

По данным Apple Hills Digital и облачных провайдеров Cloud.ru, Selectel и VK Tech, по итогам 2025 г. российский рынок инфраструктурных облачных сервисов вырос на 29% и достиг 96 млрд руб, а платформенные сервисы в публичном облаке продемонстрировали аналогичную динамику и составили 38 млрд руб., как прогнозировали на CNews. Само исследование было основано на опросе 419 компаний малого, среднего и крупного бизнеса, представляющих государственный сектор, ИТ, телекоммуникационную, промышленную, транспортную, строительную и медиаотрасли.

В качестве основных причин увеличения инвестиций в облачные услуги респонденты назвали: рост объемов данных — 33%; модернизацию бизнеса — 32%; рост стоимости оборудования — 30%; повышение требований к информационной безопасности (ИБ) — 30%; внедрение ИИ-технологий — 27%; ИТ-импортозамещение — 20%. В исследовании уточняется, что респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

Правительство Тюменской области Спрос на облака в России вырос на 30% в 2025 г. благодаря ИИ и дорогой ИТ-инфраструктуре

На рост рынка также повлияло увеличение числа компаний, использующих услуги нескольких облачных провайдеров одновременно. Согласно исследованию, около 30% компаний работают с двумя провайдерами, 15% — с тремя и 13% — с четырьмя. Чаще всего такая мульти-вендорная стратегия применяется для снижения зависимости от одного ИТ-поставщика, оптимизации стоимости ресурсов и минимизации рисков, связанных с изменением тарифов. При этом 42% российских компаний продолжают пользоваться услугами только одного облачного провайдера.

Мировая практика

Возможность быстро и удобно использовать облачные сервисы нескольких провайдеров одновременно является мировой практикой, отметил исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий. По его словам, такая мультиоблачная стратегия позволяет бизнесу гибко распределять рабочие нагрузки в зависимости от задач: повышать отказоустойчивость систем, оптимизировать затраты, соответствовать регуляторным требованиям, а также оперативно получать дополнительные вычислительные мощности для работы с ИИ. В качестве примера Лобоцкий даже привел ситуацию в конце 2025 г., когда после крупного сбоя Amazon Web Services (AWS) компания оперативно обеспечила сетевую совместимость со сервисами Google Cloud.

Российские компании стремятся сочетать преимущества публичного облака с возможностью размещения части критически важных ИТ-систем и данных в собственном контуре, отметил генеральный директор Yandex Cloud Григорий Атрепьев. По его словам, такой гибридный подход активно набирает популярность как в России, так и в мире.

Главные причины

Рост российского рынка облачной инфраструктуры обусловлен рядом экономических факторов, включая ограниченную доступность капитала, сложности с поставками и существенное удорожание ИТ-оборудования для построения собственной ИТ-инфраструктуры, отметил руководитель программы исследований российского рынка Apple Hills Digital Василий Пименов. В 2026 г. рынок продолжит расти, однако темпы роста замедлятся примерно до 20% в год. По мнению эксперта, это связано с повышением зрелости российского рынка и сокращением доли новых клиентов.

Двумя ключевыми драйверами роста рынка облачных услуг, помимо запуска новых ИТ-проектов, являются инфляция и развитие ИИ-технологий, подтвердил «Ведомостям» заместитель генерального директора Astra Cloud (входит в «Группу Астра») Константин Анисимов. В условиях высокой ключевой ставки (16–21% в 2024-2025 г.) облачные провайдеры планомерно повышали тарифы, что отражало рост стоимости ИТ-оборудования, электроэнергии, аренды центров обработки данных (ЦОД) и заработной платы сотрудников. Одновременно с этим наблюдается рост спроса на ИТ-инфраструктуру в облаке, где графические процессоры используются для ресурсоемких параллельных вычислений, продолжил Анисимов. По его словам, самостоятельное приобретение и обслуживание graphics processing unit (GPU)-серверов является дорогостоящим, длительным и технически сложным процессом. Кроме того, размещение такой ИТ-инфраструктуры в обычной серверной комнате часто невозможно из-за высокого энергопотребления. В связи с этим компании все чаще предпочитают использовать облачные мощности. Остальные факторы — уход западных вендоров, регуляторное давление и дефицит ИТ-кадров — представляют собой скорее структурный фон, который сформировался еще в 2022-2023 г., добавил он.

Рост рынка облачных услуг напрямую связан с цифровизацией бизнес-процессов, отметил директор по развитию бизнеса компании «Базис» Андрей Толокнов. По его словам, у компаний увеличивается количество онлайн-сервисов для клиентов и сотрудников, растет объем данных, медиафайлов и документов, которые необходимо хранить, обрабатывать и защищать. Развитие таких ИТ-сервисов, как «Госуслуги» и мобильные приложения банков, требует значительных вычислительных мощностей и гибкой ИТ-инфраструктуры, которую не всегда целесообразно разворачивать внутри компании, подчеркнул эксперт.

Свои сервера — это дорого

Строительство собственной ИТ-инфраструктуры в 2025-2026 г. является длительным и дорогостоящим процессом, в то время как использование облачных сервисов позволяет заказчикам избежать единовременных капитальных затрат, отметил технический директор РТК-ЦОД Алексей Забродин. По его словам, приобретая ИТ-оборудование в собственность, компании вынуждены закупать его с запасом «впрок», поскольку оперативно докупать дополнительные мощности в нужный момент практически невозможно. В облачной модели ресурсы предоставляются быстро, точно в соответствии с текущими потребностями и только на тот период, когда они действительно требуются.

Прогнозы по рынку

Все опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют дальнейший рост российского рынка облачных услуг в 2026 г.

По оценке директора по продуктам MWS Cloud Михаила Тутаева, объем рынка в 2026 г. увеличится на 23% и достигнет 274 млрд руб. Эксперт подчеркнул, что в условиях дефицита оборудования и вычислительных мощностей использование облачной инфраструктуры остается экономически наиболее оправданным решением для компаний.