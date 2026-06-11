Производство российских печатных плат в России вырастет на 127% к 2030 году

По оценкам экспертов, к 2030 г. объемы российского производства печатных плат могут увеличиться на 127%. Летом 2026 г. платы иностранного производства по-прежнему занимают три четверти рынка. В частности, в 2025 г. емкость рынка печатных плат составила 123 млн квадратных дециметров, из которых лишь 24% российского производства.

Прогноз по объему рынка

Объем российского производства печатных плат может вырасти на 127% к 2030 г., пишут «Ведомости». Но три четверти всего рынка в июне 2026 г. все еще занимают платы иностранного производства.

По данным «Резонит», объем российского рынка печатных плат в 2025 г. составил 123 млн кв. дм. При этом доля отечественных производителей достигла 29,8 млн квадратных дециметров (кв. дм.), или 24%.

По словам генерального директора АНО «Консорциум печатных плат» Ольги Кожуховской, в 2024 г. емкость рынка печатных плат также составляла около 123 млн кв. дм., в денежном же выражении рынок оценивался примерно в 29,2 млрд руб. В 2025 г. рынок в стоимостном выражении снизился до 28,1 млрд руб. на фоне уменьшения стоимости импорта, который сократился с 25 млрд руб. в 2024 г. до 22,6 млрд руб. в 2025 г.

Magnific - Freepik Производство российских печатных плат вырастет на 127% к 2030 г.

В 2025 г. крупнейшим производителем печатных плат среди представленных в презентации стал «Резонит» с объемом выпуска 6,6 млн кв. дм. в год. Второе место заняла компания «Ядро Фаб» (4,8 млн кв. дм.), третье — «Электроконнект» (3,6 млн кв. дм.).

Согласно прогнозу «Резонита», к 2030 г. «Ядро Фаб» и «Итэлма» смогут нарастить производство до 15 млн кв. дм. в год каждая. Сам «Резонит» планирует выйти на уровень около 12 млн кв. дм. ежегодно. Совокупный рост российского производства печатных плат компания оценивает в 127% к 2030 г.

Доля рынка

Доля иностранных производителей на рынке печатных плат по-прежнему остается высокой по нескольким ключевым причинам, отметила Ольга Кожуховская. По ее словам, российские печатные платы стоят в три-пять раз дороже зарубежных аналогов, что существенно снижает их конкурентоспособность. Кроме того, до начала активной политики ИТ-импортозамещения в России отсутствовали жесткие требования по использованию именно отечественной продукции, в связи с чем многие компании продолжали закупать импортные печатные платы.

Доля российских производителей печатных плат выросла незначительно — всего на 5 процентных пунктов по сравнению с 2024 г. Это связано с технологическим отставанием отечественных предприятий, считает директор по производству компании Fplus Дмитрий Орленко. По его мнению, даже этот небольшой прирост удалось достичь преимущественно благодаря регуляторным требованиям. Без существенной модернизации производственных мощностей дальнейшее увеличение выпуска российской продукции будет крайне затруднительно. Эксперт отмечает, что вложения в модернизацию могут достигать нескольких миллиардов рублей. При этом совокупный объем отечественного производства печатных плат оценивается всего в 5-7 млрд руб., что делает такие инвестиции экономически невыгодными для большинства игроков рынка.

Маленькая локализация

Другой критичный фактор отставания локализованного рынка печатных плат — большая разница в цене, согласен Дмитрий Орленко с Ольгой Кожуховской. Рынок печатных плат в России — это примерно 0,4% от общемирового производства, что можно закрыть мощностями только одного завода в Китае, сетует эксперт. Например, один завод по производству в Дунгуане выпускает 14 млн кв. дм. плат в месяц, или около 168 млн кв. дм. плат в год.

По словам генерального директора АНО «Телекоммуникационное оборудование» Григория Ревазяна, доля иностранных производителей на рынке печатных плат остается высокой по двум основным причинам: отсутствие обязательных требований по использованию российских плат в различных отраслях, а также ограниченные возможности отечественных предприятий по выпуску крупносерийных партий и высокотехнологичных изделий. Он считает, что внедрение механизма форвардных контрактов на производство и поставку российских печатных плат позволит существенно стимулировать спрос на отечественную продукцию.

ИТ-импортозамещение способствует росту

Ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова отметила, что доля российских производителей печатных плат постепенно растет, однако этот рост происходит с довольно низкой базы. По ее словам, значительная часть сложной электроники в России исторически строилась на зарубежной компонентной базе, под которую выстраивались и цепочки поставок печатных плат. В результате доля отечественных производителей пока не превышает даже 25% рынка.

По мнению Безруковой, развитие рынка печатных плат в 2026 г. будет зависеть от нескольких ключевых факторов: объема государственного заказа, прогресса в развитии отечественной электронной компонентной базы, загрузки новых производственных мощностей, а также способности российских производителей быстро масштабировать выпуск. Позитивное влияние на рост рынка окажет продолжение политики ИТ-импортозамещения, а также устойчивый спрос со стороны промышленности, телекоммуникационной отрасли, приборостроения и оборонного комплекса.