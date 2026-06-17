Спамеры вернули себе 2007 год. В стране взрывной рост рекламы по SMS на фоне блокировок интернета

Повсеместные блокировки мобильного интернета принудили рекламный рынок к масштабной перестройке. Он вернулся на 20 лет назад – теперь бизнес все чаще заказывает рекламу по SMS, которая была популярна задолго до распространения быстрого и дешевого мобильного интернета. В рекламные кампании по SMS закладывают внушительные бюджеты.

Заспамить любой ценой

В России выросли объемы рекламы, которая досаждает россиянам по SMS. Короткие текстовые сообщения внутри становятся все более популярным каналом доставки спама, что напрямую связано с отключениями мобильного интернета, пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на статистику операторов связи, которым напрямую выгоден рост частоты закупки проморассылок в SMS-сообщениях. Так, согласно данным «Мегафона», в апреле 2026 г. количество рекламных SMS выросло на 37% год к году.

Растут и объемы денежных средств, которые компании вкладывают в рекламные SMS-рассылки. По данным «Мегафона», в среднем они увеличились на 20% год к году.

В операторе подчеркнули, что активнее всего заспамить россиян по SMS пытаются компании, работающие в финсекторе, связанные с розничной торговлей. Также в числе лидеров – производители одежды и обуви.

freepik Заблокировать рекламные SMS не так-то просто

В прошлом рассылки по SMS были очень популярным средством доставки рекламы. Они были востребованы вплоть до начала предыдущего десятилетия, пока в стране не было относительно дешевого и скоростного мобильного интернета. С его появлением реклама переместилась в мессенджеры.

Медленно запрягают

В «Мегафоне» отметили, что именно апрель 2026 г. стал периодом наибольшей активности компаний в плане закупок SMS-рекламы. Конкурирующие операторы согласны с этим.

В частности, представители MТС AdTech тоже указывают на апрель 2026 г. как на период самого заметного роста рекламной SMS-активности, отмечает «Коммерсант».

С чем именно это связано – вопрос пока открытый. Однако стоит напомнить, что на протяжении всего марта 2026 г. в Москве не работал мобильный интернет – не было доступа к банкоматам, сервисам такси, невозможно было оплатить картой, даже воспользоваться общественным туалетом. Спустя всего месяц компании переключились на SMS-рекламу.

По информации издания, суммарное число стартовавших в апреле 2026 г. рекламных SMS-кампаний выросло на 35% год к году. При этом итоговый объем отправленных коротких сообщений, содержащих спам, за тот же период увеличился почти на 37%.

Москва и Центральный регион оказались в лидерах по количеству рекламных SMS-рассылок по результатам апреля 2026 г. Если рассматривать период с 1 января по 30 апреля 2026 г., то на первом месте в этом плане находится Северо-Западный регион. За это время число кампаний с использованием SMS увеличилось здесь на 71%.

Зачем замедляться, если можно ускориться

В «Билайне» не предоставили изданию абсолютных значений по числу рекламных SMS-сообщений в сети оператора. Но представители компании подчеркнули, что их становилось больше в течение «всего квартала» – по всей видимости речь о второй четверти 2026 г., которая продлится до 30 июня.

В «Билайне» отметили также, что количество рекламных кампаний продолжило расти и в мае, и в июне 2026 г. В эти месяцы активнее всего на перебои с мобильным интернетом жалуются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Нельзя исключать, что бизнес и дальше продолжит наращивать объемы отправки рекламных SMS.

Вы не понимаете, это другое

Участники рекламного рынка в корне не согласны со статистикой, приведенной операторами связи. Как пишет «Коммерсант», некоторые из них и вовсе настаивают на том, что количество рекламных кампаний с использованием SMS сокращается.

Об этом говорит, в частности, компания Mindbox. По словам ее представителей, некоторые клиенты и вовсе отказываются от рассылки спама по SMS на фоне роста стоимости этой услуги.

«SMS – это высококонверсионный канал точечного применения. За прошедший год клиенты Mindbox отправили в 26 раз меньше SMS, чем писем. Но канал показывает высокую доставляемость – 91–96% – и конверсию до 10%. Поэтому бизнес использует SMS прицельно: для срочных триггерных сообщений, акций с коротким окном и т. д.», – заявила изданию объясняет руководитель продукта «Рассылки» компании Ирина Белица.

Согласно ее подсчетам, каждое рекламное SMS-сообщение длиной свыше 70 символов может стоить заказчику вплоть до 37 руб.

Аналогичного мнения придерживаются и в компании NMi Digita. А в «СберМаркетинге» настаивают, что спам в push-уведомлениях гораздо более выгоден для компаний, нежели рассылка рекламных SMS. Это «более дешевый, гибкий формат», сообщили они изданию, добавив, что он обеспечивает «персонализацию по аудиториям».

Между тем, от рекламных push-уведомлений гораздо проще защититься, нежели от SMS-рассылок. Первые можно заблокировать прямо в настройках операционной системы, ведь такие уведомления могут присылать только установленные приложения. Для борьбы с рекламой по SMS с высокой долей вероятности придется поставить отдельное специализированное ПО, чтобы под блокировку не попали легитимные сообщения.