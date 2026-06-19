Разработчика оштрафовали на 100 млн за низкие продажи системы выявления паники у россиян

Вендор ИТ-решений в сфере акустики и речевых технологий Voicecom по решению суда должен вернуть в бюджет 100 миллионов за срыв проекта создания системы на основе ИИ, позволяющей прослушивать общественные места на выявления взрывов и паники. Продажи системы не оправдали первоначальные планы государственного фонда РФРТИ. Почти одновременно Минцифры ограничило доступ к карточке главного реестрового ПО компании для создания голосовых ботов из-за возможных нарушений. Эксперты считают, что принятые решения могут привести к краху разработчика, который раньше указывала в числе своих клиентов Сбербанк и «Аэрофлот».



Решение суда на 100 миллионов

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) к ООО «Войс Коммьюникэйшн» (бренд Voicecom) о взыскании средств государственного гранта, а также процентов и штрафов на общую сумму в 100 млн руб. Судебный акт в полном объеме был опубликован 11 июня 2026 г. и может быть обжалован.

Бюджетные средства предназначались на создание акустической системы на основе ИИ для постоянного мониторинга ситуации в общественных местах. Система должна была выявлять такие инциденты, как паника, взрывы, выстрелы, битье стекол, а также другие опасные и подозрительные шумы с помощью расставленных IP-микрофонов и нейросетей.

© Денис_Востриков / Фотобанк Фотодженика РФРИТ потребовал вернуть грант на фоне плохих продаж системы борьбы с паникой

Выдавший грант РФРИТ — это институт развития группы ВЭБ.РФ, оператор государственных мер поддержки в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», следует из информации на его сайте. Председателем наблюдательного совета фонда является глава Минцифры Максут Шадаев. Фонд занимается распределением бюджетных средств на перспективные проекты в сфере науки и технологий.

В РФРИТ и Voicecom не ответили на запросы CNews.

Нарушения плановых показателей

Согласно данным судебной картотеки, Voicecom в 2021 г. получил от РФРИТ грант на 72 млн руб. на реализацию проекта, который официально носил название «Разработка системы обеспечения безопасности в помещениях SecureTrack.AI на базе речевых технологий и искусственных нейронных сетей». Однако по итогам мониторинга выяснилось, что получатель гранта не выполнил ряд ключевых показателей.

Представители фонда в суде пояснили, что из семи запланированных показателей проекта три не были достигнуты вовсе, а один был выполнен с опозданием. В частности, коммерциализация решения в 2024 г. составила лишь 13,5 млн руб. при плане почти в 36 млн руб., что в 2,5 раза ниже. Не были выполнены условия по участию в профильных форумах и подписанию соглашений о пилотных внедрениях.

Кроме того, включение решения в реестр отечественного ПО произошло с задержкой — в марте 2025 г., хотя по плану должно было быть выполнено еще в 2023 г.

В связи с этими обстоятельствами грантовый комитет РФРИТ в июле 2025 г. принял решение расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и потребовать возврата средств.

Сколько должны вернуть

Суд, изучив материалы дела, постановил взыскать с ООО «Войс Коммьюникэйшн» основной долг по гранту в размере 65,1 млн руб. (часть средств гранта была возвращена ранее). Также ответчику предстоит выплатить штрафные санкции в сумме 32,3 млн руб., а также проценты за пользование средствами. При этом суд разрешил не выплачивать проценты на штраф. Однако суд отказал во взыскании процентов на штраф, посчитав это двойной мерой ответственности. Общая сумма к взысканию составила 99,4 млн руб.

Компании вряд ли удастся оспорить принятое решение, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

«Как видно из решения суда, ответчик — получатель гранта — не достиг плановых показателей реализации проекта. По этой причине истец принял решение об отказе от утверждения отчета о достижении плановых показателей, а затем — о расторжении соглашения о предоставлении гранта в одностороннем порядке. Поскольку в этом случае ответчик обязан вернуть сумму гранта с начислением на неё процентов, суд правомерно удовлетворил исковые требования», — добавил юрист.

Юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева указывает, что ответчик не явился на заседание, не предоставил отзыв и доказательства добросовестного исполнения условий контракта, поэтому позиция истца выглядит достаточно убедительно, а апелляция вряд ли будет в его пользу.

При этом сумма взыскания вполне может привести к краху бизнеса, добавляет юрист. «Сумма взыскания составляет почти половину от годовой выручки ответчика. При текущей рентабельности компания не сможет погасить долг из операционных средств. Рыночная стоимость компании составляет ориентировочно 105,76 млн руб. Таким образом, взыскание возможно через мировое соглашение с длительной реструктуризацией долга, либо эта ситуация может привести компанию к банкротству», — пояснила Янбаева.

Для чего предназначено спорное ПО

Система акустического мониторинга SecureTrack.AI построена на базе искусственных нейронных сетей и речевых технологий. Она предназначена для реализации задач по обеспечению безопасности в местах повышенного скопления людей.

Ситуации отслеживаются в режиме реального времени: система анализирует звуковой поток с IP-микрофонов с помощью детекторов, построенных на базе нейросетей, и мгновенно распознает ключевые угрозы: взрывы, выстрелы, панику, сопровождающуюся криками и шумом, разрушение конструкций и разбитые стекла. Архитектура SecureTrack.AI включает подсистему регистрации аудиопотоков, модуль детектирования на основе нейросетей и веб-интерфейс для мониторинга и настройки. Ее работа позволяет мгновенно определить степень распространения проблемы и снизить возможное количество жертв и пострадавших.

Особенностью решения является возможность дообучения детекторов для повышения точности распознавания и добавления новых типов событий. Кроме того, система умеет фильтровать фоновые шумы, характерные для конкретных помещений (например, детский гам в школе или звуки кинотеатра), чтобы избежать ложных срабатываний, утверждают разработчики.

Все аудиоданные SecureTrack.AI протоколируются и сохраняются в объектном хранилище для последующего анализа. Благодаря гибкости и высокой скорости обработки решение становится надежным инструментом повышения уровня безопасности на социально значимых объектах, утверждал разработчик.

Исключение ПО из реестра

SecureTrack.AI — не единственное решение, попавшее в немилость у государственных органов. Из реестра Минцифры России могут исключить другой сервис Voicecom — систему MAICS. Компания позиционирует ее как первую в России мультиканальную коммуникационную no-code платформу на основе искусственного интеллекта. С помощью системы можно создавать умных голосовых помощников, способных продавать, напоминать и консультировать как живой собеседник, только в разы эффективнее.

Компания до сих пор делала ставку на крупных клиентов — в их числе на ее сайте указаны Сбербанк, «Аэрофлот», «Промсвязьбанк», РЖД, T2, «Росатом» и другие.

В настоящее время запись MAICS в реестре российского ПО Минцифры России ограничена до обновления информации о системе ее правообладателем.

Как пояснили CNews в пресс-службе Минцифры, доступ к реестровой записи может быть ограничен в случае выявления неактуальных сведений — до тех пор, пока правообладатель не внесет необходимые изменения и запись не будет обновлена.

Включение решений в реестр осуществляется только при строгом соответствии установленным требованиям и регламенту, единым для всех заявителей. Если ПО перестаёт соответствовать хотя бы одному из критериев, оно подлежит исключению. При доработке продукта и приведении его в соответствие требованиям компания вправе повторно подать заявку на включение в реестр, пояснили в Минцифры.

Исключение из реестра закроет для компании возможность участвовать в госзакупках, а также пользоваться рядом льгот.

Экспортный потенциал

Генеральный директор Voicecom Светлана Полковникова в интервью «Национальной службе новостей» в 2020 г. рассказывала, что идея создания колл-центра появилась у нее после визита в Израиль. Первым федеральным клиентом стал «Аэрофлот». Затем компания решила выйти на ИТ-рынок и стала интегратором голосовых технологий. Позже бизнес трансформировался в вендорский, то есть компания занялась разработкой собственных ИТ-решений.

«Всего нами проведено более сотни внедрений, а также применений в качестве облачного сервиса новой версии MAICS», — говорила Полковникова в 2020 г. Тогда компания планировала выйти на рынки Европы, США, Израиля.

«Мы в компании шутим, что на нас возложено воплощение в жизнь детской песни "Вкалывают роботы, а не человек"», — констатировала Полковникова.

История с упоминанием «Ростеха»

В 2023 г. «Войс Коммьюникэйшн» упоминался в СМИ в связи с задержанием в Москве директора по развитию бизнеса основанного ГК «Ростех» ООО «Цифромед» Романа Селиванова, а также коммерческого директора «Цифромед» Леонида Коковина. Как писало агентство «Регнум», обоих обвинили в мошенничестве.

Селиванова и Коковина задержали после того, как гендиректор «Московского центра новых технологий телекоммуникаций» (АО «МЦ НТТ») Сергей Шишмарев передал им 2,5 млн руб. в ресторане. Его компания выиграла госзакупку на обеспечение работы контакт-центра «122» за 210 млн руб. Заказчиком выступало ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области».

Коковин и Селиванов представились «доверенными лицами заказчика» и заявили, что нужно обсудить условия госконтракта. Они пояснили директору «МЦ НТТ», что победа его компании в конкурсе произошла из-за технической ошибки, поэтому ему нужно привлечь «Войс Коммьюникэйшн» в качестве субподрядчика, писало агентство «Регнум».

Шишмареву пояснили, что «Войс Коммьюникэйшн» «поможет ему избежать трудностей в принятии выполненных работ» и «избежать штрафных санкций». Однако, чтобы все это осуществить, ему придется передать 10 млн.

Шишмарев пожаловался на происходящее в полицию, после чего представителей «Цифромеда» задержали. В «Ростехе» тогда заявили, что продали «Цифромед» до описанных событий, а обвиняемые не являются сотрудниками «Ростеха».