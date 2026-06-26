Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

ФАС России выпустила ряд рекомендаций для операторов связи, связанных с тем, что они немного перестарались с маркетингом. Больше всего Службе не понравились реклама и услуги, в которых есть упоминание 5G – в России этих сетей до сих пор нет, но операторы используют эту аббревиатуру, тем самым потенциально вводя россиян в заблуждение.

Будьте честными, операторы

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) порекомендовала операторам сотовой связи пересмотреть то, как они рекламируют услуги, связанные с сетями пятого поколения (5G). Как пишет «Коммерсант», упоминание этих сетей в маркетинговых акциях и рекламе может вызвать у россиян ложное предположение о «возможности пользоваться услугами связи» на базе сетей 5G.

ФАС прямо заявила, что операторам стоит пересмотреть свои подходы к маркетингу, иначе упоминание 5G потенциально может быть расценено как «признак недобросовестного поведения».

Опрошенные изданием юристы полагают, что операторы, конечно, могут не внять словам ФАС, ведь это всего лишь рекомендация, а не приказ. Однако такое непослушание может обернуться для них административными делами о недобросовестной конкуренции.

Что произошло

Сотовые сети 5G – самые современные в мире на момент выхода материала. Они позволяют передавать данные с огромной скоростью – сети четвертого поколения (4G, LTE) никогда не сравнятся с ним в этом плане.

Manuel de la Fuente / Pixabay Российские сотовые сети отстали в развитии от американских и китайских на несколько лет. И никаким маркетингом это не скрыть

Но беда в том, что в России ни у одного оператора таких коммерческих сетей нет и в помине. Они не построили их ни в одном городе, даже в Москве, если не считать нескольких тестовых зон, впервые оборудованных более пяти лет назад при участии двух крупнейших в мире поставщиков базовых станций 5G – европейских компаний Nokia и Ericsson. Они обе покинули Россию на почве санкций в 2022 г.

В других странах, например, в США и Китае, сотовые сети пятого поколения быстро и успешно развиваются с 2019 г. Чаще всего операторы в этих странах используют диапазон 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят силовиками, и потому местные сети 5G на нем работать не будут.

Между тем, отсутствие в России сетей 5G совершенно не мешает крупнейшим операторам связи использовать их упоминание в своей рекламе. Именно этот парадокс и не понравился ФАС. Как сообщал CNews, она впервые обратила на это внимание в начале лета 2026 г.

Кого поймали за хвост

5G в своих маркетинговых материалах в разных объемах и разной частотой упоминают все четыре федеральных оператора связи. К примеру, в феврале 2026 г. МТС запустил рекламную кампанию «Совсем скоро», связанную с сетями пятого поколения, однако не разместил на сайте ни одного предложения услуг на базе этих сетей.

Далее, «Билайн» указывал на своем сайте и в рекламном ролике, что «тестирование сети 5G доступно всем абонентам». «Мегафон» со своей стороны предложил абонентам «5G режим», увеличивающий скорость передачи данных. Вот только коммерческих, то есть общедоступных сетей 5G у него нет.

Схожая услуга по ускорению мобильного интернета имеется и у Т2 – оператор назвал ее 5G Ready. Но и у него пока нет своих 5G-сетей.

Срок – неделя

Рекомендации ФАС по устранению выявленных недочетов имеют вполне конкретный срок выполнения. Операторы могут последовать им до 3 июля 2026 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания экспертного совета ФАС.

Таким образом, ФАС предоставила операторам всего неделю с момента публикации рекомендаций. Какие действия Служба предпримет против операторов, рекомендации не соблюдающих, к моменту выхода материала не раскрывалось.

Исправления оптом

Рекомендации ФАС касаются не только упоминаний 5G. Они также затрагивают и другие услуги операторов связи, в которых Служба тоже углядела признаки недобросовестного поведения.

«Билайну» ФАС порекомендовала поменять условия акции «Платим за входящие» – сейчас она подразумевает выплату абоненту по 50 коп. за каждую полную минуту входящего разговора с собеседником, подключенным к другому оператору.

У «Мегафона» ФАС не понравилась услуга «Маркетплейс тарифов», условия которой тоже придется поменять. Эта услуга, напомним, позволяет выбрать тариф любого другого оператора и подключить его в сети «Мегафона».

Так будут ли санкции

Технически, операторы не обязаны выполнять рекомендации ФАС, поскольку это именно рекомендации. Как сообщила «Коммерсанту» руководитель антимонопольной практики МКА «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская, санкции за их неисполнение не предусмотрены.

Старший консультант юридической компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова придерживается иного мнения. Она полагает, что рекомендации – это официальная позиция ФАС, и они «публично квалифицируют действия операторов как вводящие потребителей в заблуждение». По ее словам, неисполнение этих рекомендаций может повлечь за собой возбуждение антимонопольного дела по признакам недобросовестной конкуренции.